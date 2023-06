Estate in Valtellina tra buon cibo, bici ed esperienze uniche

Un'estate ricca di proposte sportive e piaceri enogastronomici nel cuore delle Alpi lombarde, in un comprensorio di grandi bellezze naturalistiche. È quanto offre la Valtellina, la regione montuosa ai confini del Cantone svizzero dei Grigioni, che ha presentato a Roma, al Ristorante Casa Fluviale dell'Ostiense la sua offerta turistica estiva. «Una scelta non casuale - ha detto Lucia Simonelli di Valtellina Turismo - perché gran parte dei visitatori che scelgono una vacanza da noi sono del Centro Sud e la nostra destinazione in treno da Roma non dista più di 5 ore».

Paesaggi dell'Alta Valtellina-Chiesa Oga e Bormio

In Valtellina vacanze in montagna per tutti i gusti

Tante le esperienze all’aria aperta, tra sport, arte, cultura, wellness e gastronomia, proposte dalle diverse località montane che si apprestano a ospitare le Olimpiadi invernali 2026: dalle Valli Bergamasche e Bresciane fino all’area di Lecco e Como, le Alpi e le Prealpi di Lombardia sono l’ideale per chi è alla ricerca di una vacanza per conoscere la montagna nelle sue espressioni più autentiche, dal richiamo irresistibile delle cime - alcune superano i 3000 metri - alla dolcezza di prati, pascoli e vigneti. Lungo 120 chilometri e largo circa 65, il comprensorio coincide con l’intero territorio della provincia di Sondrio.

Valtellina, alla scoperta di una cucina buona e sana

I rappresentanti dei Consorzi locali hanno illustrato al pubblico romano con suggestivi video le offerte e le infinite possibilità di soggiorno, di svago e di attività sportive, ma anche la possibilità di provare una cucina di tradizione sana e gustosa, con grandi vini. Ogni borgo è in grado di raccontarsi e raccontare la storia delle valli proponendo prelibatezze con piatti basati sulle ricette della tradizione montana a base dei prodotti locali.

Pizzoccheri della Valtellina. Foto: Gaia Menchicchi

Il salume principe è la Bresaola della Valtellina Igp e le eccellenze casearie Dop sono il Bitto e il Casera, squisito comprimario dei famosi pizzoccheri di grano saraceno. Ne hanno dimostrato l'eccellenza due chef stellati della provincia di Sondrio, Gianni Tarabini del ristorante “La Preséf” dell’Agriturismo La Fiorida di Mantello, di Villa di Chiavenna e da Roberto Tonola del Lanterna Verde di Villa di Chiavenna, entrambi con 1 Stella Michelin e 1 Stella Verde Michelin.

In bici sulle rotte della Bresaola della Valtellina

Il primo ha proposto tra gli antipasti "Come un Pizzocchero", una rivisitazione del piatto valtellinese che consiste in una spuma di patate calda con fonduta di casera, chips di saraceno e verza croccante. Tarabini, invece, ha presentato "Taroz e la sua evoluzione”, una proposta gourmet del celebre piatto tradizionale a base di patate, fagiolini, Casera e burro. Gli chef, entrambi interpreti di una cucina innovativa che combina gusto, tecnica e sperimentazione visiva e sensoriale, hanno poi collaborato nella realizzazione del dolce, una elaborata, cremosissima finta mela alla cannella su frolla croccante e al Sasso al Braulio, terra al cioccolato, mirtilli e gelato al fior di latte. Ad accompagnare il loro show cooking è stata una degustazione di etichette a cura della curata della Strada del Vino della Valtellina.

In Valtellina in sella a una bici lungo la strada del vino

Il Sentiero Valtellina, la Via dei Terrazzamenti e i tanti Wine Bike Tour della Media Valle sono percorsi ogni anno da centinaia di visitatori che desiderano scoprire le cantine. La Strada del vino si snoda lungo 67 km tra terrazzamenti in forte pendenza sorretti da muretti a secco: una viticoltura eroica premiata da due Docg nello stesso territorio e con lo stesso vitigno, il Nebbiolo, una varietà antica chiamata qui Chiavennasca "un vitigno che dialoga con la roccia". Sono il Valtellina superiore con le sue 5 sottozone (Inferno, Grumello, Sassella, Valgella, Maroggia) e lo Sforzato di Valtellina (ottenuto con uva passita). Sono vini rossi, intensi, che ben si accompagnano alla cucina di montagna.

Vendemmia in Valtellina

Gli interventi dei rappresentanti dei consorzi valtellinesi hanno mostrato il fascino della destinazione con una vasta offerta di possibilità per fare sport, soprattutto ciclismo, dal fondovalle seguendo il sentiero Valtellina o fino alle grandi montagne. La ciclabile Valchiavenna è un articolato e panoramico itinerario ciclopedonale che ha conseguito il 3° premio agli Italian Green Road Awards 2022. Ma è il luogo ideale anche per gli amanti del trekking su una rete di 3.200 km di percorsi mappati Gps. La Valtellina è considerata una pista ciclabile a cielo aperto e la gastronomia valtellinese è ottima per i ciclisti per incamerare energia e restare leggeri. Il loro cibo ideale è la Bresaola e il suo Consorzio di tutela per il terzo anno ha promosso la campagna "Destinazione Bresaola". Con la miniguida "A tutto gusto" propone tappe a due ruote, soste nei RitoBIke con 10 diversi panini farciti con questo salume.

In Valtellina, non solo bici: tanti sport tra montagna e acqua

Si possono fare altri sport, come canyoning e kajak in Val Bodengo, o rilassarsi nelle terme con le acque calde che scaturiscono dalle falde del Monte Reit, già citate da Plinio il Vecchio e da Cassiodoro. Tra Bormio e Valdidentro si contano nove fonti termali con grandi piscine indoor e outdoor, con un acquascivolo, bagni turchi, biosauna e il reparto cure. La Valtellina è anche meta di alpinisti esperti che vi si recano per affrontare le sue vie che hanno fatto la storia dell’alpinismo - il Pizzo Bernina, il Monte Disgrazia, il Pizzo Scalino e il ghiacciaio dello Scerscen - e per cimentarsi sulla rete di sentieri che conduce sempre più in alto, fino a 3.600 metri dove vengono accolti da “Marco e Rosa”, il rifugio più alto della Lombardia, o lungo tracciati sfidanti come l’Alta Via della Valmalenco e il Sentiero Rusca.

Stelvio. Foto: Markus Greber

Trenino rosso del Bernina, natura, sport e shopping: ecco la Valtellina

Esperienze da non mancare sono una visita a Tirano, nella Media Valtellina, e quella del viaggio con il Trenino Rosso del Bernina. E ancora, una sosta alla Basilica cinquecentesca della Madonna di Tirano, meta del Cammino Mariano delle Alpi, l’itinerario religioso che tocca vari luoghi di culto. Il vicino passo alpino di Aprica, che collega la Valtellina e la Valcamonica, era una via storica di comunicazione per pellegrini, soldati e mercanti che dal Bernina scendevano verso la Pianura Padana. Oggi è una meta naturalistica con il Parco Naturale delle Orobie Valtellinesi e nella Riserva Naturale di Pian di Gembro.

Destinazione d'obbligo, in Alta Valle, è il Parco Nazionale dello Stelvio, con i suoi oltre 600 km di sentieri che si snodano dai boschi fino ad alpeggi, ghiacciai e vette. E non mancano emozionanti incontri con la fauna selvatica. Il punto di accesso privilegiato è la cittadina di Bormio, in un anfiteatro naturale circondato dalle imponenti cime delle Alpi Retiche.

Altra tappa da non mancare è Livigno, detto il piccolo Tibet d’Europa. Grazie alla sua quota (1.816m) è favorevole alla preparazione fisica degli atleti e attira ogni anno appassionati di ogni disciplina provenienti da ogni angolo del mondo. Per le loro esigenze di allenamento e relax c'è Aquagranda Active You, centro per lo sport e il benessere. Qui si svolgeranno alle Olimpiadi invernali 2026 tutte le gare di freestyle e snowboard e alla “Medal Plaza” si terranno tutte le cerimonie ufficiali di premiazione.