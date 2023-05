In bicicletta per viaggiare a passo lento per l'Italia

Per un “viaggiatore”, termine che è solo un po’ più aulico per indicare un turista curioso, la meta è fondamentale. E nel nostro caso sono principalmente i luoghi dove alloggiare o ristorarsi al meglio. Ma centrale resta sempre il “viaggio” dove il vero “lusso” è il conoscere e scoprire posti e paesaggi nuovi. Navi, aerei, treni od auto ci permettono di avvicinarci rapidamente alle località che vogliamo, ma - a parte fare un percorso a piedi o a cavallo - la bicicletta è oggi l’unico mezzo, oggi meno faticoso di un tempo grazie alle e.bike di ultima generazione, che ci permette di vivere il paesaggio sentendocene parte integrante.

Per alcuni è questa la magia della bicicletta e sempre più turisti - indipendentemente da reddito od età - scelgono questo tipo di vacanza. Per questo, come Check-In abbiamo deciso di dedicare prevalentemente un numero ad alcuni itinerari in Italia in prospettiva anche della Giornata mondiale della bicicletta che si festeggia il 3 giugno.

Questo numero di Check-In è dedicato prevalentemente ad alcuni itinerari in Italia dedicati al cicloturismo

Percorsi su due ruote per tutte le tasche



Le due ruote sono sicuramente un mezzo di trasporto semplice, economico e sostenibile che tutela la salute dell’ambiente e quella dell’uomo. E non da ultimo regala grandi emozioni. Ci si può immergersi nelle immagini, nei suoni e nei profumi dei paesaggi che si attraversano. Non c'è modo migliore per scoprire gemme nascoste con la libertà di andare al proprio ritmo e secondo i gusti personali.

E, a scanso di equivoci, con costi alla portata di qualunque portafoglio, visto che dalle bici più basic, da qualche centinaio di euro, si passa a modelli che arrivano tranquillamente a molte migliaia di euro. E, ovviamente, in un ogni percorso si trovano soste per mangiare e dormire per tutte le tasche e attrezzati per ospitare le biciclette. Nei nostri percorsi ne abbiano segnalati solo alcuni, ma ovviamente se ne possono trovare di ogni tipo.