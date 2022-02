Sognare ad occhi aperti in Qatar

Circondata dal Golfo Arabico, nel cuore del Medio Oriente, la penisola del Qatar è stata classificata come Paese più sicuro del mondo nel 2022. Per visitarlo non è necessario il visto di ingresso e si può godere così con poche ore di volo di un numero incredibile di attrazioni turistiche facilmente accessibili e di una fauna e flora dalla straordinaria varietà, tra cui spiccano lo squalo balena e l’orice araba, il maestoso animale nazionale. La maggior parte delle esperienze è una combinazione unica di cultura autentica e modernità. Da musei a ristoranti di alto livello, da avventure nel deserto a eventi di fama mondiale, tra cui la Fifa World Cup Qatar 2022, i Mondiali di calcio.

Lo skyline di Doha

Destinazione in crescita

Un Paese che offre attrattive adatte a ogni budget per tutti i tipi di viaggiatori. La Qatar Tourism Strategy 2030 ha pertanto fissato l’obiettivo di attirare oltre sei milioni di visitatori internazionali all'anno entro il 2030, facendo così del Qatar la destinazione in più rapida crescita del Medio Oriente.

Oasi di lusso

Non a caso i migliori brand di hotel e ristoranti del mondo hanno creato un'oasi di lusso nel cuore del Medio Oriente. Questa destinazione offre ai viaggiatori la possibilità di immergersi nella sua vasta gamma di hotel e resort a cinque stelle, centri benessere e spa di livello mondiale e ristoranti con chef stellati Michelin.

Il Mare Interno, dove il mare incontra il deserto

Il chief operating officer di Qatar Tourism, Berthold Trenkel, ha affermato: «Il Qatar è un Paese in cui autenticità culturale significa modernità, in cui la sabbia incontra il mare, dove le persone si incontrano per vivere un’offerta culturale, di benessere e d'intrattenimento unica. Diamo il benvenuto a tutti coloro che visitano il Paese per rilassarsi, distendersi e trascorrere insieme tempo di qualità».

Obiettivo coppie

Un’oasi di serenità per tutti, assolutamente indicata per le coppie, che possono per esempio rilassarsi con un trattamento termale in uno dei resort migliori del mondo, come lo Zulal Wellness Resort by Chiva-Som. Oppure possono ammirare le bellezze del Qatar in modo inedito, da una mongolfiera, per poi cenare in uno dei suoi numerosi ristoranti internazionali, come il Nobu Doha, il più grande ristorante Nobu al mondo, che offre una vista paradisiaca sul Golfo Arabico.

Sharq Village & Spa Resort

Full immersion

Qatar Tourism propone inoltre opportunità da non perdere anche all’ultimo minuto e offerte per una visita di tre giorni per una vacanza speciale in Qatar, tra musei, trattamenti termali, full immersion in Doha, tour al tramonto nel “Mare Interno”, uno dei pochissimi luoghi al mondo dove il mare incontra il deserto.

Per informazioni: www.visitqatar.qa