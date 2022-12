Vetrina Toscana, un viaggio nel gusto della tradizione

Enogastronomia come piatto forte del turismo lento per esplorare luoghi e sapori tipici. Vetrina Toscana, il progetto di Regione e di Unioncamere che unisce tipicità e attenzione all’ambiente mette al centro i prodotti agricoli regionali tradizionali e di qualità certificata per valorizzare le imprese di tutta la filiera, secondo un modello di turismo sostenibile.

Selezionata dalla Commissione europea come una delle migliori pratiche a livello europeo per la promozione del settore agroalimentare, Vetrina Toscana ha saputo puntare sulle specialità enogastronomiche locali sotto il cappello di un marchio comune intorno al quale ruotano eventi, cultura, turismo e commercio al dettaglio con una strategia di comunicazione ad hoc sia tradizionale che digitale.

L’ecosistema di promozione delle produzioni locali di eccellenza

Il turismo enogastronomico non solo permette di ampliare il periodo dell’offerta, promuovendo piccoli borghi e aree meno conosciute, ma favorisce anche lo sviluppo economico, sociale e culturale di un territorio. Le produzioni locali di eccellenza sono la chiave di accesso a questo ecosistema. La Toscana si distingue per un altissimo numero di produzioni locali (464 Pat, Produzione alimentare tradizionale), 15 Igp e 16 Dop, a cui si aggiungono le 41 Doc, le 11 Docg del vino e 6 Igt). Non solo. Oltre un quinto degli oltre 24mila agriturismi italiani sono concentrati in Toscana (dati 2021, da elaborazione AgrieTour su dati Istat, Ismea e Regione Toscana). La Toscana detiene anche il primato nel numero di agriturismi con alloggio, oltre che nella ristorazione, dove la cucina si incentra sul rispetto del sistema della filiera corta. Vetrina Toscana rappresenta una delle più grandi reti agroalimentari in Italia con quasi duemila imprese tra ristoranti, botteghe e produttori ma anche agriturismi, strade del vino, cantine, birrifici, oleifici, stabilimenti balneari, agenzie di viaggio e alberghi che si propongono di essere custodi della tradizione all’insegna dell’innovazione, della tutela di prodotti tipici e dell’economia circolare.

Un viaggio nel viaggio

Degustare il cibo locale significa fare un’esperienza unica: “Un viaggio nel viaggio” è il claim della nuova campagna di Vetrina Toscana. La scelta dei piatti protagonisti della campagna rispecchia le forti radici identitarie del progetto che si riallaccia alla campagna “Toscana Rinascimento senza fine”, emblema di una Toscana dalla tradizione millenaria, ma sempre attuale. Tutti i valori contenuti nel Manifesto di Vetrina Toscana si traducono in consigli pratici e in una raccolta di itinerari enogastronomici, esperienze legate al cibo e ricette. Vetrina Toscana consente di scoprire non solo cosa mangiare, ma anche dove poter acquistare i prodotti toscani e soprattutto dove degustarli. Una vetrina continua attraverso la quale il viaggiatore può trovare un elenco georeferenziato di tutte le imprese per un viaggio alla scoperta di un cammino che segue piatti e prodotti di una tradizione senza tempo.

