San Valentino e Festa della Donna: sciare all'alba in Val di Fassa

Un’esperienza unica sulle montagne trentine, capace di regalare emozioni indimenticabili, ancora più straordinarie se condivise con l’altra metà del cuore o le amiche più speciali.

Per tutte le coppie che vogliono festeggiare un San Valentino davvero speciale o per le amiche che vogliono celebrare al meglio la Festa della Donna, la Val di Fassa propone due imperdibili appuntamenti di Trentino Ski Sunrise.

La Val di Fassa alle prime luci dell'alba, esperienza unica da vivere

Sci ai piedi ai primi raggi del sole

L’iniziativa, che offre la possibilità di sciare all’alba sulle piste ancora immacolate, grazie agli impianti aperti eccezionalmente nelle primissime ore del mattino, è infatti in programma martedì 14 febbraio in Buffaure (skiarea raggiungibile da Pozza di Fassa) e mercoledì 8 marzo in Ciampac (skiarea di Alba di Canazei).

A San Valentino il ritrovo è alle 6.45 mentre alla Festa della Donna alle 5.35. In entrambe le occasioni, l’appuntamento è alle stazioni a valle delle due aree sciistiche. I partecipanti, dopo una prima risalita in telecabina, raggiungeranno in seggiovia i punti più panoramici da cui ammirare il sorgere del sole.

Il ritorno a valle con gli sci ai piedi

Qui i maestri di sci delle rispettive scuole locali illustreranno le montagne circostanti e racconteranno alcune curiosità sul territorio per poi accompagnare gli ospiti a solcare la neve immacolata delle piste appena battute: la Col del Valvacin sul Buffaure e la Sella Brunech sul Ciampac.

La colazione al rifugio

Al termine dell’esperienza, una ricca colazione in rifugio per iniziare al meglio la giornata, con le eccellenze dolci e salate della tradizione fassana e trentina: dolci fatti in casa, yogurt, mele, salumi, formaggi, miele e molto altro.

La colazione in rifugio con le specialità locali

E dopo questa carica di energia, chi lo vorrà potrà scendere a valle sci ai piedi, affrontando la rossa Panorama sul Buffaure o la nera Ciampac nell’omonima skiarea. Oppure iniziare la propria giornata sulla neve, esplorando i due comprensori, collegati a 500 chilometri di piste tra cui il famoso giro del Sellaronda.

L’iniziativa è aperta anche ai non sciatori, che potranno muoversi grazie agli impianti. Per dettagli, costi e prenotazioni, contattare Apt Val di Fassa.

Apt Val di Fassa

Tel 0462 609500

info@fassa.com