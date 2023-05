Emozioni, gusto e divertimento: per un'estate unica ad Abu Dhabi

Un'estate non basta è la nuova campagna estiva 2023 promossa dal Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) per raccontare l'ampia gamma di esperienze disponibili durante la stagione e ha come obiettivo più ampio piano per la destinazione di attrarre 24 milioni di visitatori entro il 2023.

A completamento della campagna, sono state inserite anche tre nuove promozioni per ispirare, emozionare e ristorare i visitatori da tutto il mondo quest'estate: l’Abu Dhabi Summer Pass, la promozione Stay More, Pay Less e l’offerta Kids Go Free.

Ad Abu Dhabi c'è sempre una nuova esperienza da vivere

Tre speciali promozioni per adulti e bambini ad Abu Dhabi

L'all-inclusive Abu Dhabi Summer Pass consente di esplorare oltre 30 attrazioni, 600 ristoranti e una varietà di punti vendita. I visitatori potranno, inoltre, beneficiare della promozione Stay More, Pay Less negli hotel aderenti, che prevede una notte extra di divertimento ad Abu Dhabi ogni tre notti prenotate in hotel.

Per la prossima estate sono disponibili ad Abu Dhabi tre nuove promozioni per ispirare ed emozionare i visitatori da tutto il mondo

I vantaggi non si fermano qui per le famiglie, grazie all’esclusiva offerta Kids Go Free. Il programma prevede, per ogni adulto pagante, un soggiorno in hotel e pasti gratuiti per un bambino. E non è tutto: i bambini hanno anche diritto a un ingresso gratuito a parchi tematici di Yas Island a loro scelta.

Un mix di attrazioni divertenti ed eventi emozionanti ad Abu Dhabi

Ad Abu Dhabi c'è sempre una nuova esperienza da vivere, con un mix di attrazioni divertenti ed eventi emozionanti disponibili per tutta l'estate, tra cui SeaWorld Abu Dhabi, che aprirà il prossimo 23 maggio. Questa nuovissima attrazione offre divertimento interattivo per tutta la famiglia e otto regni tematici da scoprire.

Tra le attrazioni c'è il Parco nazionale delle mangrovie ad Abu Dhabi

Scopri altre occasioni di viaggio sfogliando il nuovo numero della rivista CHECH-IN - clicca qui

Per tutta l'estate, i visitatori possono usufruire di una connessione continua tramite, gratuito per tutti. Basta salire e scendere dai parchi a tema al coperto, dai luoghi di interesse culturale e da altre attrazioni uniche, secondo i propri ritmi.