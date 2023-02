Lugano Region, idee per una vacanza in tempo di primavera

La regione del Luganese, in occasione delle belle stagioni, vi aspetta per regalarvi un soggiorno memorabile: vivete la tranquillità del lago e dei villaggi, conquistate le cime delle montagne con i loro spettacolari punti panoramici o ancora passeggiate nel tripudio di colori dei parchi in fiore.

E non è tutto: perché vi aspetta una ricca offerta di festival, eventi sportivi e culturali, il clima mediterraneo e l'ospitalità tipica del Sud della Svizzera.

La città di Lugano (credits: Lugano Region/Milo Zanecchia)

Sport e natura

Oltre 900 km di sentieri escursionistici: un paradiso per tutti gli appassionati di trekking. La grande varietà di sentieri, che si snodano attraverso paesaggi unici e mozzafiato su percorsi facili e impegnativi, farà la gioia di principianti ed escursionisti esperti. Una "maratona" di 42 km suddivisa in 3 giorni: questo è il vostro biglietto per il Lugano Trekking. Se volete sfuggire al tran-tran quotidiano della vita cittadina, questa è l'offerta che fa per voi. La traversata Monte Tamaro - Monte Lema è una delle più belle delle Prealpi svizzere e si snoda quasi interamente lungo il crinale tra Svizzera e Italia.

36 sentieri tematici tra rive del lago e montagne per scoprire l'intera regione. La regione dispone di un'ampia rete di sentieri tematici che permettono di scoprire l'intera regione con i suoi splendidi paesaggi naturali e i numerosi villaggi. Chi vuole scoprire i tesori naturali della Capriasca, ma anche i suoi sapori, può raggiungere alpeggi e baite per degustare formaggi, salumi e altri prodotti regionali grazie agli itinerari di "La via dei sapori in Capriasca". Il Sentiero delle meraviglie è un percorso circolare, adatto a tutti coloro che sono interessati al patrimonio storico della regione. Lungo il percorso, che si snoda nella valle della Magliasina, nel Malcantone, si trovano cappelle, mulini per il grano e le castagne e i lasciti delle attività minerarie.

Oltre 400 km di percorsi ufficiali per mountain bike. La regione del Luganese è quella con la più alta densità di percorsi ufficiali per mountain bike di tutta la Svizzera. Su oltre 400 km di percorsi segnalati e accuratamente mantenuti, gli appassionati di mountain bike possono esplorare il territorio in assoluta libertà e a diretto contatto con la natura. Lugano Bike Nr. 66 è uno dei percorsi più belli del Canton Ticino che si snoda come sentiero d'alta quota attorno alla Val Colla sopra Lugano, sull'imponente Monte Tamaro e conduce attraverso i boschi collinari del Malcantone. Il percorso è caratterizzato da prati alpini, pascoli e dalle tre capanne Pairolo, San Lucio e Monte Bar. Il Monte Bar Bike Nr. 358 è un classico tour panoramico in quota sopra Lugano, sulle pendici del Monte Bar, che conduce a una baita "bike friendly"; da qui si gode di una magnifica vista a 180° che spazia dal Monte Gazzirola ai Denti della Vecchia e al Golfo di Lugano fino alle colline del Malcantone e del Monte Tamaro.

I percorsi per le mountain-bike (credits: Lugano Region/Andre Meier)

Quattro montagne panoramiche con funicolari o cabinovie. Anche le montagne sono indubbiamente protagoniste del paesaggio della regione, caratterizzato da quattro cime panoramiche, tutte facilmente raggiungibili con le funicolari, da cui si possono ammirare paesaggi da cartolina su laghi, valli e catene alpine. A rendere speciale il golfo di Lugano sono le due montagne che la incorniciano, il Monte Brè e il Monte San Salvatore, da cui si gode di una vista senza ostacoli sul lago e sui dintorni. Il Monte Tamaro, invece, è una delle mete più amate dalle famiglie e ospita un bellissimo parco avventura nel bosco, una slittovia e una tirolese nei pressi del Ristorante Alpe Foppa. Infine, c’è la vetta più alta della Svizzera italiana, il Monte Lema, un'oasi naturalistica e soprattutto il punto di partenza di una rete di sentieri escursionistici lungo il crinale della montagna, ma anche di numerosi percorsi per mountain bike. Le montagne della regione di Lugano sono anche l'affascinante sfondo per l'ambientazione di spettacolari eventi podistici:

Un viaggio alla scoperta di Gandria con un tour "sostenibile" in battello. Una visita nella regione del Luganese non sarebbe completa senza una gita in battello sul Lago di Lugano per ammirarne i villaggi lacustri. Gandria, l'antico e romantico borgo di pescatori alle pendici del Monte Brè, può ora essere raggiunto in modo sostenibile da Lugano con il battello Ceresio 1931. Si tratta della prima imbarcazione a motore completamente elettrica della Svizzera con possibilità di ricarica rapida, attivo solo su questa rotta con la Green Line Cruise. Il centro di Gandria, chiuso al traffico, è un'oasi di tranquillità con le sue pittoresche stradine e scalinate che offrono panorami e spunti di riflessione. Nei dintorni del borgo si possono ammirare vecchi e nuovi oliveti attraversati dal Sentiero dell'olivo, che si snoda tra Castagnola e Gandria.

Il tour in battello (credits: Lugano Region/Milo Zanecchia) 1/4 La slittovia sul monte Tamaro (credits: Lugano Region/Milo Zanecchia) 2/4 L'escursione sul monte Boglia (credits: Lugano Region/Michele Mengozzi) 3/4 Il Sentiero delle meraviglie (credits: Lugano Region/Milo Zanecchia) 4/4 Previous Next

Una passeggiata tra lo splendore dei colori e il profumo dei fiori nel Parco San Grato. Situato nei pressi del pittoresco borgo di Carona - tra la vetta del Monte San Salvatores e il Monte Arbostora - il parco offre una grande varietà di azalee, rododendri e conifere, che ogni anno nel periodo della fioritura regalano una vera e propria frenesia di colori e profumi meravigliosi. Tra aprile e maggio l'associazione "Amici del Parco San Grato" organizza visite guidate per accompagnarvi nei segreti e nelle meraviglie di questo magnifico parco. Qui si trova anche l'altalena panoramica Swing the World. Immergetevi nella natura del parco botanico, lasciatevi dondolare dolcemente ammirando il magnifico panorama che si apre davanti a voi. Lasciatevi accarezzare dalla brezza e baciare dai caldi raggi del sole.

Arte e cultura

Immergetevi nell'offerta culturale della regione. L'offerta culturale dei musei e il ricco calendario di eventi formano un insieme attraente: Lugano, culla di grandi artisti, ospita ancora oggi grandi mostre di ogni genere ed eventi culturali. Tra le istituzioni culturali più importanti vi sono il LAC Lugano Arte e Cultura, cuore delle attività culturali della città, il Museo d’arte della Svizzera italiana (MASI) e il Museo delle Culture (MUSEC). L'intera regione offre inoltre molte opportunità agli amanti della cultura grazie ai numerosi musei e spazi culturali . Alcuni eventi culturali nei prossimi mesi:

Swissminiatur: il museo all'aperto di miniature più grande della Svizzera. Swissminiatur vi permette di attraversare tutta la Svizzera in un'ora. Impossibile? Non a Swissminiatur, un parco in cui l'intera Svizzera è ricreata in miniatura. Il parco si estende su una superficie di 14.000 metri quadrati. Sparsi per il parco ci sono oltre 128 modelli in scala 1:25 degli edifici e dei monumenti più famosi della Svizzera. Tra i modelli dettagliati ci sono edifici famosi come i castelli di Rapperswil, Chillon e Bellinzona, il Palazzo federale di Berna e la Piazza Grande di Locarno. E non è tutto. Una ferrovia in miniatura si snoda attraverso il parco per un totale di 3.560 metri. 18 treni corrono, attraversano ponti e stazioni, dove a volte si fermano. Le navi navigano sui laghi, le auto percorrono le strade statali e le autostrade, le funivie e le funicolari galleggiano e salgono e scendono dalle montagne.

Il LAC Lugano Arte e Cultura (credits: Lugano Region/Michele Mengozzi)

Enogastronomia

I grotti ticinesi e la loro cucina tradizionale. La cucina ticinese, nella sua forma genuina e semplice, la si può gustare nei grotti. Locali rustici, spesso all’ombra di alberi secolari, con tavoli e panche di granito, che permettono di gustare il pranzo al fresco. Tra i tipici grotti della regione del Luganese, troviamo il Grotto del Morchino, immerso nel verde, dove si può gustare la cucina tradizionale in un ambiente dal fascino storico. Questo grotto, infatti, è stato meta del famoso scrittore Herman Hesse, che nel 1919 scrisse “L’ultima estate di Klingsor”. Nel libro, al capitolo “Il giorno di Carena”, il suo personaggio si ferma in un grotto a bere vino e a mangiare pane, questo grotto era il Morchino. Poco distante, sulla Collina d’Oro, si trova un altro grotto dove lo scrittore era solito andare, il Grotto del Cavicc. Qui tra i tavoli in legno massiccio all’ombra di alberi secolari, Hermann Hesse era solito ispirarsi per le sue creazioni artistiche. Per chi vuole vivere un'esperienza particolare sul lago di Lugano, il Grotti tour consente di raggiungere in battello per una tradizionale cena in riva al lago uno dei grotti nella zona delle Cantine di Gandria - Grotto San Rocco, Caprino, Grotto dei Pescatori, Cantine di Gandria e il Grotto Elvezia. Il servizio è attivo nel periodo estivo durante il fine settimana, con partenze dall’imbarcadero Lugano Centrale e da Paradiso.

Le stelle di Lugano Region. Passione, innovazione e la qualità dei prodotti stagionali della regione sono la ricetta vincente dei ristoranti segnalati dalle guide enogastronomiche. La regione del Luganese è quella che conta più ristoranti stellati di tutto il Ticino, sono infatti ben quattro i ristoranti della regione con una stella Michelin. Qui le specialità sono sapientemente reinterpretate dalla creatività dei famosi chef:

Ristorante Principe Leopoldo - Lo Chef Christian Moreschi prepara i suoi piatti utilizzando prodotti locali e stagionali, in una cucina dove trionfano la passione e la meticolosa ricerca della qualità.

- Lo Chef Christian Moreschi prepara i suoi piatti utilizzando prodotti locali e stagionali, in una cucina dove trionfano la passione e la meticolosa ricerca della qualità. Ristorante I Due Sud - lo Chef Domenico Ruberto accompagna i suoi ospiti in un’avventura gastronomica dove sperimentare i sapori e i profumi delle tradizioni mediterranee, unite creativamente alle materie prime locali.

- lo Chef Domenico Ruberto accompagna i suoi ospiti in un’avventura gastronomica dove sperimentare i sapori e i profumi delle tradizioni mediterranee, unite creativamente alle materie prime locali. Ristorante META - La cucina dello Chef Luca Bellanca mira a creare accostamenti inediti, caratterizzati dall’utilizzo di materie prime d’eccellenza in un armonioso connubio tra la tradizione mediterranea e le note esotiche inconsuete e sensazionali.

- La cucina dello Chef Luca Bellanca mira a creare accostamenti inediti, caratterizzati dall’utilizzo di materie prime d’eccellenza in un armonioso connubio tra la tradizione mediterranea e le note esotiche inconsuete e sensazionali. Ristorante THE VIEW Lugano - Il neo-stellato Chef Diego della Schiava, propone invece una cucina italiana moderna su base classica presentata con raffinatezza e senso estetico.

Alpe Foppa: immergetevi nella natura, tra cucina tipica o un “brunch to go” sostenibile. Il Monte Tamaro, a due passi dalla città di Lugano, è il luogo ideale per passare una giornata a contatto con la natura accompagnata dalle squisite specialità del Ristorante Alpe Foppa: piatti della cucina tipica ticinese, tra cui la polenta nostrana ai due formaggi dell’Alpe Foppa, lo stinco di maiale arrosto e la trippa in umido alla ticinese. La domenica è anche possibile ritirare un tradizionale, ma sostenibile, brunch to go da gustare stesi al sole sul prato dell’Alpe Foppa o lungo uno dei tanti sentieri. Il brunch to go è composto esclusivamente da prodotti regionali serviti in contenitori riciclabili e consegnato in un sacchetto di cotone 100% organico che può essere riutilizzato come comodo zainetto. Oltre alle bibite, il brunch to go comprende treccina, gipfel, marmellata e burro, formaggio dell’alpe, mortadella, prosciutto, uovo sodo e dolce della casa.

Il tour enogastronomico a Lugano (credits: Lugano Region/Nicola Demaldi)

Una tradizione senza fine: il celeberrimo ratafià del Convento del Bigorio. Il Convento del Bigorio, dal XVI secolo centro di vita eremitica oggi offre ai visitatori la possibilità di alloggiare nelle celle e da anni si contraddistingue per originali ed eccellenti produzioni artigianali - allevamenti di api, prodotti della terra disponibili secondo stagionalità, liquori e distillati realizzati secondo antichissime ricette, nonché preziose essenze coltivate nei loro orti, ne fanno un centro di sicuro riferimento per la vendita di prodotti esclusivi e di primissima qualità. Da secoli il Convento del Bigorio conserva e tramanda nei suoi archivi un’antica ricetta - retaggio della tradizione conventuale - alla base del loro celeberrimo ratafià. Si tratta di un liquore ottenuto macerando il mallo delle noci in grappa di uva americana, pure questa prodotta all’interno del Bigorio utilizzando un tradizionale alambicco secondo il metodo del fuoco diretto. L'eredità di un passato che conferma il loro amore per la più classica tradizione.

Tour enogastronomici in centro città. Per coloro che vogliono andare alla scoperta della città dal punto di vista di un locale ed in termini gastronomici, il Taste My Swiss City Lugano permette di immergersi nella città e visitare cinque dei migliori posti per mangiare e bere secondo la gente del posto. Le tappe del tour enogastronomico individuale vanno dalla Via Nassa con la gastronomia Bernasconi, ai tradizionali ristoranti Bottegone del Vino e La Tinera, infine il Grand Cafè al Porto nella celebre Via Pessina per un dolce dessert. Per chi invece preferisce una visita guidata, il Food & Wine Tour Lugano vi offre la possibilità di scoprire il centro storico, gli aneddoti più interessanti e gli angoli più nascosti accompagnati da una guida locale, facendo al tempo stesso diverse fermate per gustare le specialità locali. Più che una passeggiata di assaggi, consiste in un vero e proprio menù itinerante.

Merlot del Ticino: il vero protagonista delle tavole. I piatti eccellenti della regione sono tipicamente abbinati ai suoi vini. Le caratteristiche del terroir, insieme al clima mite e soleggiato, fanno del Ticino un luogo ideale per la coltivazione della vite, permettendo la produzione di diverse varietà di Merlot, dal rosso vivace e intenso al bianco delicato. Il Merlot è ottenuto dal nobile vitigno originario di Bordeaux, è stato piantato per la prima volta in Ticino nel 1906 e oggi occupa oltre l'80% dei 1.000 ettari di vigneti del Canton Ticino. La tradizione enogastronomica offre anche un'esperienza unica grazie alle degustazioni, tanto che una visita alla regione non può essere completa senza visitare le cantine per ammirare le rigogliose colline e assaggiare un ottimo Merlot ticinese. Nel Luganese si contano più di 30 cantine, da quelle tradizionali scavate nella roccia della montagna a quelle più eleganti in edifici nuovi e moderni. Highlights:

La Tenuta Castello di Morcote è un’azienda agricola e vitivinicola di 150 ettari situata sul promontorio del Monte Arbostora, interamente circondato dal lago di Lugano, ricoperto da vigneti terrazzati, uliveti, pascoli e distese di boschi. La geologia unica in Ticino di questo terreno - il suolo è costituito da porfido rosa, una quarzite di origine vulcanica - così come il microclima eccezionale, ventilato e soleggiato sono i segreti di questa vigna, dove i vecchi ceppi hanno più di 30 anni. Gaby Gianini, desiderosa di rispettare e conservare questo ambiente, si dedica con passione alla viticoltura e alla produzione di vino seguendo i principi dell’agricoltura biologica e biodinamica.

è un’azienda agricola e vitivinicola di 150 ettari situata sul promontorio del Monte Arbostora, interamente circondato dal lago di Lugano, ricoperto da vigneti terrazzati, uliveti, pascoli e distese di boschi. La geologia unica in Ticino di questo terreno - il suolo è costituito da porfido rosa, una quarzite di origine vulcanica - così come il microclima eccezionale, ventilato e soleggiato sono i segreti di questa vigna, dove i vecchi ceppi hanno più di 30 anni. Gaby Gianini, desiderosa di rispettare e conservare questo ambiente, si dedica con passione alla viticoltura e alla produzione di vino seguendo i principi dell’agricoltura biologica e biodinamica. Tra il lago di Lugano e il lago di Muzzano, circondata dalle montagne del Luganese, si trova la cantina Moncucchetto . Nel 1919 gli antenati della famiglia Lucchini acquisirono un podere collinare, l’unico nel cuore di Lugano, con in dote una stalla, una casa colonica e un roccolo. Nel 2009 la svolta, con il progetto della nuova cantina firmata Mario Botta, un gioiello che non incorpora solo le cantine, ma anche il Ristorante Moncucchetto . Nella grande sala con la cucina a vista o sulla terrazza in mezzo ai vigneti, lo chef Andrea Muggiano crea meravigliosi piatti, utilizzando anche i prodotti dell’orto e i frutti della tenuta, nel pieno rispetto delle stagioni.

. Nel 1919 gli antenati della famiglia Lucchini acquisirono un podere collinare, l’unico nel cuore di Lugano, con in dote una stalla, una casa colonica e un roccolo. Nel 2009 la svolta, con il progetto della nuova cantina firmata Mario Botta, un gioiello che non incorpora solo le cantine, ma anche il . Nella grande sala con la cucina a vista o sulla terrazza in mezzo ai vigneti, lo chef Andrea Muggiano crea meravigliosi piatti, utilizzando anche i prodotti dell’orto e i frutti della tenuta, nel pieno rispetto delle stagioni. Nella regione del Malcantone, a Cassina d’Agno, si trova la Tenuta San Giorgio. Un vigneto con una vista panoramica sul golfo di Agno e sul braccio di lago di Lugano che si estende fino all’Italia. Una cantina che si dedica alla coltivazione attenta e naturale del vigneto: dalla delicatezza con cui vengono trattati i pregiati grappoli, al lavoro legato tanto alla tradizione quanto alla voglia di sperimentare e gli interventi ridotti allo stretto necessario durante la vinificazione che portano a piccole quantità di vini genuini e di straordinaria qualità.

Un ricco calendario di eventi



A Lugano e nella regione circostante si tengono eventi che soddisfano i gusti più disparati. Durante i mesi estivi, strade, piazze e parchi si trasformano in un vivace luogo di incontro per artisti, spettacoli per tutte le età, installazioni di arte urbana, ma anche gare sportive ed eventi gastronomici. Lugano Region organizza sei escursioni guidate per far conoscere ai visitatori la realtà locale, con le sue attrazioni naturali e i suoi gioielli storico-culturali - un'occasione imperdibile. Il variegato calendario di eventi per la bella stagione propone diverse iniziative nel centro di Lugano, sulle cime delle montagne locali Monte San Salvatore e Monte Brè e nei pittoreschi villaggi di Gandria e Morcote:

Pasqua in città : Lugano nella sua veste più bella

Il cielo azzurro, l'aria limpida e il sole primaverile invitano le persone a sedersi all'aperto sulle terrazze dei caffè. Ciclisti e corridori percorrono con entusiasmo il lungolago, gli appassionati di arte e cultura guardano con interesse i manifesti della stagione primaverile. “Pasqua in Città” - dal 07 al 10.04.2023 - significa per tutti il risveglio dalla rigidità invernale per tuffarsi spensierati in una delle feste più amate dai bambini, e non solo! Anche quest'anno, Pasqua in Città trasformerà il centro di Lugano in un gioioso palcoscenico con numerose bancarelle dove acquistare oggetti e prodotti tradizionali, mentre la zona pedonale sarà animata da vari intrattenimenti di strada per grandi e piccini.

Il lungolago di Lugano (credits: Lugano Region/Filme von Draussen)

Lugano Bike Emotions 2023

Dal 18 al 21 maggio 2023 avrà luogo la sesta edizione di Lugano Bike Emotions. Un vero e proprio festival della bicicletta con un grande Expo in Piazza Manzoni e sul lungolago. Vi sarà la possibilità di vedere atleti di alto livello sfidarsi su un circuito di Cross Country nei boschi di Trevano e su uno urbano tutto in centro città, grazie alla CIC ON Swiss Bike Cup 2023. Si potrà perfino assistere ad una gara di HandBike denominata Trofeo RoundTable e a competizioni giovanili di bici da strada. Tutti coloro che lo desiderano, potranno provare l’esperienza unica di pedalare sull’acqua in sella ad una vera e propria bicicletta galleggiante o assistere ad una sfida ad eliminazione, tutto questo con le Water Bike. Il folto programma prevede anche attività alla portata di tutti e fra questi troviamo lo yoga, dei giri in luoghi stupendi ed accattivanti, lo spinning, l'asta delle biciclette ritrovate, percorsi e giochi dedicati ai bambini e divertenti sfide di velocità.

Summer Jamboree on the Lake

L'energia contagiosa del Summer Jamboree, il più grande festival culturale internazionale di musica americana degli anni '40 e '50 in Europa, arriva per la seconda volta sulle rive del Lago di Lugano - dal 22 al 25.06.2023. Quattro giorni di divertimento a suon di musica e cultura americana degli anni '40 e '50, da non perdere. Un'occasione imperdibile per scoprire e vivere la musica e la cultura americana degli anni '40 e '50 in tutte le sue forme musicali: R'n'R, Swing, Country, Rockabilly, Rhythm'n'Blues, Hillbilly, Doo-Wop, Western Swing. Oltre ai numerosi concerti dal vivo, ci saranno naturalmente anche numerosi eventi collaterali: Record Hop in diversi angoli della città con i migliori DJ di tutto il mondo, spettacolo di burlesque e cabaret, mercatino vintage, parco vintage per auto americane prima del 1969, barbiere. Non mancheranno lezioni gratuite di Swing e Rock'n'Roll per imparare i primi passi e il Summer Jamboree on the Lake Dance Camp: un programma intensivo per imparare i balli swing e rock'n'roll con alcuni dei migliori ballerini della scena internazionale.

L'abbigliamento del Summer Jamboree (credits: Lugano Region/Matteo Crescentin) 1/4 Il Summer Jamboree (credits: Lugano Region/Matteo Crescentin) 2/4 Un altro scatto del Summer Jamboree (credits: Lugano Region/Guido Calamosca) 3/4 Le macchine d'epoca (credits: Lugano Region/Guido Calamosca) 4/4 Previous Next

Per maggiori informazioni: www.luganoregion.com