Ecco cosa fare in inverno a Lugano e dintorni

Lugano è una meta turistica interessante non solo nei mesi estivi ma anche durante l’inverno. Si è dato il via alla stagione più magica dell’anno il 1° dicembre con l’accensione dell’albero di Natale in piazza della Riforma. Il centro città, con l’occasione si è trasformato in un villaggio incantevole e coloratissimo, il Mercatino di Natale, ricco di attività d’intrattenimento, musicali e tante occasioni dishopping.

Lugano e il suo albero di Natale

Lugano d’inverno è una suggestiva meta turistica

Le oltre 60 tradizionali casette di legno, che propongono prodotti di artigianato locale, decorazioni natalizie e specialità gastronomiche di stagione, rimarranno aperte fino al 24 dicembre. Per i buongustai, dal 1° dicembre al 1° gennaio, sotto l’Albero, c’è lo Chalet del Gusto, meta ideale per assaporare prelibatezze invernali, accompagnati da un piacevole sottofondo musicale. Anche il Parco Ciani brilla di magia grazie al Bosco Incantato. Si tratta di un sentiero luminoso, su alberi e aiuole, che accompagna adulti e bambini in una passeggiata, alla scoperta di meravigliosi angoli di luce. Un’esperienza unica, a pochi passi dal centro, per vivere la magia del Natale a contatto con la natura. Lac (Lugano arte e cultura), durante il periodo delle festività propone tanti spettacoli tra cui Il Lago dei Cigni e la Passeggiata Musicale a cura dell’OSI (Orchestra Svizzera italiana), ispirata alle musiche dello Schiaccianoci. Il 31 dicembre ci sarà il tradizionale concerto di San Silvestro.

Lugano e i suoi dintorni

Per ammirare il lago dall’alto si possono raggiungere con la funivia le due vette del golfo di Lugano: il monte Brè e il Monte San Salvatore. Le crociere sul lago ci sono anche d’inverno ed è possibile approfittare di uno speciale pacchetto ideato da Lugano Region, in collaborazione con la Società di Navigazione del Lago di Lugano, per scoprire la magia e la tranquillità del lago in questa stagione. Tra tutte, da segnalare quelle con la Green Line Cruise, la prima imbarcazione completamente elettrica della Svizzera, che collega Lugano centro al pittoresco borgo di pescatori di Gandria. Il nucleo è un’oasi di tranquillità con le sue pittoresche viuzze e scalette che offrono scorci e paesaggi da sogno. Nel centro dell’abitato si trova la cinquecentesca chiesa di San Vigilio col sontuoso interno barocco e l’alto campanile tardomedievale. Durante il periodo natalizio da vedere l’esposizione Portich e Presepi, con presepi provenienti da tutto il mondo, alloggiati sotto i portici, nelle nicchie, nelle vetrine e negli anfratti delle vie. C’è anche un altro villaggio da scoprire, anch’esso in riva al lago: Morcote, un tempo dedito alla pesca, vincitore in passato del titolo del più bel villaggio della Svizzera. Le sue caratteristiche stradine, i portici delle antiche case patrizie, i suoi monumenti architettonici di grande valore e una vegetazione subtropicale lussureggiante, fanno di Morcote la “Perla del Ceresio”.

Una chicca: a Ponte Capriasca, paesino ad un paio di chilometri da Lugano, nella chiesa neoclassica di Sant’Ambrogio c’è una copia dell’Ultima Cena. L'affresco è tra i migliori conservati nelle varie copie sparse nei territori frequentati dagli allievi di Leonardo. Le attribuzioni sono molte, ma nessuna certa e documentata.

Dove dormire a Lugano : l'Hotel Villa Castagnola

Membro dei “Small Luxury Hotels of the World”, è un albergo 5 stelle Superior e gode di una posizione privilegiata all’interno di un parco sub-tropicale, con una bella vista sul lago. L’elegante villa, costruita nel 1880, combina lo charme di epoche passate con le comodità di un albergo moderno di lusso. Tre i ristoranti, di cui due gastronomici, unici nel loro genere. Il Ristorante Galleria Arté al Lago, una stella Michelin e 16 punti Gault&Millau; il Ristorante Le Relais, in albergo e su una terrazza panoramica sul parco, 14 punti Gault&Millau. Infine La Rucola, più casual, propone pietanze leggere e sfiziose combinate in modo semplice ma raffinato.

Grand Hotel Villa Castagnola

Viale Castagnola 31 - 6900 Lugano (Svizzera)

Tel +41919732555