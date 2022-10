Risparmiare sullo skipass? A Pontedilegno-Tonale arrivano gli sconti “dinamici”

Prima compri, più risparmi. La novità dell’inverno 2022/23 nel comprensorio Pontedilegno-Tonale si chiama “Smart Skipass” e consentirà di accedere alle 4 aree sciistiche (Ghiacciaio Presena, Passo Tonale, Ponte di Legno e Temù) con un risparmio fino al 25%. Soltanto i più rapidi, però, potranno usufruire della promozione: lo sconto, infatti, è “dinamico” e per ogni giornata della stagione invernale è previsto un numero limitato di skipass “giornalieri”, “2 giorni consecutivi” e “a ore” acquistabili - esclusivamente online - ad un costo inferiore rispetto alla biglietteria.

Il comprensorio Pontedilegno-Tonale comprende Ghiacciaio Presena, Passo Tonale, Ponte di Legno e Temù. Foto:Rudy Signorini



Si attende la neve e la data dell’apertura delle piste

La vendita verrà attivata una volta comunicata la data di apertura delle piste (legata all’arrivo della neve e alle condizioni meteo favorevoli). A quel punto sarà possibile accedere all’e-shop del Consorzio Pontedilegno-Tonale e selezionare la data prescelta, oppure consultare le tariffe aggiornate di ogni singolo giorno, fino al termine della stagione.



Fondamentale essere veloci

Per assicurarsi tutti i vantaggi della promozione, la tempistica si rivelerà determinante: gli skipass “smart” includono diverse fasce di prezzo ribassato, ciascuna delle quali con un quantitativo predefinito di skipass. Il costo visualizzato in un preciso momento, dunque, potrebbe cambiare anche nel corso della giornata in base al numero di skipass acquistati dagli altri utenti.



Gli Smart Skipass non saranno rimborsabili, né cedibili (poiché nominali). Gli skipass “giornaliero”, “2 giorni consecutivi” e “a ore” saranno comunque sempre disponibili anche in biglietteria, in questo caso però solo a prezzo pieno di listino.