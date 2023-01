Damaranto Residenza e Cucina, tutto pronto per l'apertura a Soave

Domani, martedì 17 gennaio, nel centro storico di Soave, in provincia di Verona, aprirà Damaranto, una prestigiosa struttura di accoglienza e ristorazione. Il palazzetto ottocentesco si trova incastonato all’interno delle mura scaligere. La struttura ha creato uno spazio raffinato ottenuto da un restauro attento e minuzioso che interpreta in modo contemporaneo la storia e l’architettura di questo antico e nobile territorio. Un luogo gourmet che avvolge il cliente con il calore delle sue camere confortevoli e una cucina elegante e raffinata che coniuga ricerca della materia prima regionale e la creatività di uno chef giovane talentoso e appassionato.

Una delle camere al Damaranto

La cucina e le camere

La cucina al Damaranto è fine, elegante con una ricerca spasmodica dell’equilibrio tra gli ingredienti. Quella di Andrea Gasbarro è una storia affascinante che parla di talento e passione. Il suo percorso atipico nel mondo della ristorazione lo rende ancora più intrigante e unico. Il suo è un viaggio alla scoperta di una cucina con una identità molto forte che basa la sua essenza sulla definizione sorprendente di combinazioni virtuose ed efficaci tra differenti sonorità gastronomiche e armonie di profumi.

La residenza è strutturata su tre piani. Al primo piano le camere più la suite con magnifica vista sul Castello di Soave. Anche in questa zona vivrete una sapiente mescolanza di mobili d'epoca alternati ad oggetti di design. Wi-Fi accessibile su tutta la struttura. La sua posizione è strategica. Situata dentro le mura si trova a poche decine di metri da cantine prestigiose e a poche centinaia di metri dai migliori cru che hanno reso Soave luogo di attrazione turistica per tutti gli appassionati del vino.

Il castello scaligero di Soave

Il territorio

Camminare per le vie medievali di Soave significa immergersi in un tempo senza tempo. Dal nostro giardino si è dominati dall’imponenza e l’eleganza dell’antico Castello Scaligero che sorge su un antico maniero del X secolo. Accanto alla nostra struttura la cinta muraria edificata da Cansignorio nel 1375. Soave è stata premiata nel 2022 come Miglior Borgo dei Borghi in Italia designato dal Touring Club e fa parte dei Comuni Bandiera Arancione per la speciale attenzione che lo distingue nell’accoglienza dei turisti e visitatori.

Damaranto Residenza e Cucina

Corso Vittorio Emanuele II, 50, 37038 Soave (Vr)

Tel 045 619 0701