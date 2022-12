A Selva di Val Gardena la magia del Concorso di sculture nella neve

A Selva di Val Gardena (Bz) al via il Concorso di sculture nella neve, organizzato dall’Associazione Turistica Selva e giunto alla sua 26ª edizione. Ormai diventato una tradizione, il concorso di sculture di neve si svolge ogni anno per tutto il mese di dicembre e le opere riportano sempre un'atmosfera magica e speciale nel paese. Il tema di quest'anno sarà dedicato alle personalità gardenesi del presente o del passato, così da valorizzare l’attenzione sulle tradizioni, l’artigianato e l’arte del territorio. La cerimonia di premiazione avrà luogo venerdì 30 dicembre 2022 alle 16.00 sul prato comunale.

Uno spettacolo per grandi e piccini

Il concorso di sculture nella neve è adatto a grandi e piccini che, guardando gli scultori al lavoro, ne possono apprezzare l'attenzione e il lavoro meticoloso e curato nei minimi dettagli. Il concorso ebbe inizio nei primi anni '90 quando scultori e artisti, principalmente della valle e soliti a scolpire il legno, iniziarono a realizzare figure gigantesche intagliate nella neve ghiacciata. I vincitori del concorso saranno scelti da una giuria di esperti; inoltre, un premio del pubblico sarà assegnato separatamente.

La grande esibizione di Sculture di ghiaccio a Ortisei

L’ultima settimana di gennaio 2023, invece, sarà dedicata alla grande esibizione di Sculture di ghiaccio a Ortisei (Bz). In questo paese, infatti, non vengono solo scolpite le tradizionali sculture in legno ma d’inverno anche opere di ghiaccio. L’Associazione Turistica di Ortisei, in collaborazione con esperti scultori/artisti locali realizzerà, nella zona pedonale, delle vere e proprie opere d’arte e delle poltrone di ghiaccio e neve.

