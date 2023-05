Sublimis, cibo e musica "a domicilio": il progetto di chef Ronzoni e Tea Franchi

Un'elegantissima dimora di Milano: è stata questa la location che ha ospitato la data zero del nuovo progetto Sublimis del giovane chef bergamasco, Andrea Ronzoni, e della cantante Tea Franchi. Mentre gli ospiti si gustavano un drink in terrazza lo chef Ronzoni si occupava della preparazione e della cottura dei piatti in una accogliente cucina a vista. La serata ha visto come protagonista un menu di carne, su richiesta specifica dell'ospite. Vini e musica hanno seguito a ruota creando l'esperienza totale che il progetto Sublimis vuole donare: gli ospiti si accomodano, chiacchierano e vengono richiamati da un argenteo suono di piccola percussione per dare inizio all'esperienza sensoriale.

Lo chef Andrea Ronzoni

La cantante, Tea Franchi, intrattiene gli ospiti: presenta il piatto che lo chef sta servendo, condisce con qualche anedotto e spiega l'abbinamento del brano che andrà a eseguire. I commensali reagiscono incuriositi, ma è ora di entrare nel cuore dell'esperienza. Si assaporano il primo assaggio e le prime note, e quel piatto non ha più lo stesso significato. Arriva poi il momento del confronto, della condivisione, che vede gli ospiti interpellare ancora cantante e chef: l'esperienza muove una curiosità vivace. Le portate poi si susseguono tra suoni argentei, amabili conversazioni, degustazioni di melodie e pietanze che portano gli ospiti a tarda serata, sinceramente felici di essersi ritrovati così arricchiti da questo suggestivo percorso.

Progetto "Sublimis", un momento esclusivo per ospiti e commensali

Con un “servizio a domicilio”, Andrea e Tea hanno pensato di offrire un momento esclusivo per ospiti e commensali, cercando di soddisfare, al contempo, i piaceri dello spirito con i gusti del palato. Ogni serata si presenta come un viaggio tra sapori e suoni per preparare e accompagnare i presenti alla miglior comprensione, e degustazione, di ogni piatto. La parte musicale, in particolare, non è relegata ad un semplice sottofondo, ma costituisce un momento speciale per partecipare ad una performance dal vivo, con un portato di emozioni e una combinazione di sensi, nella duplice dimensione fisica e spirituale. Vibrazioni sonore di voce e strumenti, essenze ed aromi, la vista dei piatti preparati dal vivo, e la carica positiva di Andrea e Tea trasformano una serata in una esperienza sinestetica, unica, irripetibile, o in una parola: sublime.

Sublimis Events

Info e prenotazioni: chefandrearonzoni@gmail.com