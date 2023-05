A passo lento tra le vie di Bordeaux, la città del vino

Non serve girarci intorno, dici Bordeaux e pensi subito al vino. La città francese che sorge sulle rive della Garonna è, infatti, la capitale di uno dei vini rossi pregiati più conosciuti al mondo e di un territorio che racchiude al suo interno circa sessanta denominazioni e settemila viticoltori.

Bordeaux ha saputo fare di questo suo biglietto da visita una forza e è da anni al centro di una rinascita turistica che ha portato la Bella addormentata, com’era soprannominata in Francia, a essere città frizzante e con un interessante proposta cultura e gastronomica.

Una città, appunto, da scoprire lentamente, per goderne i sapori e gli angoli di un centro storico che, dal 2007, è Patrimonio mondiale dell’umanità per l’Unesco. E quando andare? Un consiglio ce l’abbiamo: intorno al 7 luglio, quando in città farà tappa il Tour de France. Il mix tra la bellezza di Bordeaux e il fascino di una delle corse ciclistiche più importanti al mondo saprà regalarvi un imperdibile scorcio di Francia.

Bordeaux all'imbrunire

Bordeaux, i luoghi imperdibili della città

Prima di addentrarci nei meandri del vino e di ciò che rappresenta per Bordeaux, scopriamo quali sono i luoghi imperdibili della città. Il punto di riferimento è, sicuramente, la Piazza della Borsa. Uno spazio senza dubbio elegante, simbolo della trasformazione della Bordeaux medievale, avvenuta nel 1700, quando si volle creare una piazza per dare respiro al centro storico e per omaggiare il re. Lì si trova, tra le altre cose, il Museo delle Dogane, utile a capire la millenaria storia commerciale della città, favorita dal suo fiume e dalla vicinanza con l’oceano. A rendere unica e soprattutto molto fotografata la piazza è, però, lo specchio d’acqua che ospita. Due centimetri d’acqua che poggiano su una lastra di granito, che durante la giornata, al variare della luce, trasformano la piazza di uno spettacolare palcoscenico di luci e riflessi.

Un altro simbolo della città è la Cattedrale di Sant’Andrea, che sorge non distante dalla Piazza della Borsa. Forse non potrà competere con le sue cugine più famose, quelle di Amiens, Chartres o Reims, ma è comunque molto affascinante e senza dubbio imponente, merito delle cinque cappelle che l’arricchiscono. Accanto alla Cattedrale sorge, invece, un campanile dedicato a Pey-Berland l’arcivescovo di Bordeaux che fondò la prima università della città intorno al 1440. La visita è un po' impegnativa dal punto di vista fisico, in quanto occorre salire 229 gradini per raggiungere la cima del campanile (50 metri), ma lo sforzo viene ricompensato dalla vista eccezionale di Bordeaux e dei suoi monumenti.

Il terzo e ultimo simbolo architettonico della città è, infine, la porta della Grosse-Cloche, la Grande Campana, che oltre a essere uno dei campanili più antichi di Francia rappresenta una delle ultime testimonianze delle mura che proteggevano la città. In passato è stata anche una prigione.

La Piazza della Borsa di Bordeaux 1/3 La Cattedrale di Sant'Andrea 2/3 La porta della Grosse-Cloche 3/3

Al di là dei simboli che vi abbiamo raccontato, Bordeaux resta comunque una città da vivere e da assaporare. Magari passeggiando sulle rive della Garonna, dove i magazzini sono stati trasformati e sono diventati locali e luoghi di aggregazione, oppure camminando per Rue Sainte Catherine, la lunghissima via dello shopping cittadina, con più di duecento negozi.

Il vino in città

Bordeaux, come detto, è la città del vino e dal 2016 ha deciso di dedicare al suo prodotto più importante uno spazio specifico. Stiamo parlando della Cité du Vin, un museo che offre ai visitatori di tutto il mondo un viaggio ludico e sensoriale nella cultura, nella storia e nella civiltà del vino. La visita del museo si snoda attorno a una sala di 3000 m² e termina con una degustazione a 35 metri di altezza, su una piattaforma panoramica con vista a 360° sulla città. Una struttura che, già di per sé, meriterebbe una visita anche senza i contenuti che propone, per la sua architettura unica e ambiziosa, che si sviluppa su dieci livelli di legno, vetro e metallo.

La Cité du Vin

La Cité è diventata in questi anni un punto di riferimento e un simbolo del peso del vino delle dinamiche turistiche bordolesi. Qualcuno l’ha addirittura paragonata a ciò che per Bilbao è stato il Guggenheim.

Le cantine da visitare in città e la Festa del vino

Per chi, dopo aver scoperto la città, volesse anche “berla” la scelta è veramente ampia se si è disposti a lasciare i confini cittadini. All’interno del territorio comunale di Bordeaux, invece, soltanto una cantina può vantare una vigna urbana. È Château Les Carmes Haut-Brion, con il suo vigneto di cinque ettari. La cantina deve il suo nome ai frati carmelitani che gestirono la proprietà dal 1584 sino alla Rivoluzione Francese del 1789. Acquistata agli inizi del 1800 dal negociant Leon Collin, l’azienda ha recentemente subito un cambio di proprietà, esattamente nel 2010, anno in cui per la cifra record di poco meno di 18 milioni di euro è passata nelle mani di Patrice Pichet. La nuova proprietà ha investito parecchio sulla struttura e il simbolo è la cantina in metallo firmata da Philippe Starck.

Château Les Carmes Haut-Brion

Château Les Carmes Haut-Brion | 20 Rue des Carmes - 33000 Bordeaux | Tel +33 5 56 93 23 40

Per chi ama il vino i momenti giusti, anche restando in città, comunque non mancano. È in arrivo, per esempio, la Fête le Vin, festival dedicato all'enoturismo, in scena dal 22 al 25 giugno sulle rive della Garonna e dal 15 giugno in anteprima presso i ristoranti, le cantine e i luoghi culturali della metropoli bordolese. Questo evento popolare e conviviale, proposto ogni anno, promuove Bordeaux come destinazione grazie ai suoi vini, in particolare quelli biologici e impegnati, ai suoi prodotti locali e artigianali e al suo patrimonio. Degustazione, scoperta ed emozione saranno le parole chiave di questa edizione 2023, che vedrà come protagonista il confronto tra i professionisti e le professioniste del settore e il grande pubblico. Il programma prevede padiglioni dedicati alle denominazioni bordolesi e della sua regione, numerosi eventi culturali, ludici e ricreativi, concerti, mostre, un'offerta gastronomica regionale e velieri visitabili dal pubblico.

Dove mangiare a Bordeaux

Se con il vino si può stare sicuri, anche con il cibo la musica non cambia. Bordeaux può, infatti, vantare una proposta gastronomica sempre nuova e interessante, di livello molto alto. Noi abbiamo scelto per voi tre.

In pieno centro, non distante dalla Piazza della Borsa, troviamo una duplice opportunità allo stesso indirizzo che porta, in entrambi i casi, la firma di Philippe Etchebest. Stiamo parlando di Le Quatrieme Mur all’interno del Grand Théâtre de Bordeaux. Gli avventori possono scegliere una proposta più tradizionale, con un menu della tradizione costruito con materie prime di alta qualità e una tecnica che riesce sempre a stupire e incuriosire. Tra i fiori all’occhiello de Le Quatrieme Mur c’è, senza dubbio, il dehor, posto nella galleria esterna del teatro: un vero spettacolo. Per chi non si accontenta, però, chef Etchebest ha creato La Tables d’Hotes del suo ristorante, premiata con una stella Michelin. Dodici posti, con i commensali tutti seduti a un unico tavolo e con la possibilità di seguire in prima persona la creazione dei piatti e tutto ciò che sta dietro il servizio. Un’esperienza unica.

Le Quatrieme Mur | 2 Pl. de la Comédie - 33000 Bordeaux | Tel +33556024970

Per il secondo indirizzo, invece, vi toccherà uscire dal centro storico di Bordeaux e addentrarvi in uno dei Comuni della cintura urbana del capoluogo, Merignac. Quello che possiamo assicurarvi è che ciò che proverete varrà il viaggio. Nel paese che ospita anche l’aeroporto bordolese sorge, infatti, il ristorante Blisss. Pochi coperti e arredi moderni così come è moderno il menu ad opera di Anthony Aycaguer. La proposta è a sorpresa e cambia, mediamente, ogni tre settimane. Le portate sono nove e non esiste menu à la carte.

Blisss | 98 Av. de Magudas - 33700 Mérignac | Tel +33556986672

Per chiudere le nostre tre proposte gastronomiche torniamo in centro e precisamente al civico 13 di rue de la Rousselle. Lì troviamo Arcada, dall’animo meno formale dei due precedenti ristoranti. I titolari lo definiscono una “bistronomie” e puntano su una cucina pura, con pochi ingredienti ma di qualità e con un focus sul territorio e sulla proposta gastronomica regionale. Molto bello anche il locale, con pareti in pietra e arredi freschi (belli i tavolini in legno), che lo rendono perfetto per una pausa pranzo di qualità. A mezzogiorno, infatti, propongono offerte interessanti, che permettono di assaggiare diverse proposte a prezzi contenuti rispetto al servizio serale.

Arcada | 13 Rue de la Rousselle - 33000 Bordeaux | Tel +33556230861

L'esterno dell'Arcada 1/4 Le Quatrieme Mur a Bordeaux 2/4 La sala interna dell'Arcada 3/4 Uno dei piatti di Blisss 4/4

Dove dormire a Bordeaux

Bordeaux è una città abituata al turismo, ma anche ai viaggiatori business e la sua proposta d'accoglienza rispecchia queste abitudini. Sono, infatti, numerose le strutture di alto livello, con diversi cinque stelle interessanti. Ecco, allora, tre alberghi su cui puntare.

Appena fuori dal centro storico, accanto a Place de Quinconces, sorge l'Hotel Villas Foch. Il cinque stelle può contare su venti camere, di cui otto suite, che garantiscono una tranquillità invidiabile, nel cuore della città ma lontano dai suoi rumori. Il tratto distintivo degli spazi comuni e delle camere è l'eleganza. Bellissima la scalinata monumentale e affascinante l'incontro tra le componenti storiche e la modernità. A giornata conclusa, è possibile riposarsi nella sauna o nella piscina riscaldata.

Una stanza di Villas Fuch

Villas Foch | 25 Cr du Maréchal Foch - 33000 Bordeaux | Tel +33564312250

Per il secondo hotel ci spostiamo di pochi metri. Siamo sempre in pieno centro, ai margini della città storica, e siamo all'Hotel des Quinconces, un boutique hotel con sole 9 stanze. L'ambiente è raffinato e rilassante. Alla struttura storica, l'albergo riesce ad affiancare con garbo la modernità e tutti i comfort per un'esperienza di alto livello. Il numero ridotto di ospiti garantisce un'esperienza cucita su misura, anche se sotto alcuni aspetti, per esempio la colazione, non è all'altezza di altri cinque stelle. Lo si deve scegliere se si preferisce un'esperienza più contenuta, per certi versi famigliare, ma pur sempre di lusso.

Hotel des Quinconces

Hotel des Quinconces | 22 Cr du Maréchal Foch - 33000 Bordeaux | Tel +33556011888

Per chi, al posto dell'hotel, preferisce un appartamento, la soluzione migliore per Bordeaux è sicuramente Villa Reale. Location perfetta per scoprire la città, a due passi da Piazza della Borsa e nella bellissima cornice di Piazza del Parlamento. Gli appartamenti e le stanze (è un aparthotel) si trovano all'interno di un palazzo storico, costruito nel 1754, che conserva intatto il suo fascino, ma lo unisce alle più moderne soluzioni di accoglienza e comfort. A disposizione degli ospiti anche una sauna, aperta tutto il giorno, e una colazione di ottimo livello.

Villa Reale Bordeaux

Villa Reale Bordeaux | 9 Pl. du Parlement - 33000 Bordeaux | Tel +33951281155