Cerchi divertimento e relax? Ecco 5 parchi acquatici da non perdere in Italia

L'estate è finalmente arrivata e con essa anche la voglia di immergersi in divertimento e frescura. In Italia, i parchi acquatici sono una delle destinazioni preferite per trascorrere giornate indimenticabili in compagnia degli amici e della famiglia. Questi luoghi offrono una vasta gamma di attrazioni acquatiche, scivoli adrenalinici e piscine rinfrescanti, creando un ambiente perfetto per sfuggire alla calura estiva. In questo articolo, ti guideremo alla scoperta dei cinque parchi acquatici del paese da non perdere, offrendo emozioni senza fine e un'oasi di relax.

Quali sono i 5 parchi acquatici più grandi d'Italia?

1. L'Ondaland di Vicolungo (No)

Ondaland, il parco acquatico più grande d'Italia, copre una superficie di 140.000 mq, con tre aree tematiche: Kids, Sport & Wellness e Water Adventure. Quest'ultima, la più popolare, offre quindici attrazioni adrenaliniche, come il Super Kamikaze per gli amanti delle altezze, il Blade Runner con montagne russe acquatiche e l'Invertigo con una spettacolare inversione di rotta su una parete acquatica. I bambini troveranno giostre, scivoli e villaggi acquatici adatti a loro. La zona Sport & Wellness comprende piscine, solarium e spiagge artificiali. All'interno del parco ci sono anche diverse aree ristoro.

Il parco acquatico Ondaland di Vicolungo

2. L'Aquafan di Riccione (Rn)

Situato sulla Riviera Romagnola, l'Acquafan è uno dei parchi acquatici più celebri e grandi in Italia. Offre un'ampia selezione di scivoli adrenalinici, piscine con onde, rilassanti fiumi lenti e coinvolgenti spettacoli acquatici. La sua atmosfera festosa e la vasta gamma di attrazioni rendono Aquafan una meta imperdibile per coloro che cercano azione e divertimento. Oltre alle emozionanti attrazioni acquatiche, il parco offre anche aree ristoro e servizi per rendere l'esperienza ancora più piacevole. Un luogo ideale per trascorrere giornate indimenticabili in compagnia degli amici o della famiglia, lasciandosi coinvolgere nella gioia e nell'entusiasmo dell'acqua.

Una delle piscine dell'Aquafan di Riccione

3. Il Caribe Bay di Jesolo (Ve)

Il Caribe Bay, nel lido di Jesolo, è un parco acquatico a tema caraibico. Oltre alle tradizionali attrazioni, offre un'esperienza di relax con lettini king size, frigobar, wi-fi, piscine private e accesso prioritario a tutte le attrazioni sulla terrazza di Playa Paraiso. Tra gli scivoli più interessanti ci sono il divertente Rudder con curve e cambi di pendenza adatto a tutti, il Tortuga Sky con una discesa di 220 metri e per gli adulti coraggiosi, l'imperdibile Captain Spacemaker, lo scivolo più alto d'Europa con una pendenza di 60 gradi e 42 metri di altezza, raggiungendo i 100 km/h. Ci sono anche bungee jumping e il ponte tibetano.

Il Caribe Bay di Jesolo (credits: Vivijesolo)

4. Le Vele di San Gervasio Bresciano (Bs)

Le Vele di San Gervasio Bresciano è un incantevole parco acquatico che promette divertimento e avventura per tutte le età. Con una vasta estensione di 140.000 mq, è suddiviso in tre incredibili aree tematiche: Kids, Sport & Wellness e Water Adventure. La zona Water Adventure offre quindici emozionanti attrazioni, tra cui il Super Kamikaze per gli amanti delle altezze e l'Invertigo con una spettacolare inversione di rotta. I più piccoli si divertiranno con scivoli colorati e villaggi acquatici sicuri. La zona Sport & Wellness vanta piscine, solarium e spiagge artificiali per momenti di puro relax. Le Vele di San Gervasio Bresciano è il luogo perfetto per trascorrere una giornata indimenticabile tra avventure acquatiche e piacevoli momenti di svago.

Una delle numerose attrazioni del parco acquatico Le Vele

5. Il CanevaWorld di Lazise (Vr)

Sulle pittoresche rive del Lago di Garda, il CanevaWorld offre un'esperienza unica, combinando parchi a tema e un parco acquatico. Tra le sue principali attrazioni, si trova l'Acquaparco, con scivoli ad alta velocità e piscine a tema, che regalano emozioni senza pari. Inoltre, Movieland è un parco dedicato al mondo del cinema, con spettacoli mozzafiato e avventure ispirate ai film. CanevaWorld rappresenta il luogo ideale per unire l'entusiasmo dei parchi acquatici al divertimento cinematografico, creando un'esperienza indimenticabile per tutta la famiglia. Un luogo dove l'avventura e l'immaginazione prendono vita, sulle sponde del magnifico Lago di Garda.

Vista aerea sulla piscina principale del CanevaWorld