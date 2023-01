Sciare senza code o dormire in una galleria d’arte? Ecco 7 esperienze indimenticabili

Ci sono esperienze che cambiano il concetto di vacanza. Perché alzano il livello di felicità e no, non è sempre e solo questione di prezzo. Ecco una selezione di idee molto originali che, una volta testate, danno una certa dipendenza: tornare alle vecchie abitudini sarà un’impresa.

Castello di Maurn

Affittare un intero castello

Sentirsi padroni di un castello, camminare sui parquet d’epoca a piedi nudi, abbandonarsi alla sauna tra le storiche mura: tra val Pusteria e val Badia c’è Castel Maurn, favolosa porta d’ingresso di San Lorenzo di Sebato (Bz). Tra affreschi e dipinti straordinariamente conservati e innesti di design contemporaneo, le otto unità abitative sono pensate per essere accorpate a piacere e formare lussuosi appartamenti di maggiori dimensioni, fino a 220 mq. Ma è possibile prenotare l’intera struttura di 1.300 mq, con spa, zona fitness e un giardino con piscina riscaldata aperta tutto l’anno.

Gatschhof luxury suites and Spa

Dormire tra opere d‘arte

Quando gli arredi alle pareti sono già vacanza per gli occhi. Molto più di un rifugio alpino extralusso, il Gatschhof luxury suites and Spa con laghetto privato ai piedi dello Sciliar si allunga nella Gallaria, spazio espositivo che è anche ristorante gourmet per eventi esclusivi. Il cubo di vetro vista Dolomiti custodisce preziose espressioni artistiche, dalla superba fine art erotique di Sylvie Blum, alle ispirazioni michelangiolesche di Giorgio Butini, i ritratti di Greg Gorman, ma anche una Porsche e sculture di Irma Hözl, in un avvincente gioco di contrasti. Talvolta, 18 superbi purosangue arabi sono liberi di muoversi tra le opere di quello che non è un museo, ma un capolavoro che può essere riservato in esclusiva.

Lido Palace di Riva del Garda

Percorso benessere ultra lusso

Rinascere sulla più esclusiva sponda del Lago, dove il luxury resort Lido Palace di Riva del Garda (Tn), rifugio del jet set internazionale, propone Vip Thousand Dreams, una collezione sogno di trattamenti benessere personalizzati al prezzo di 1000 euro a persona. Nell’esclusiva Cxi Spa, inserita nella lista delle migliori al mondo da Condé Nast Johansens, un percorso da 170 minuti per una serie di rituali specialistici svolti a 4 mani. Obiettivi: rigenerazione, detossinazione e anti-age, per una proposta super personalizzata per fare avverare i sogni dell’ospite. Sono inclusi check up viso, skin preparation (con peeling enzimatico, scrub al sale, savonage o altro), un massaggio a 4 mani di durata e tipologia variabile, un trattamento per il viso con tecnologie all’avanguardia, rituale mani e piedi con aggiunta di pietre calde.

Il fascino delle Seychelles

Viaggio su misura alle Seychelles

Un’esperienza da fare una o più volte nella vita è abbandonare il last minute e meritarsi un viaggio da programmare con calma. Per esempio alle Seychelles, che, per il numero di camere ridotto e i voli spesso full, è proprio la vacanza da pensare con largo anticipo. Regalare il clima paradisiaco dell’Oceano Indiano e un mare effetto piscina è la specialità di Evolution Travel, agenzia di viaggi e tour operator con oltre 800 consulenti di viaggio online, tanto apprezzata dai turisti che nel 2022 è al terzo posto in Italia per numero di vendite di viaggi alle Seychelles. Competitivi anche sul prezzo, i consulenti dedicati a questo viaggio molto speciale, ritagliano un’esperienza su misura per vivere fino in fondo le 115 favolose isole creole dal mare turchino.

Auto d'epoca scorrazzando per la città

Guidare Porsche, Ferrari e Jaguard’epoca

Quando si dice che l’importante non è la meta, ma il viaggio: verissimo su una fascinosa Jaguar 3.85 del 1968, su una Porsche 356 A Speedster o su una Alfa Romeo Giulietta Spider, grandi icone delle auto d’epoca che si possono noleggiare insieme a tanti altri strepitosi modelli sul sito www.classiccartour.eu, perché Slow Drive è la ditta leader nel noleggio di vetture d’epoca senza conducente. E poi sfrecciare come stelle del cinema per partire, capelli al vento, da una delle tante sedi (in Lombardia, Toscana, Veneto e Liguria) a bordo di piccoli gioielli che hanno fatto e continuano a fare la storia delle quattroruote: Ferrari, Triumph Spitfire, Morgan, MG… Il costo per una giornata di noleggio parte da 200 euro.

Delizie altoatesine

Cena a due stelle con celebrity

Sedersi a tavola, per aver servita la felicità: il ristorante Gourmetstube Einhorn è luogo sacro di una vera celebrità, lo chef Peter Girtler, 2 stelle Michelin e 4 Cappelli Gault Millau. Amatissimo, perché è maestro d’eleganza ma firma ricette dai sapori decisi, che raccontano il suo Alto Adige con materie prime eccellenti dai contadini locali e dal maso di famiglia. Siamo al Romantik Hotel Stafler di Vipiteno (Bz), immerso in un silenzioso parco con laghetto e tanto ricco di storia da aver ospitato Goethe. Volendo, si può abbinare una notte in hotel e il menu degustazione con la proposta “1 notte - 2 stelle”, per prolungare il gusto di un’esperienza stellata. Il prezzo è a partire da 249 euro a persona.

Dalla camera d'albergo alle piste

Dall’hotel sci ai piedi

Sciare in alta stagione può diventare un vero incubo di transfer, code, noleggi attrezzature. Almeno una volta nella vita (ma poi sarà per sempre), il consiglio è provare l'Excelsior Dolomites Life Resort di San Viglio di Marebbe (Bz), strepitoso hotel in cui si esce dalla porta e si entra, con gli scarponi caldi e già allacciati, sulle piste da sci. Ci sono la ski room con accesso diretto alle piste del Plan de Corones e della Sellaronda, il deposito sci interno con scalda-scarponi, la vendita di skipass direttamente alla reception, la prenotazione su richiesta dell’attrezzatura necessaria a una vacanza sulla neve davvero zero stress. E a proposito di relax, la Spa è di 2500 mq e il panorama sulle Dolomiti dall’Infinity pool sul rooftop impareggiabile.