Vacanze a scorrimento lento? Prova la crociera di lusso sui fiumi

Il 2022 segna a tutti gli effetti un grande ritorno in tema viaggi di grande fascino: le crociere fluviali di lusso. Avalon Waterways, la compagnia di crociere fluviali di lusso del gruppo Globus Family of Brands e membro di Clia Associazione internazionale che raggruppa le più importanti compagnie di crociera al mondo, che ha debuttato sul mercato italiano nell’estate 2021, si presenta alle agenzie di viaggio con il programma “Avalon Specialist” in collaborazione con Trust Force. «La nostra collaborazione con la distribuzione italiana si fa ancora più forte. Oltre a cooperare con un gruppo selezionato di tour operator, puntiamo sulla rete distributiva. Crediamo che gli agenti, grazie alla loro professionalità e capacità consulenziale, siano gli interlocutori perfetti per raccontare a un viaggiatore esigente il prodotto Avalon Waterways – spiega Barbara Baldini, Avalon Waterways product manager and sales European markets – L’esclusiva esperienza immersiva di crociera che è resa possibile a bordo delle nostre navi fluviali, nel cuore delle cittadine mitteleuropee, non è solo un’opportunità di rara bellezza ma anche di eccellenti standard qualitativi pensata per incontrare le richieste del mercato italiano e soddisfare le ultime tendenze in fatto di viaggi in sicurezza».

Boutique hotel galleggiante con formula all inclusive

«Trust Force è orgogliosa di supportare Avalon Waterways distribuendo un prodotto che è unico in Italia. Un vero boutique hotel galleggiante con formula all inclusive studiato per gli italiani: dal pernottamento in Suite Panorama alla raffinata cucina, dalle attività a bordo sino alle esperienze in quattro nazioni – commenta Gian Paolo Vairo, Founder & Ceo TrustForce - Stiamo selezionando un team di agenzie che abbiano una clientela adeguata al nostro prodotto. A loro riserveremo condizioni ed iniziative commerciali esclusive per stabilire una relazione solida e duratura con il marchio Avalon Waterways».



Il fascino ritrovato delle crociere fluviali

Obiettivo del programma è formare alla vendita di un prodotto di pregio quale le crociere fluviali high-end Avalon Waterways, che il brand crea ed opera con i più alti standard di qualità e sicurezza da più di un decennio per i suoi clienti di lingua inglese e che ora si rivolgono anche alla clientela italiana con partenze riservate ai viaggiatori italiani con servizio a bordo e a terra in italiano. I passi prevedono a partire da gennaio incontri formativi oltre ad un eductour programmato per la primavera.



Sul Reno e sul Danubio

Per la stagione 2022, sul Reno e sul Danubio, sono in programma sette speciali partenze di otto giorni dedicate unicamente al mercato italiano per offrire ai viaggiatori del Bel Paese una vacanza intima e rilassata in un boutique hotel galleggiante dal design elegante con itinerari che attraversano quattro nazioni europee. Tre crociere “Romantico Reno” con itinerario da Basilea ad Amsterdam si affiancheranno a quattro crociere “Incantevole Danubio” che si snoderanno da Norimberga a Budapest da luglio ad agosto.

Il trend delle boat-ique: boat e boutique hotel

A bordo di ogni nave Avalon Waterways, dotata di circa settanta cabine per garantire ampio spazio personale e servizio curato nei dettagli, è possibile trovare un ambiente lussuoso e accogliente e un team attento ad ogni esigenza con un rapporto personale/ospite di 1:3. Ogni nave è un vero e proprio boat-ique (crasi di boat e boutique hotel), con ampi spazi comuni e con due interi ponti di Suite Panorama che grazie alla finestra panoramica da parete a parete trasforma la cabina in un balcone all’aperto dal quale ammirare magnifici panorami in un’atmosfera elegante e confortevole. Ampia e variegata è anche l’offerta gastronomica che incontra le esigenze di ogni ospite, così come la possibilità di scegliere fra numerose escursioni guidate in gruppo o scegliere di esplorare in modo indipendente ogni destinazione con una delle bici disponibili gratuitamente a bordo. Tutte le attività sono incluse, sono in lingua italiana e adatte a ogni tipologia di viaggiatore. Il programma completo delle partenze 2022 è disponibile sul sito di Avalon Waterways.



