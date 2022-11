A Milano il ristorante Stendhal festeggia il 35° anniversario

Il ristorante Stendhal, situato nel cuore di Brera a Milano e che vede a capo del suo team l’imprenditore milanese Marcello Forti, festeggia un traguardo importante: il 35°anniversario. Si tratta di un'insegna storica della città, che rappresenta n vero e proprio omaggio a Milano e alla cucina del territorio.

Caratterizzata dai piatti iconici, come il classico risotto “giallo” con ossobuco o i tipici mondeghili, fino alla cotoletta, affiancati a ricette che sanno accontentare un pubblico eterogeneo e variegato, l’offerta di Stendhal si propone non solo come tributo alla tradizione culinaria della città, ma sa essere estremamente contemporanea e trasversale, con rivisitazioni dedicate a un pubblico di ogni genere, anche internazionale. Un’ampia selezione di vini, con una carta che comprende etichette di provenienza prettamente italiana e con alcune referenze d’oltralpe, completa il menù. Presente, per la parte beverage, una drink list d’eccezione, con cocktail esclusivi firmati dal bartender del ristorante.

Il Giardino d’inverno del Ristorante Stendhal, situato nel cuore di Brera a Milano

Un menu ispirato alla tradizione gastronomica meneghina più autentica

Tra i piatti più rappresentativi del locale troviamo i cosiddetti Intoccabili Stendhal: i Mondeghili tradizionali, con verza in due consistenze e ristretto di vitello, Il riso al salto con fonduta di Silter o Il risotto “giallo” Milano, il classico risotto con zafferano. E ancora Il tonnarello verde Stendhal, al ragù bianco di vitella con olio tartufato, l’iconico Ossobuco in gremolada con risotto alla milanese e la Milanese di vitello alta di Stendhal, l’iconica cotoletta. Non manca anche la possibilità di un menu degustazione di quattro portate, che racchiude un viaggio nei piatti simbolo della tradizione: mondeghili, ossobuco, gorgonzola al cucchiaio con fichi secchi, noci e pane tostato e per concludere un dolce. Ma Stendhal non si limita solo alla cucina locale. Proprio nell’ottica di realizzare un’offerta di più ampio respiro e al passo coi tempi, che sappia incontrare i gusti di una clientela milanese sempre più eterogenea, troviamo piatti contraddistinti da una selezione esclusiva della materia prima, come la bresaola di Wagyu italiano, proveniente da un produttore lodigiano, lo Spaghettone Verrigni trafilato oro al pomodoro con pomodoro pelato dell’azienda agricola del Paglione, Reggiano, basilico e aglio rosso o il Trancio di salmone selvaggio delle isola Faroe, un’eccellenza del pescato internazionale, il tutto accompagnato dal pane del Panificio Longoni. Immancabile anche una selezione per la clientela vegetariana, con piatti più “green” che strizzano l’occhio sempre alla grande Milano. Troveremo quindi i mondeghili vegetariani di Stendhal, la Polenta morbida mantecata al Casera o la Caponata di funghi melanzane e mandorle. Il menù di Stendhal è inoltre disponibile nella formula delivery con Cosaporto e Mymenù, per dare la possibilità di gustare i piatti del ristorante nella comodità di casa propria.

Fiori di zucca ripieni con ricotta e pesto alla genovese 1/8 Gorgonzola noci e fichi 2/8 Il riso al salto con fonduta di Silter 3/8 Il vitello tonnato di Stendhal 4/8 La milanese di vitello alta di Standhal con patate al forno 5/8 Mondeghili di Stendhal, verza in due consistenze e ristretto di vitello 6/8 Ossobuco in gremolada con risotto alla milanese 7/8 Tarte Tatin 8/8 Previous Next

Tre ampie vetrate che lasciano scorgere il carattere di questo luogo

Il locale si presenta all’esterno con tre ampie vetrate che lasciano scorgere il carattere di questo luogo, in cui il colore verde è predominante. Il ristorante è strutturato da due ampie sale interne, ciascuna di una ventina di coperti circa, in cui spiccano alcuni oggetti d’epoca che sottolineano la storicità del locale e i richiami alla grande Milano. Nella sala principale il bancone bar si snoda lungo tutto il lato sinistro, mentre all’esterno troviamo uno spazio che viene utilizzato sia nella bella stagione, per godere del clima durante un pranzo o una cena all’aperto, sia nei periodi invernali trasformandosi nell’elegante Giardino d’inverno. Una serra, particolarità esclusiva di Stendhal, con un’atmosfera sofisticata, disponibile anche su prenotazione per eventi privati.

La sala interna del ristorante Stendhal

Stendhal

Via Ancona 1, ang. Via San Marco, 20121 Milano

Tel 02 6572059