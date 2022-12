Tra Capua e Caserta alla scoperta della Pizzeria Bruscone

In un plesso ibrido tra centro commerciale e temporary office, sull’affollato tratto dell’Appia tra Capua e Caserta, golosa presenza della Pizzeria Bruscone. Al governo della sala, con pregressa preziosa esperienza di cuoco, Carmine Vetrella. Al banco delle pizze il prode fratello Pietro.

Locale ampio, spiccata luminosità, mise en place essenziale, posti all’aperto nelle lunghe estati. Faro dell’attività la qualità degli impasti e la filiera corta, anzi cortissima, prevalentemente per quanto attiene agli ortaggi: orto di famiglia a breve distanza dal locale. I genitori di Carmine e Pietro sono praticamente i fornitori partner della “ditta”.

La sala della Pizzeria Bruscone situata a Curti (Ce)

Una saporita degustazione di tre montanarine

Lo start di piacevole pranzo è dato da una saporita degustazione di tre montanarine. La prima, di gradevole levità, fatta con ricotta vaccina di fuscella, Mortadella Bologna IGP e Pistacchio di Bronte Dop nella consistenza cremosa e in spolverata di granella. La seconda, ben sostanziosa costituita da crema di noci, speck e stracciata di bufala; indi la terza: Mozzarella di Bufala Campana DOP e sugo cotto con Pomodoro San Marzano DOP.

Spumeggiante la compagnia nel calice: l’ottimo Prima Gioia, lo Spumante Brut Millesimato fatto con sole uve Pallagrello Bianco da Masseria Piccirillo.

È il momento delle pizze

Cominciamo con la quattro pomodorini, pizza nel ruoto abilmente cotta nel forno a legna. Peculiare e gradevole la spiccata croccantezza del cornicione. I quattro pomodori sono i datterini gialli e rossi, i ciliegini e, tagliati a filetti, i San Marzano. Ben situati la stracciata di bufala e il basilico. L’olio a condire tale bontà è il pluripremiato olio dell’Azienda Petrazzuoli. La scelta allegra se non proprio da manuale, è lasciare invariato il contenuto del calice: si prosegue con il Prima Gioia. Arriva in tavola la pizza Carrettiera, particolarmente adatta in questa stagione dei primi freddi. Il saporito topping è costituito da basilico, pesto di broccoli dell’orto di famiglia, provola di bufala affumicata, Provolone del Monaco Dop, salsiccia ben sminuzzata.

Pizza Carrettiera
Pizza Quattro Pomodorini
Carmine e Pietro Vetrella

Dulcis in fundo... le pizze dolci

Nulla di stucchevole, nessun connubio improbabile come ahinoi, talvolta altrove accade. Proposta ben studiata e calibrata nei sapori. Eccoci alla Cassata siciliana. L’impasto della pizza è al cacao: accorgimento piacevole non solo al palato ma anche alla vista. A squisito topping i chiodini al cioccolato, il crunch di cannolo siciliano, pezzetti minuscoli di frutta mista candita e ricotta bufalina lavorata a cassata.

Etichette pregevoli e una carta delle acque

Saggiamente non sterminate sia la carta dei vini sia quella delle birre: etichette pregevoli. Ragguardevole anche la presenza di una piccola, interessante, carta delle acque. Conto di lodevole onestà.

Pizzeria Bruscone

Via Nazionale Appia, 81 - 81040 Curti (Ce)

Tel. 0823 439274