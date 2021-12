In bici sulla neve: dove provare le fat bike con Luxury bike hotels

Tra le attività da praticare in montagna in inverno, lo snowbike sta diventando una disciplina sempre più richiesta. In sella ad una fat bike - bicicletta da fuoristrada o mountain bike dotata di copertoni particolarmente larghi che garantiscono una maggiore tenuta su terreni difficili - è possibile scivolare sulla neve lungo percorsi e itinerari ben battuti, appositamente tracciati nei comprensori sciistici, nei boschi e lungo strade e sentieri di moltissime stazioni invernali.

Fat Bike sulle Dolomiti

Oltre 40 strutture in Italia

Un’esperienza capace di coniugare sport e natura, adrenalina e magia, divertimento e bellezza, proposta anche nelle località alpine in cui si trovano alcuni Luxury bike hotels, la collezione che racchiude oltre 40 strutture ricettive in Italia in grado di offrire servizi su misura per chi ama, in ogni stagione, esplorare i territori in sella ad una bicicletta. Circondati dal candore della neve, i Luxury Bike Hotels di montagna sono ideali per soggiorni e week-end esclusivi. I centri benessere e le spa delle strutture sono oasi di relax e rigenerazione ideali dopo giornate di attività sciistica e sportiva, mentre nei ristoranti degli hotel anche i palati più raffinati verranno soddisfatti delle proposte eno-gastronomiche del territorio.

In Veneto

I territori delle Dolomiti, patrimonio Unesco, sono perfetti per praticare lo snowbike. A Cortina d’Ampezzo (Bl) - località nel comprensorio Dolomiti superski che ogni anno ospita i campionati mondiali di sci alpino e che nel 2026 sarà sede dela venticinquesima edizione dei Giochi Olimpici Invernali - si trovano piste per fat bike alle spalle degli impianti di Col Gallina sul Passo Falzarego, mentre un’escursione più impegnativa è attraverso i boschi di Fiames per raggiungere castel Uberto e da qui addentrarsi nel parco naturale di Fanes-Sennes-Braies dove si trova la suggestiva cascata ghiacciata, e poi proseguire verso l’altopiano di Fodara-Vedla. In ogni caso, possono essere percorsi in sella a una fat bike tutti gli itinerari a piedi o indicati per le ciaspole presenti nella Conca Ampezzana.

Luxury Bike Hotel Grand Hotel Savoia, Cortina d’Ampezzo

Lusso sofisticato ed eleganza senza tempo in posizione strategica a due passi dal centro pedonale di Cortina D'Ampezzo (Bl), amato e apprezzato nella sua centenaria attività anche da molti personaggi illustri. Le 132 camere dal comfort esclusivo, tutte con vista sulle Dolomiti, accolgono gli ospiti, che possono regalarsi un’esperienza sensoriale totalizzante nella Savoia Spa con piscina riscaldata, area fitness e trattamenti personalizzati per rilassare mente e corpo. Fulcro della vita sociale e di intrattenimento della struttura i tre ristoranti con concept differenti: il classico ristorante "Savoy"; il "1224 Bar Lounge e Terrazza", tappa perfetta dell’après ski per pranzi e spuntini con i piatti classici della tradizione alpina o per l’aperitivo con dj e musica dal vivo; lo "sport bar", unico nel suo genere a Cortina, dotato di tecnologie audiovisive di ultima generazione e luogo ideale per seguire gli eventi sportivi.

Grand Hotel Savoia, 132 camere con vista sulle Dolomiti

All’interno del programma di attività invernali proposte dal Luxury bike hotel Grand hotel Savoia, anche escursioni private o in piccoli gruppi con le racchette da neve (ciapes in ampezzano), safari tour in motoslitta, escursioni sled dog (le slitte trainate dai cani husky) nel candore del parco naturale UNESCO delle Dolomiti d’Ampezzo, passeggiate in slitta trainata dai cavalli e, ovviamente, pedalate sulla neve con la fat bike anche in notturna, con partenza al tramonto per godersi gli ultimi scorci delle montagne e, dopo una cena tipica in baita, il rientro ammirando il suggestivo gioco di luci di Cortina illuminata.

Per informazioni: www.luxurybikehotels.com/it/hotels/veneto-it/grand-hotel-savoia-cortina-dampezzo

Luxury bike hotel Cristallo resort & spa, Cortina d’Ampezzo

Il Cristallo resort & spa è il punto di partenza ideale per percorsi in bicicletta sugli itinerari ciclistici più belli del Veneto. 74 camere e suite con vista panoramica sulle Dolomiti, accolgono gli ospiti con un fascino immutato e servizi moderni. Fiore all’occhiello della struttura è la Cristallo ultimate spa per vivere momenti di relax e viziarsi con un’esperienza di benessere tra piscina panoramica, sauna, hammam, massaggi e trattamenti. Nei ristoranti del Cristallo - "La veranda", "Il gazebo" e "La stube" - l’estro dell’executive chef Marco Pinetti unisce la creatività ed il rispetto per la qualità della materia prima ad una ricerca espressiva che non ha mai fine.

Cristallo Resort, stanza con spa

Durante l’inverno, oltre alle esclusive proposte per il periodo di Natale e capodanno, il Luxury bike hotel Cristallo resort & spa accompagna i suoi ospiti nelle esperienze sulla neve: lezioni con maestri di sci certificati, snowboard, sci di fondo, snowkite, slittino, escursioni con racchette da neve, pattinaggio sul ghiaccio, curling, arrampicata su ghiaccio, eliskì, ice karting e, naturalmente, pedalate in sella alla fat bike.

Per informazioni: www.luxurybikehotels.com/it/hotels/veneto-it/cristallo-resort-spa

Hotel de len, Cortina d’Ampezzo

Un nuovo look e un nuovo concept, che si intrecciano con l’ambiente circostante e con le tradizioni dolomitiche, caratterizzano l’Hotel de len (che in ladino significa “di legno”), la nuova struttura ricettiva di prossima apertura nel cuore di Cortina d’Ampezzo. Basato su sostenibilità e benessere, l’Hotel de len vuole essere un omaggio al patrimonio ampezzano e si propone di offrire un’esperienza contemporanea ma profondamente radicata nel territorio. Protagonista dell'Hotel de len è proprio il legno, un elemento sostenibile, rinnovabile e funzionale capace di offrire anche una protezione dall’inquinamento acustico ed elettromagnetico.

Gli ospiti avranno a disposizione 22 camere e suite dal design moderno e minimale, una Spa unica con vista panoramica, un ristorante e tre bar. L’Hotel de len sarà il luogo ideale per una vacanza capace di abbracciare tutti gli aspetti della vita: dallo sport al cibo, dal relax alle esperienze di scoperta del territorio circostante.

L’hotel de len fa parte del gruppo di San Domenico Hotels, come il Luxury bike hotels Borgo Egnazia in Puglia.

Per informazioni: hoteldelen.it

In Alto Adige

Avventure ed escursioni sulla neve in sella a una fat bike anche in tantissime località invernali dell’Alto Adige, come ad esempio in Val Gardena, dove si organizzano tour anche in notturna, e in Val Badia, con numerose stazioni che propongono pedalate sulla neve per sportivi di ogni livello e possibilità di accesso agli impianti di risalita con la bici.

Luxury bike hotel Adler Dolomiti spa & sport resort, Ortisei

Struttura di charme dalle fiabesche linee che richiamano un castello, lo storico Adler Dolomiti spa & sport resort è un Luxury Bike Hotel a 5 stelle nel centro di Ortisei (Bz): da qui si parte per esplorare il territorio circostante e, in inverno, per vivere la magica combinazione di neve, sport, bellezza, natura, accoglienza, lusso e relax. La Val di Funes, facilmente raggiungibile da Ortisei, è meta speciale per lo snowbike, dove pedalare sulle numerose strade forestali, tra verdeggianti pinete ricoperte di neve, fino ai limiti del bosco. Immerso in un grande parco privato, l’Adler dispone del più grande e suggestivo centro benessere delle Dolomiti, con un'esclusiva e pluripremiata Spa dotata di piscine interne ed esterne riscaldate, saune, bagni di fiero e bagni di vapore.

Lo storico Adler Dolomiti Spa & Sport Resort

Ricca anche l’offerta gastronomica con ricco buffet a colazione, merenda pomeridiana con piatti caldi e freddi, dolcezze mignon e cena gourmet di cinque portate. L’utilizzo di prodotti freschi e di qualità, spesso a km 0, sono alla base delle prelibatezze regionali proposte nei ristoranti dell’Adler, con un’attenzione ai piatti regionali. Ampia e articolata anche l’offerta di pacchetti e soluzioni di soggiorno esperienziale o tematico, che ben si prestano come “buono regalo” da mettere sotto l’albero di Natale o per ogni altra occasione.

Per informazioni: www.luxurybikehotels.com/it/hotels/alto-adige-it/adler-spa-resort-dolomiti

Luxury bike hotel La perla, Corvara in Badia

Ubicato direttamente sulle piste da sci della Val Badia, il Luxury bike hotel La Perla di Corvara di Badia (Bz) è una vera e propria “casa ladina” fatta di legni e storie antiche che accoglie i suoi ospiti nella tradizionale atmosfera altoatesina, grazie all’eleganza ed al calore dell’arredo. Pace, tranquillità e benessere sono le parole chiave de La perla, a partire dalle camere di diversa tipologia con un’attenzione particolare a quelle singole per gli ospiti individuali, fino alla piccola spa che regala momenti di grande benessere circondati dalla natura.

L'Hotel La Perla, ubicato sulle piste della Val Badia

Buon cibo e convivialità caratterizzano la proposta culinaria dell’hotel: da non perdere una cena al ristorante gourmet "La Stüa" di Michil (una stella Michelin) nel suggestivo ambiente nell’antica stube del 1600, mentre per l’après ski con buona musica accompagnata da degustazioni e spuntini si può provare "L’Murin". E poi, il ristorante "Les Stües", il bistrot music club, e la locanda "Restaurant Ladinia", che propone piatti autentici della tradizione locale.

Per informazioni: www.luxurybikehotels.com/it/hotels/alto-adige-it/la-perla

In Trentino

Luxury bike hotel Il piccolo Dolomiti resort, Andalo

Ai piedi delle Dolomiti del Brenta, l’accogliente Luxury bike hotel Il piccolo Dolomiti resort di Andalo (Tn) è un binomio vincente per famiglie e amanti delle due ruote. Il resort si trova nel cuore del Dolomiti Paganella bike, l’attrezzato parco con oltre 400 km di bike trail collegati tra loro, oltre agli itinerari MTB per tutti i livelli e discipline, dalle ciclabili nel fondovalle ai percorsi su strade sterrate e nel bosco, perfetti per pedalare in sella a una fat bike anche con escursioni accompagnate prenotabili direttamente in hotel. La località offre ogni tipo di attività invernale nella natura: ciaspolate, escursioni nella neve su slitte trainate da cavalli, cena in rifugio al chiaro di luna con trasferimento a bordo del gatto delle nevi, sessioni di yoga sulla neve e, per i più piccoli, un attrezzato winter park.

Il Piccolo, ai piedi delle Dolomiti del Brenta

Dopo l’attività fisica è il momento di una esperienza rigenerante nella Golden spa, recentemente rinnovata, tra piscina emozionale coperta (con musica in acqua e accesso esterno direttamente sul parco giardino di 5.000 mq), sauna finlandese, bagno di vapore, zerobody (tecnica di rilassamento profondo attraverso il galleggiamento in acqua), massaggi e area relax. L’eleganza del design contemporaneo caratterizza camere e suite dotate di ogni comfort e di vista panoramica sulle Dolomiti, mentre genuinità e leggerezza sono le parole chiave di una sana offerta gourmet con pochi grassi, elaborata dai due giovani chef de "Il Piccolo", con l’uso di prodotti del territorio trentino.

Per informazioni: www.luxurybikehotels.com/it/hotels/trentino-it/il-piccolo-dolomiti-resort

Luxury Bike Hotels

Luxury Bike Hotels è una collezione di relais e strutture ricettive d’alta gamma in Italia che si distinguono per la capacità di offrire servizi d’eccellenza e su misura per chi ama esplorare i territori in bicicletta. Ad oggi racchiude oltre 40 hotel di lusso - inclusi castelli, dimore esclusive, wine resort, wellness Spa, grand hotel, ville, borghi storici - nelle aree chiave del cicloturismo in Italia. Comune denominatore di tutti i Luxury bike hotels è la particolare accoglienza riservata a ciclisti e cicloturisti con servizi dedicati: ricovero sicuro per le bici, ciclo-officina, ricarica per le e-bike, noleggio bici, guide/accompagnatori esperti, indicazioni sui percorsi e itinerari culturali ed enogastronomici della zona, tracce GPX, lavanderia per l’abbigliamento sportivo, pausa snack pomeridiana post uscita in bici, massaggio sportivo, transfer da e per aeroporto bici incluso, menù sportivi e/o energetici, possibilità di portare le bici in camera e molto altro. Sulla base dei servizi offerti, ogni struttura è classificata con una valutazione bike friendly che va da 1 a 5, indicata con il simbolo delle ruote della bici nel sito Luxury bike hotels. Accuratamente selezionati, i Luxury bike hotels sono consigliati a chi cerca esperienze uniche a diretto contatto con la natura senza rinunciare a comfort d’eccellenza.

Per informazioni: www.luxurybikehotels.com