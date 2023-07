Freccia Lounge anche a Roma: quando l'attesa (del treno) è un piacere

Dopo Milano Centrale, Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella e Napoli Centrale, a Roma Termini inaugura la nuova sala Av. Uno spazio esclusivo dedicato ai titolari di Carta Freccia Oro e Platino e non solo, che si articola in ampie sale interne, modulabili e uno spazio esterno a cui si aggiunge il “Giardino delle Mura”, una sala con accesso esterno indipendente dotata di un ecosistema botanico verticale, con vista sulle Mura Serviane.

La nuova Freccia Lounge a Roma Termini

Freccia Lounge, tra buon cibo e lavoro

Un’accoglienza a 5 stelle che si traduce in una lounge esclusiva per i viaggiatori che, nell’attesa del treno, possono prendere un aperitivo oppure ricaricarsi di energia nell’area bistrot con una vasta gamma di snack e una selezione di prodotti healthy, senza glutine o veggie. Oppure possono organizzare un meeting usufruendo di un’area working, con prese elettroniche e wifi gratuito, dotata di tende e pareti scorrevoli che permettono di creare spazi “su misura” in una totale privacy.

Tutto è pensato per rendere l’attesa un’esperienza unica, indimenticabile. Ma non solo. L’obiettivo lungimirante è quello di ospitare eventi culturali volti alla valorizzazione del territorio. «Stiamo lavorando sul palinsesto. Il calendario sarà ricco di eventi a tema», racconta orgogliosamente Luigi Corradi, l’amministratore delegato di Trenitalia, che per il momento non rivela ulteriori dettagli se non l’obiettivo molto ambizioso di far diventare la Freccia Lounge un vero e proprio centro nevralgico capace di attrarre ospiti provenienti da tutto il mondo.