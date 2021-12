A Mauritius una vacanza su misura tra natura e cucina

Si dice che la vera felicità sia in realtà da cercare in sottili fette di gioia che possiamo gustarci in ogni momento della giornata. Un insegnamento che al giorno d’oggi è diventato per tutti una necessità e un vero e proprio mantra. Così come il bisogno di rifugiarsi in una bolla per staccare la spina per poi tornare alla vita di tutti i giorni con maggiore carica e consapevolezza. Una bolla che con la pandemia è diventata sempre più reale e le cui pareti invisibili ci permettono di continuare a vivere con tranquillità i nostri sogni. Già, perché oggi saper godere di momenti sereni (le piccole fette di felicità, appunto) è diventato un aspetto imprescindibile nella nostra vita, così come nei nostri viaggi. Non che prima non lo fosse, ma quello che è cambiato e che oggi una località non ci attira più solo per la bellezza della sua natura o per le possibilità che offre, ma anche per la tranquillità che ci concede nel vivere il tutto con la libertà del “non pensarci” perché qualcuno si prende cura del nostro benessere oltre che del nostro divertimento.

Remota e lussuosa, golosa e spettacolare ma soprattutto oggi sicura



Isola felice

Questo (e molto di più) ha fatto Mauritius, un piccolo universo di foreste tropicali e specchi d’acqua turchese, mix di etnie e culture, tra le mete comprese nei corridoi turistici e aperta al turismo internazionale dallo scorso ottobre. Una bolla in cui assaporare la felicità sapendo che: «Abbiamo seguito un protocollo molto rigoroso, ma anche accessibile per i viaggiatori – ha detto il ministro del Turismo, Louis Steven Obeegadoo - Tutto il personale del settore turistico è stato tra i primi ad essere vaccinato, dallo staff degli hotel agli addetti ai trasporti, ai dipendenti dell’aeroporto. Abbiamo creato tutte le condizioni per fare in modo che le persone possano trascorrere la loro vacanza in assoluta serenità».



Il più alto tasso di vaccinati nell’Oceano Indiano

In effetti, Mauritius, ha il tasso di vaccinazione più alto del continente africano e in particolare dell’Oceano Indiano con l’89% della popolazione adulta già immunizzata. Ma, non solo: da subito l'isola e gli hotel hanno messo in campo tutte le strategie possibili per poter accogliere nuovamente i viaggiatori.



Beachcomber Resorts & Hotels, il rigido protocollo Safe Place

Un successo che si raggiunge con la collaborazione di tutti. Tra i primi i resort e gli alberghi dell’isola che hanno capito che oggi la sicurezza è il nuovo lusso. Ne sono un esempio i Beachcomber Resorts & Hotels nei quali è stato attuato il rigoroso protocollo Safe Place tra le cui regole spiccano la scrupolosa sanificazione di tutte le aree comuni, delle camere e dei bagagli, l’accesso alla spa (compresi bagno turco e sauna) solo su prenotazione, il check-in online, solo per citarne alcune, e la convenzione con la Clinica del Nord, che gestisce tutte le infermerie degli hotel e garantisce la reperibilità h24 di un medico. Regole che unite a tutto il lavoro fatto dalla Tourism Authority di Mauritius per lo sviluppo di procedure sanitarie necessarie per permettere il rilancio e la ripartenza della destinazione e alla rete medica capillare hanno garantito all’isola l’apprezzamento del World Travel and Tourism Council.



Così che oggi, agli infiniti aggettivi che possiamo trovare per descrivere questo angolo di mondo che per Mark Twain è stato creato “prima del Paradiso terrestre” possiamo aggiungere che questa piccola remota ed esclusiva isola dell’Oceano indiano è la meta ideale per tornare ad amare i viaggi e le scoperte.

Shandrani Beachcomber Resort & Spa



Tante scoperte da fare in assoluta tranquillità

Scoperte che allo Shandrani Beachcomber Resort & Spa, sulla costa sud-orientale di Mauritius, immerso in un parco centenario con il suo splendido viale di palme secolari e circondato da campi infiniti di canna da zucchero, si traducono in viaggi “totali” ricchi di esperienze che offrono azione, sport, incontri, ma anche relax, cucina, benessere. Insomma, la natura pura, ma anche storia, sapori, identità.



Perché qui ognuno può costruirsi la sua vacanza su misura: scegliere la solitudine facendo canyoning e camminate nella foresta primaria, o kitesurf o vela sul mare; optare per il relax puro o sperimentare l’elegante lentezza del passato coloniale; imparare a giocare a golf in un panorama mozzafiato o divertirsi in una scenografica gara di cocktail a base di rum. Sicuri e liberi di scegliere nel vero senso della parola.



Tra natura e cucina

Anche se, ne siamo certi, due cose metteranno d’accordo tutti. La prima, certamente, la natura: circondata da una splendida barriera corallina, Mauritius regala lunghe spiagge bianche sui suoi 330 chilometri di coste protette e un entroterra con spettacolari panorami che alternano verdi piantagioni di tè a cascate e distese di canna da zucchero che si tuffano nel turchese del mare. L’altra la sua gastronomia che è un vero e proprio viaggio nel viaggio tra sapori insoliti e autoctoni e itinerari del gusto tra piatti locali, prodotti della tradizione e simboli dell’isola.



Proprio per immergersi in questo mix di culture, saperi e sapori, ricco di contaminazioni e miscele variopinte, allo Shandrani Beachcomber Resort & Spa c’è “Cucina d'autore... a Mauritius”, una settimana (dal 25 febbraio al 5 marzo 2022, con arrivo in Italia il 6 marzo), nata dalla collaborazione tra la rivista Check-In, Roncalli Viaggi e Beachcomber Resorts & Hotels, che unisce relax, sport, natura, mare, cultura ed enogastronomia. Il tutto grazie alla presenza di un ospite d’eccezione, Luca Marchini, membro di Euro-Toques Italia e cuoco del ristorante L’Erba del Re a Modena (1 stella Michelin), che insieme all’executive chef dello Shandrani Beachcomber, Mooroogun Coopen, (presidente Mauritian Chefs Association, Worldchefs Certified Executive chef e Worldchefs Certified Master chef) daranno vita a un’esperienza culinaria unica nel suo genere, portando gli ospiti a navigare sull’onda del gusto di due cucine, quella italiana e quella mauriziana.

Alla scoperta della cucina locale con Cucina d'autore... a Mauritius



Un’esperienza per pochi che poi continua nei sei ristoranti del resort (Sirius, il ristorante gourmet mauriziano, l’italiano Ponte Vecchio, l’healthy restaurant Natura, il ristorante di pesce Boucanier, il thailandese Teak Elephant e il ristorante principale, Grand Port), tutti diversi ma accomunati dall’assoluto rispetto per i prodotti locali e le risorse che l’isola offre.



Una vacanza su misura

E dopo aver appreso i segreti della cucina e goduto appieno dei piaceri della tavola non resta che scegliere se cedere alla lusinga del dolce far nulla in riva al mare o di approfittare fino in fondo di un hotel così ben incastonato nel paesaggio naturale. Lo Shandrani Beachcomber offre, infatti, innumerevoli opportunità per fare sport in sintonia con la natura: trekking e canoa tra i piccoli fiumi che attraversano le vicine valli selvagge; oppure la scoperta di nuovi scenari da percorrere in mountain bike, o ancora il golf, il tennis e gli sport d’acqua; la sua Spa Beachcomber, infine, chiudono davvero il cerchio del benessere.



Certi che il viaggio a Mauritius sia il compendio perfetto della vacanza del “nuovo corso” dove si sceglie una località sapendo che piccolo è meglio. Soprattutto se in quel “piccolo” è contenuto un intero paradiso!

Shandrani Beachcomber

