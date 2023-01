In Carinzia vacanze sulla neve per sciatori e famiglie

Dopo un primo periodo in cui la neve si è fatta attendere, i fiocchi ora sono arrivati e hanno coperto anche le montagne della Carinzia. In ogni stazione sciistica della regione austriaca vicina all’Italia, le condizioni per sciare e per fare attività sulla neve sono perfette. Sull’Alpe Gerlitzen sono stati misurati addirittura 2 metri di neve e in vetta il sole splende, illuminando panorami da favola. Un motivo in più per scoprire questi luoghi al di là del confine dove, per i prossimi due mesi, non mancano le offerte per trascorrere una settimana bianca o ancheun fine settimana lungo per staccare un po' dalla frenesia della città. Vi proponiamo una selezione delle proposte migliori in Carinzia, pensate in particolare per gli amanti dello sci - tantissime le piste e i comprensori da testare - e per le famiglie che possono contare su offerte vantaggiose per il portafoglio.

Carinzia, regione austriaca al confine con l‘Italia; ©Franz Gerdl Parco Nazionale Alti Tauri

Terme e sci per tutta la famiglia

La proposta dal Thermenhotel Karawankenhof di Warmbad-Villach è una combinazione favolosa: divertimento alle terme e sulle piste. Dal 3 al 19 febbraio 2023, infatti, questo meraviglioso hotel termale nel cuore della Carinzia, adiacente alle Kärnten Therme, propone 4 pernottamenti, inclusa la mezza pensione, a partire da 584 € a persona, con un bambino (fino a 10 anni), per ogni adulto, gratis in camera con i genitori. I bambini a partire dagli 11 anni, avranno uno sconto del 10% sulla tariffa normale. Inoltre, all’interno del pacchetto, è incluso l’utilizzo gratuito della parte Fun (con 2 acquascivoli in acciaio inossidabile), Fit e Spa delle Kärnten Therme, l’assistenza bambini presso il Croco Club, accappatoio, ciabattine e borsa per la SPA, programma giornaliero di attività sportive (Yoga, Zumba, lezioni di spinning sulla terrazza panoramica, Indian Balance…). Dulcis in fundo…fonduta di cioccolata per tutta la famiglia, l’ideale dopo una giornata trascorsa sulla neve, favorita dallo sconto del 20% sullo skipass del Monte Gerlitzen incluso nell’offerta. Il comprensorio sciistico dell’Alpe Gerlitzen offre oltre 45 chilometri di piste, 15 rifugi in stile tradizionale, un anello di fondo a 1000 metri di quota (lungo 4 km) e anche la possibilità di provare l’ebbrezza della competizione grazie alla pista speed, dove si organizzano campionati di sci per famiglie nella zona della pista Neugarten.

©Franz Gerdl Terme di Warmbad-Villach

Con gli sci ai piedi da mattina a sera

Per coloro che terrebbero costantemente gli sci ai piedi, l’offerta del KOLLERs sul Millstätter See, hotel elegante con un’atmosfera familiare, è davvero interessante: dal

3/02 al 5/03, 3 notti a partire da 415 € a persona, inclusa la mezza pensione per buongustai, relax nella SPA dell’hotel, esperienza di un bagno nella piscina nel lago con acqua riscaldata e Top Skipass per 2 giorni per la Carinzia e il Tirolo orientale.

©Hotel KOLLERs

Si chiama Ski Unlimited l’offerta dell’: per soggiorni superiori a 3 notti, fino al 25 marzo il costo a persona sarà a partire da 282 €, incluso lo skipass per adulti valido per il, dove le piste sono infinite e il clima e le condizioni della neve perfetti. Il Falkensteiner, Sport & Wellness Hotel, si trova proprio accanto alla stazione a valle della cabinovia “”, che porta ad una delle aree sciistiche più nevose di tutto l’arco alpino, con 100 ore di sole in più rispetto al lato settentrionale delle Alpi.

©Falkensteiner Hotel

Sul ghiacciaio Mölltaler con l’Eggerhof



L’hotel Eggerhof si trova nel comune di Mallnitz, località situata nel mezzo del parco nazionale degli Alti Tauri in Carinzia. Per chi è intenzionato a trascorrere la settimana bianca, l’hotel Eggerhof propone di sciare nella zona degli Alti Tauri, nel comprensorio sciistico Ankogel/Mallnitz e Mölltaler Gletscher con il pacchetto “Ski Special”, che comprende: 7 notti in una camera famigliare, prima colazione a buffet, cena a 3 portate e buffet di verdure, ingresso gratuito per tutta la durata del soggiorno alla piscina coperta “Tauernbad”, escursione gratuita con le racchette da neve con guida del parco nazionale, skibus gratuito per Ankogel e il ghiacciaio Mölltal e 6 giorni di skipass “Top Ski Kärnten Gold”, valido per tutti i comprensori sciistici della Carinzia e in parte del Tirolo orientale. Tutto questo a 630 € a persona.

“Risparmio a misura di genitori” al Trattlerhof di Bad Kleinkirchheim

Le offerte da parte del Trattlerhof, hotel a conduzione famigliare con oltre 370 anni di storia, che fa dell’attaccamento alla tradizione, dell’amore per l’ospite e della disponibilità dei padroni di casa i propri punti di forza, sono davvero tante e per tutte le esigenze.

Tra tutte, Risparmio a misura di genitori è un’offerta speciale per 2 adulti e 1 bambino (0-6 anni) valida fino al 10 marzo, a partire da 2.475 euro, che include: 7 notti in camera famigliare Comfort con mezza pensione, programma benessere, sportivo e di animazione, skipass di 6 giorni valido a Bad Kleinkirchheim/St. Oswald, visita alla fattoria dei pony con la possibilità di strigliarli e di cavalcarli su percorsi invernali con assistenza; libero accesso al “Trattlers Sonnenreich”, area giochi all’aperto di 400 m². Supplemento per bambini (6-12 anni) in camera doppia con i genitori da € 385.

©Gert Perauer_Trattlerhof

Le destinazioni turistiche della Carinzia

Volete conoscere meglio questa regione austriaca? Ecco le 9 destinazioni turistiche della Carinzia: il lago Wörthersee con la Valle Rosental, Villach-Warmbad/Lago Faaker See/lago Ossiacher See, Hermagor-Nassfeld/Pramollo-Pressegger See/Weissensee/Lesachtal, Bad Kleinkirchheim/lago Millstätter See/monti Nockberge, Hohe Tauern - Parco Nazionale Alti Tauri; Klopeiner See e la Valle Lavanttal - Carinzia del sud, la Carinzia centrale, Katschberg-Rennweg e la valle Liesertal e Klagenfurt, che è la città capoluogo della Regione con 100.000 abitanti.