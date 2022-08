Villa Cariola, piscina, svago e relax sul Garda per godersi la fine dell’estate

Una rinfrescante piscina olimpionica a diposizione degli ospiti di Villa Cariola, aperta fino al 30 settembre per godersi gli ultimi scampoli d’estate. Ma non solo Pool Bar, 8 ettari di parco, oltre 300 lettini e ombrelloni, una sauna a legna a forma di botte sullo sfondo dell’incredibile scenario vitivinicolo della Valpolicella. Villa Cariola, dimora storica del XV secolo e boutique hotel 4 stelle, è situata nella località Preele a Caprino Veronese (Vr); offre un’oasi di pace dotata di tutti i comfort per trascorrere una vacanza all’insegna del vero benessere.

Villa Cariola. Sullo sfondo la piscina olimpionica

Relax e svago a Villa Cariola per godersi la fine dell’estate

Relax e svago in un’oasi naturale immersa tra i suggestivi territori della Valpolicella, del Lago di Garda e del Monte Baldo. È l’offerta di Villa Cariola a Caprino Veronese fino al 30 settembre: tra tuffi in piscina, bagni di sole, passeggiate nel parco e una ricca proposta di attività all’aria aperta, la splendida dimora storica e Boutique Hotel 4 stelle soddisfa chiunque voglia regalarsi una vacanza all’insegna del puro benessere.

Il cuore pulsante delle piacevoli giornate a Villa Cariola è la piscina olimpionica (25x12) circondata dal bellissimo parco di otto ettari con vista sulle colline del Lago di Garda. Aperta anche al pubblico (su prenotazione) oltre che agli ospiti della struttura, la piscina è circondata da oltre trecento lettini e ombrelloni e dispone di un Pool bar dove potersi concedere un delizioso cocktail o uno snack.

Le proposte di Villa Cariola

Per chi è in vacanza accompagnato da un amico a quattro zampe è presente un’area dedicata per il relax e il divertimento, mentre, per gli amanti del wellness, a disposizione una bellissima sauna a legna a forma di botte.

La piscina scenografica e l’ampio parco sono inoltre messi a disposizione da Villa Cariola per ospitare matrimoni ed eventi speciali.

Il panorama e gli scenari che circondano l’oasi naturale di Villa Cariola permettono agli ospiti di scoprire il territorio attraverso numerose attività outdoor, quali escursioni, passeggiate, tour in bicicletta e canyoning.

Villa Cariola

Località Preele, 11, 37013 Caprino veronese (Vr)

Tel. 0456250012