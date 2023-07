Miami: un'esperienza sensoriale tra arte urbana, fascino retrò e delizie culinarie

Miami è la città in cui ogni follia diventa normalità. Un caleidoscopio di colori, umori e mode: dal trash all’ultra-fashion, dagli eccessi della movida alla nuova rinascita artistica e architettonica. Una metropoli diventata dopo la pandemia il nuovo eldorado di americani e stranieri. Un approdo di massa che ha sconvolto - in senso positivo - urbanisticamente la città. Quartieri un tempo degradati come Wynwood e il Design District sono oggi di grande tendenza.

Il litorale di Miami Beach

A vederli sembrano rendering di progetti in formato reale, diventati il nuovo tempio della moda e del design con grattacieli e nuovi condomìnisuperlussobrandizzati. Un viaggio a Miami è come vivere in un film dove essere protagonisti o semplici spettatori sorseggiando un aperitivo a Ocean Drive o passeggiando sul lungomare di South Beach.

Una delle esperienze imperdibili? Svegliarsi all'alba, attraversare la strada e passeggiare sulla spiaggia infinita di sabbia bianchissima, punteggiata dalle tipiche torrette di salvataggio in legno color pastello, piccole opere di micro-architettura diventate un simbolo di Miami.

Una panoramica su Miami Beach

Dalla cucina italiana all'atmosfera rilassata: l'eccellenza del Pelican Hotel e il Pelican Cafè di South Beach

Non smetterete di sorprendervi per i look trasgressivi e kitsch di personaggi che sembrano usciti da un fumetto di Walt Disney, l’odore persistente di cannabis e per quelle che diventeranno fra qualche anno le nuove mode in Europa. E sentirete parlare più spagnolo che americano perché la maggioranza degli abitanti è di provenienza latina, emigrata dal Centro e Sud America. Per vivere un’esperienza a Miami senza pensieri Gattinoni Travel ha disegnato un pacchetto di proposte molto interessanti e selezionato per il soggiorno un albergo iconico: il Pelican Hotel nel cuore di South Beach, su quel miglio emblema del quartiere Art Decò anni ’50, set di film come Scarface e serie-culto come Miami Vice. Il Pelican di proprietà di Renzo Rosso, patron di Diesel, dopo due anni di restyling curato dal figlio Andrea, ha riaperto le sue porte a novembre 2022. Eclettico, avant-garde, carismatico (con il suo tipico pantone color salvia), l’albergo torna ad accogliere ospiti in cerca di stile e atmosfere rilassate. In tutto trentadue camere (una diversa dall’altra), di cui sette suite e sei stanze con vista sull’oceano arredate con un mix di pezzi vintage e moderni.

La suite King Deluxe al Pelican Hotel di Miami 1/6 La colazione al Pelican Cafè di Miami 2/6 Gli esterni del Pelican Hotel a Miami 3/6 Interni di una deluxe room al Pelican Hotel di Miami 4/6 Un piatto di spaghetti alle vongole al Pelican Cafè di Miami 5/6 Gianni’s at the Villa a Miami 6/6 Previous Next

Uno dei punti di forza dell’ospitalità al Pelican è la ristorazione. Il Pelican Café, aperto anche agli esterni, è guidato da uno degli chef italiani più rinomati di South Beach, Wendy Cacciatori. Dalla mattina a colazione all’after dinner lo staff, per buona parte italiano, accoglie i clienti con simpatia e professionalità. I piatti d'autore sono ispirati alla cucina italiana e arricchiti con un tocco moderno. Ottimi gli spaghetti alle vongole, gli affettati misti, le capesante affumicate, il branzino al forno e tra i dessert il tiramisù al gelato. Il ristorante è articolato in una sala interna e una veranda esterna con vista sulla spiaggia e su Ocean Drive. Al bar la carta dei vini riunisce grandi etichette italiane da Nord a Sud, comprese le bottiglie Diesel Farm di Rosso, oltre a una scelta di spumanti italiani e champagne francesi. Ottima la lista dei cocktail dai super classici alle proposte più locali come il drink di Miami, lo spicy mango margarita rivisitato dal bar manager Andrea Cutispoto.

Terrazza Penthouse al Pelican Cafè

La gestione alberghiera del Pelican Hotel è affidata a Egnazia Ospitalità Italiana che conta nel suo portafoglio una decina di strutture di alta gamma. Il gruppo fa capo ad Aldo Melpignano la cui storia inizia nel 1996 con l’apertura di Masseria San Domenico in Puglia, seguito dalla nascita di Borgo Egnazia affermatosi come caso di successo dell’imprenditoria turistica e di sviluppo e promozione del territorio pugliese.

Esperienze culinarie uniche a Miami Beach: dai fusion restaurant ai ristoranti di lusso

Tra i locali di tendenza a Miami Beach il Bâoli, un fusion restaurant immerso in un giardino con decori di ispirazione balinese. Più che un ristorante è un club con ballerine e dj set, ideale per una serata in allegria dove mangiare portate in condivisione e cocktail esotici. The Betsy LT Steak & Seafood è all’interno dell’omonimo hotel, un edificio coloniale nella parte più tranquilla di Ocean Drive. Lo stile del locale è colonial chic con musica dal vivo e un’ottima carta curata dallo chef Laurent Tourondel che ha dato il nome al ristorante. Nella lista dei place to go anche Joe’s Stone Crab per il granchio, Santorini by Georgios ristorante greco moderno, Kiki on the River americano contemporaneo, Smith & Wollensky specializzato in carne.

Miami Beach oltre le spiagge: alla scoperta dei quartiere Art Déco, Wynwood e Little Havana

Tra le escursioni consigliate una visita guidata del distretto Art Déco, dove si trova il Pelican Hotel. Il quartiere ospita circa 800 edifici in stile (molti sono hotel) con le facciate colorate dalle caratteristiche forme geometriche. Imponente la villa di Versace su Ocean Drive dove lo stilista fu ucciso da uno squilibrato. La struttura è oggi un ristorante e un boutique hotel (Gianni’s at the Villa), visitabile solo se si ha una prenotazione. A Midtown di grande tendenza Wynwood, il quartiere famoso per la street art, gli studi d’artista, i grattacieli di lusso in costruzione.

La spiaggia di Miami Beach 1/4 Miami Design District 2/4 Wynwood, il quartiere famoso per la street art, gli studi d’artista, i grattacieli di lusso in costruzione 3/4 Ocean Drive a Miami 4/4 Previous Next

Il Miami Design District fino a dieci anni fa era una zona ai margini che accolse i primi show room di mobili ma solo negli ultimi tempi è avvenuta la trasformazione con l’apertura dei negozi di lusso che ne fanno una delle destinazioni per lo shopping più esclusive e chic di Miami. Little Havana è il cuore di Cuba a Miami, variopinto e vivace, ricco di murales e localini con musica dal vivo e manifatture di sigari.

Dalla giungla urbana alla natura selvaggia: escursioni da Miami a Everglades e Key West

Fuori Miami le gite più popolari sono a Everglades e Key West, la punta estrema della Florida: per raggiungerla in auto occorrono almeno 3 ore e serve un'intera giornata. Mentre le paludi di Everglades sono a un’ora da Miami Beach ed è sufficiente mezza giornata.

Le paludi di Everglades sono a un’ora da Miami Beach

Farete una bella corsa in barca su distese d’acqua e piante a caccia di alligatori e se non li vedrete mimetizzati nel loro habitat li potrete ammirare un po’ più sonnolenti durante lo show organizzato nel parco. Miami è collegata con voli diretti Ita Airways da Roma Fiumicino tutti i giorni. Lo slot orario consente di raggiungere nella stessa giornata l’aeroporto di partenza con voli di avvicinamento da tutta Italia.