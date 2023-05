Jorg Giubbani e Giorgio Servetto: a quattro mani per promuovere la Liguria

Giovedì 8 giugno il Ristorante Orto by Jorg Giubbani a Moneglia (Ge) accoglie Giorgio Servetto (neo delegato regionale Euro-Toques per la Liguria) nella location di Hotel Villa Edera & La Torretta. L’evento a 4 mani coniuga il bagaglio gastronomico di due grandi professionalità del settore, premiate con una stella Michelin ciascuna: verde quella di Servetto al Ristorante Vignamare (Andora, Sv), rossa quella di Orto by Jorg Giubbani, seguendo il filo conduttore della tradizione ligure e i suoi sapori.

Jorg Giubbani e Giorgio Servetto

Una cucina vicina alla terra e ai suoi cicli

Si tratta di un incontro di ritorno, dopo la prima serata evento ad Andora (Sv) per la narrazione di una cucina regionale da est a ovest. «L’incontro con Jeorg – spiega Servetto – è nato dalla volontà di raccontare l’amore condiviso per l’orto e il rispetto delle materie prime che sono la principale fonte di ispirazione del nostro lavoro, ma anche l’idea, sposata da entrambi, di una cucina gourmet vicina alla terra e ai suoi cicli».

La biodiversità eccezionale della Liguria

«Serate come questa sono straordinarie occasioni di confronto dove c’è spazio e arricchimento reciproco – sottolinea Jorg Giubbani - Gli ingredienti liguri ci permettono di valorizzare la biodiversità eccezionale della Liguria, influenzata dal mare, dalle colline e dai nostri venti». Il concetto di fondo è fare rete per promuovere il territorio.

Un menu da dieci portate

Al centro della serata un menu degustazione composto da dieci portate, alternate dai due cuochi, la cui proposta si basa su materie prime selezionate e coltivate negli orti a disposizione degli chef oppure scelte tra i piccoli produttori della zona, sempre con la volontà di creare una rete locale. Protagoniste della serata a 4 mani, nata in coda alla manifestazione AromaticaOFF di Diano Marina, saranno le erbe aromatiche, ingrediente imprescindibile della cucina ligure.

Hotel Villa Edera & La Torretta

via Venino 12 – 16030 Moneglia (Ge)

Tel 0185 49291