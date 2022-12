Castelli e gastronomia sulla Loira

A partire dal 2000 l’intera Val de Loire è divenuta patrimonio mondiale dell’Unesco. E lo merita proprio, perché una simile collezione di castelli ricchi di storia, tradizione e arte è rara da trovare nel mondo. In questa regione non è difficile scoprire sistemazioni alberghiere alloggiate in costruzioni d’epoca di grande fascino. Uno degli alberghi di maggior stile della Loira, un cinque stelle associato alla prestigiosa collezione francese dei Relais & Châteaux, si trova in un paesino di poche case di nome Onzain, nel cuore della regione Centre-Val de la Loire, sulla riva settentrionale del grande fiume.

Les Hauts de Loire è una costruzione a forma di piccolo castello con un cottage separato, un tempo usato per le stalle e le scuderie, che offre in tutto soltanto 31 camere e lussuose suite. È stato in effetti un castello da caccia ottocentesco, immerso in un grande parco alberato con prati ben curati, laghetto dei cigni, piscina, campi da tennis, sala fitness, baby club, campo di bocce, ampio parcheggio e anche campo di atterraggio per gli elicotteri.

Les Hauts de Loire

Tante attività all’aperto e trattamenti benessere nella spa

È una destinazione in sé, perché all’interno della proprietà si possono fare lunghe passeggiate ed escursioni in un parco di dozzine di ettari, pesca sportiva in uno stagno da tre ettari, pedalate senza fine in bicicletta; un campo da golf è a poca distanza. La piccola spa, aperta dalle 10 del mattino alle 8 di sera su prenotazione, si trova al piano terra del cottage e comprende una sauna, un hammam, cabine di trattamenti da una a tre persone e un tranquillo spazio relax. Per l’ampio ventaglio di trattamenti benessere proposto, la spa ha scelto la linea di prodotti Clarins.

Les Hauts de Loire

Ristorazione da 2 stelle Michelin

Ma al di là dell’indubbio fascino della sua posizione, è la ristorazione di altissimo livello il punto di forza dell’hotel. Questo è il regno dello chef Dominique Pépin con la sua brigata di cucina formata da 15 professionisti. Originario della regione, lo chef lavora qui da 37 anni, un tempo lunghissimo in un mestiere in cui si cambia sede anche ogni paio d’anni, segno evidente di un attaccamento al luogo e alla proprietà. Nelle due raffinate salette del suo ristorante gastronomico, insignito di ben 2 stelle Michelin, una cena è una vera esperienza di art de vivre alla francese.

Ma anche nel bistrot, molto gradevole ma meno impegnativo, che si estende con tavolini all’aperto in un bel giardino durante la stagione estiva, si coglie subito la cifra stilistica dello chef pur nella semplicità dei piatti con antipasti curati come il salmone marinato al limone verde e pepe di Timut accompagnato da una crema di rafano, le lumache aromatizzate al burro, la gelée di melone, i pomodori antichi su formaggio di capra con olio al basilico. Tra i piatti principali la tartara di manzo al coltello accompagnata da patatine fritte, lo spiedino di tonnetto striato, il petto di vitello confit al profumo di vervena e menta con pisellini e carote tenere, un piatto che è uno spettacolare assortimento di formaggi e dessert stuzzicanti come il vacherin al cassis, profumo di violetta e chantilly, la brioche perdu alle albicocche con gelato al miele e il classico profiterole.

Il castello di Chaumont-sur-Loire

Il castello di Chaumont-sur-Loire

A pochi passi dall’hotel - sono solo sei minuti in macchina, basta attraversare il lungo ponte sulla Loira - si trova uno dei più noti castelli della regione. Chaumont-sur-Loire, di origine medioevale ma di aspetto rinascimentale, fu costruito da Oddone, conte di Blois, nell’XI secolo con lo stile severo e fortificato dell’alto Medioevo. Fatto incendiare e radere al suolo da Luigi XI come punizione per uno dei nobili della sua corte, fu ricostruito tra il 1465 e il 1475 in uno stile dunque completamente diverso. Ingentilito da aggiunte rinascimentali, nel 1560 divenne proprietà dalla regina Caterina de Medici prima di essere assegnato a Diana di Poitiers in uno scambio alquanto complicato che mette in luce tresche e gelosie tra la moglie e l’amante del re Francesco II di Francia. La posizione alta sul fiume, il pregio architettonico con le torri dai tetti aguzzi in ardesia, gli arredi degli appartamenti e i vasti giardini valgono una visita del castello anche per il turista più affrettato di passaggio in questi luoghi.

Foto del servizio: Cynthia Beccari