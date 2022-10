Al ristorante Cittamani due menu per la festa indiana diwali

Con la collaborazione della cuoca Marina Balakrishnan, solo la prima di una serie che Cittamani, ristorante indiano aperto a Milano nel 2019, avrà nel prossimo futuro, la cuoca Dalmia Ritu vuole far conoscere il cibo indiano tramite la cucina regionale. In occasione del diwali, festa indiana che simboleggia la vittoria del bene sul male ed è chiamata festa delle luci, saranno proposti due speciali menu della chef Balakrishnan, disponibili da oggi - 24 ottobre - a mercoledì 26 ottobre compreso.

Un'immagine della sala da pranzo del ristorante Cittamani di Milano

Il cibo del tempio del Kerala

La chef Marina Balakrishnan, in particolare, è specializzata nel “cibo del tempio del Kerala”, nutrimento leggero, sano e per certi versi anche spirituale. Marina con questo menù nutre i propri ospiti con amore, proprio come si è soliti fare in Kerala, in generale ovunque, quando qualcuno invita un amico a casa propria. I piatti che propone infatti sono quelli che mangiava da piccola, a casa sua. Sono pietanze che difficilmente si possono degustare al ristorante, proprio perché tipici casalinghi. La chef si è formata presso il Natural Gourmet Institute di New York. La sensibilità gourmet di Marina è radicata nella sua infanzia al Malabar, perfezionata dalla sua formazione tecnica da chef e influenzata dal suo lavoro in vari ristoranti. Dopo la sua formazione, ha lavorato presso la Mercer Kitchen di New York. Ha anche lavorato a New York con Marti Wolfson e Stefanie Sack. Ha lavorato al Gaa, un ristorante stellato Michelin di ispirazione indiana a Bangkok, in Thailandia. Ha anche fatto pop up a Ginevra e Bangkok. È la fondatrice di Oottupura, un servizio di consegna di pasti vegetariani in Keralite. Crede che il cibo vegetariano della Keralite sia intriso di sapori ricchi e profondi.

La chef Marina Balakrishnan

Diwali Menu 2022

Pop-up Lunch Menu

Oottupura - Kerala Temple Food per Cittamani

by Chef Marina Balakrishna

Uma - varietà di riso rosso proveniente dal distretto di Palakkad, Kerala

varietà di riso rosso proveniente dal distretto di Palakkad, Kerala Eggplant & Potato Curry - tradizionale curry con melanzane, patate, cocco e spezie a cottura lenta

Avial - pietanza a base di cocco e cagliata, servita con medley di verdure

- pietanza a base di cocco e cagliata, servita con medley di verdure Matanga Payar Eriserry - zucca, cocco e fagioli dall’occhio

Vellerika Pacchadi - Kerala style raita – salsa yogurt con senape, arancia e cetriolo

Pineapple Pullisherry - ananas maturo speziato in curry allo yogurt

Beetroot Thoran - barbabietola a cottura lenta, condita con olio di cocco

Pappadum - pappadum di riso

Inji Pulli - zenzero e tamarindo, il perfetto equilibrio tra dolcezza, piccantezza e acidità

Pepper Rasam - zuppa leggera speziato con peperoni

Ada Pradaman - sfoglie di farina di riso cotti al vapore, servite con gelato

Kerala Temple Food per Cittamani - Dinner

by Chef Marina Balakrishnan

Malabar Grazing Platter

Assaggi e Condimenti:

Assaggi e Condimenti: Paniyaram - d umpling di riso e lenticchie

umpling di riso e lenticchie Parippu Vada - f rittelle di lenticchie

Vattayappams - t ortino di riso al vapore

Chutney al pomodoro, salsa di zenzero e tamarindo, salsa yogurt con senape

Iddiappams and Vegetable Stew

Nidi di spaghettini di riso di Kerala con curry al latte di cocco e verdure

Malabar Parotta

Pane stratificato di farina integrale con curry di jackfruit, servito con chutney di melanzane e patate

Dessert - platano caramellato, con scaglie di cocco e gelato

Paniyaram, nalla karam podi cracker, beetroot pachadi, ridge gourd chutney
Vattayappam (bread) con naadan curry
Red rice and Avial

Il ristorante Cittamani, l'India moderna incontra l'italia

Cittamani, un nome che evoca la figura femminile del Buddha, è un luogo in cui l’India moderna incontra l’Italia attuale e lungo il percorso raccoglie profumi e suggestioni internazionali. Ristorante elegante, colto e di design ma con un cuore “smart casual”, Cittamani è una creatura di Ritu Dalmia e il luogo in cui convergono tutte le esperienze da lei condotte nel corso degli anni e del suo lavoro in tutto il Mondo. Grazie alla forte carica innovativa della chef e alla capacità di comprendere i linguaggi internazionali della cucina e farli propri, l’anima di Cittamani si fonda su una solida base indiana, sulla quale si innestano con armonia e originalità influenze internazionali e italiane.

Ospitato in un edificio del XX secolo nel cuore di Brera, Cittamani è il primo ristorante progettato dallo Studio londinese Paolo Cossu Architects per la celebrity chef Ritu Dalmia

Cittamani

Piazza Mirabello 5 - 20121 Milano

Tel 02 38240935