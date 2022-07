Lascia le chiavi dell’auto all’Hotel La Perla di Corvara e sarai premiato

Estate. Le meritate vacanze. Via dal caos e dal traffico nelle Dolomiti in tutto il loro splendore. Che bello scendere dall’auto, parcheggiarla e non muoverla più. E salire sulla bici, o camminare e prendere i mezzi per spostarsi. Le montagne, e chi ci vive, ringraziano. Un sogno possibilissimo in Alta Badia dove sono molte le iniziative che sollecitano l’ospite a effettuare scelte consapevoli nel rispetto e tutela del patrimonio naturalistico dolomitico.



All’Hotel La Perla di Corvara si lasciano le chiavi alla reception

Fra tutte, l’invito a parcheggiare l’auto una volta giunti a destinazione e a non muoverla più dato che nei mesi estivi il traffico è uno dei problemi più rilevanti.



L’Hotel La Perla di Corvara non solo invita gli ospiti a disincentivare l’uso del mezzo privato, ma fa molto di più. Durante le operazioni di check-in è chiesto cortesemente all’ospite di lasciare le chiavi dell’auto. Se l’ospite accetta, troverà l’auto parcheggiata tutta bella infiocchettata con un nastro verde.



Il “premio”

In cambio potrà scegliere fra due splendide opportunità: se il mezzo rimane parcheggiato per tre giorni la casa gli dona un albero che verrà piantato nei dintorni del Campolongo grazie al progetto WOWnature creato da Alta Badia per contribuire alla riforestazione delle aree colpite dalla tempesta Vaia.



Se l’ospite lascia la sua auto parcheggiata per sei giorni gli verrà offerta una notte da trascorrere all’Hotel La Perla la prossima estate.

L’Hotel La Perla invita tutti gli ospiti a spegnere il motore e accendere il cuore. A ringraziarli saranno le Dolomiti stesse e anche chi vive in questi luoghi.

Hotel La Perla

Strada Col Alt 105 - 39033 Corvara in Badia (Bz)

Tel 0471 831000