Da Mar’è-Il buon gusto nasce l’“aperitivo sfizioso” per palati gourmet

Da giovedì 15 settembre a Mar'è [il Buon Gusto] Ristorante, l'elegante locale situato in via Colonnetta, apre la sua cucina a un inedito aperitivo dove sorseggiare champagne francesi, bollicine e vini italiani (anche al calice) o cocktail classici gustando sfiziose chicche crude e cotte a base di eccellente pescato create in cucina da Stefano Cuccu.

L'ingresso del locale (foto pagina Facebook)

Da Mar'è [il Buon Gusto] Ristorante arrivano gli aperitivi gourmet

L’Aperitivo Sfizioso, sarà un appuntamento inedito pensato per palati esigenti e amanti del pescato, nell’elegante ristorante a pochi passi dal Duomo di Milano, tra il Tribunale e San Babila, un salotto gourmet, intimo e raffinato, dove gustare un aperitivo davvero speciale.

Nella carta dedicata viene proposta un’ampia selezione di champagne, vini bianchi, bollicine italiane, al calice o in bottiglia, oltre ad alcuni cocktail e analcolici classici, abbinata a vere chicche di eccellente pescato, gli "sfiziosi".

Tra questi, squisiti antipasti che a seconda della disponibilità del pescato vengono proposti a rotazione: le Polpette di salmone (polpette di salmone con zenzero e zucchine e gel di albicocche), le Polpette di tonno rosso del Mediterraneo (polpette di tonno con melanzane e maionese all’aglio), gli Involtini di salmone (involtini di salmone affumicato con crema di philadelphia, mango e erba cipollina), i Gamberi al cocco (Code di gambero in crosta di scaglie di cocco e salsa hawaiana), il Gambero ai profumi d’oriente (gambero saltato in salsa hoisin e ginger beer, cetriolo compresso e spirale di cracker ai semi di papavero), la Sfera di patate ai ricci (sfere di patate ripiene di ricci di mare con albicocche).

Le proposte "sfiziose" di Mar'è

Scegliendo quindi l’aperitivo al bicchiere o un drink (dagli 8 ai 15 euro) si gustano tre assaggi di “sfiziosi” e della focaccia home-made con burro aromatico fatto in casa; se si opta per una bottiglia di bollicine italiane Franciacorta (Ca’ Del Bosco – Cuvée Prestige, Bellavista Alma Brut, Contadi Castaldi Brut Saten o Brut Rosé, Lantieri De Paratico Arcadia Brut Millesimato o Brut Saten) o di champagne (Mumm – Cordon Rouge, Palmer & Co. – Brut Reserve o Brut Reserve Rosé) oltre alla focaccia e a quattro assaggi di “sfiziosi” viene offerto un piatto di crudo (due aragostelle, due scampi e carpaccio di capesante), a cui si aggiungono due o quattro ostriche concave, 2 gamberi rossi di Mazara del Vallo e due ulteriori “sfiziosi” dello chef se si prediligono etichette più blasonate (Ruinart Champagne Brut, Perrier Jouët – Gran Brut, Veuve Clicquot

Ponsardin – Extra Brut Extra Old o La Grande Dame, Dom Pérignon, Louis Roederer – Cristal 2006/2007, Krug).

E per chi avesse ancora qualche languorino è comunque possibile ordinare altri “sfiziosi”, creare il proprio piatto di crudi di mare, farsi tentare dalla piccola frittura di calamari e acciughe o decidere di continuare la serata cenando con le tante specialità del menu.

L’appuntamento con l’Aperitivo Sfizioso di Mar’è – Il Buon Gusto è ogni sera, dal martedì al venerdì, dalle 18 alle 20.30, nel dehors (finchè il tempo lo consente) e in alcuni dei tavoli all’interno del ristorante per un totale di una quarantina di coperti. Pertanto è preferibile la prenotazione telefonando allo 02.5461727.

Gambero Hoisin e Ginger Beer (Foto pagina Facebook) 1/3 Gambero rosso (Foto pagina Facebook) 2/3 Riso al salto (Foto pagina Facebook) 3/3 Previous Next

Mar'è [il Buon Gusto] Ristorante

Via Colonnetta, 5, 20122 Milano MI

Telefono: 02 546 1727