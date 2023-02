Lagazuoi Winning Ideas Mountain Awards: squilli di creatività per l’alta quota

È il premio dedicato ai progetti più innovativi e all’avanguardia del comparto montano. Lagazuoi Winning Ideas Mountain Award (Wima), giunto quest’anno alla 4ª edizione e presentato a Milano sul palcoscenico della Bit-Borsa internazionale del turismo, è stato ideato da Lagazuoi Expo Dolomiti, il polo espositivo e museale tra Cortina d’Ampezzo e l’Alta Badia. È tra i più alti al mondo, a quota 2.732 metri. Un’iniziativa - oggi legata da una mediapartnership a Italia a Tavola - nata nel 2020, con l’obiettivo di far crescere e diffondere un’idea di montagna come luogo di innovazione e di interazione virtuosa tra uomo e ambiente e che in soli tre anni ha raccolto un bagaglio di oltre 34 fra progetti, prodotti e servizi sviluppati da aziende, start up e soggetti che promuovono le terre alte e la loro fruizione attraverso soluzioni innovative, accessibili e sostenibili.

Quarta edizione per Lagazuoi Winning Ideas Mountain Award - Foto Andrea Orsi

La montagna è un microcosmo in cui la sfida reale e urgente è coniugare l’innovazione con la sostenibilità. E l’obiettivo del Lagazuoi Expo non è solo dare risalto alle eccellenze che emergeranno nel 2023, ma generare un’attenzione e un dialogo costante sul futuro della montagna.

App, attrezzature ed enogastronomia

Nel 2023 i riflettori saranno puntati su servizi e app per la montagna (soluzioni innovative che impiegano il digitale, la realtà aumentata e i social per vivere e affrontare la montagna a vari livelli), attrezzatura e abbigliamento di montagna (capi e accessori tecnici e adatti a quote e condizioni climatiche particolari) e produzioni enogastronomiche di montagna che pongano un’attenzione particolare all’innovazione dei prodotti e dei processi, e alla lotta agli sprechi.

Stefano Illing

La partnership con la stampa

Accanto all’iter di autocandidatura, quest’anno il meccanismo di preselezione sarà affidato a tre giornalisti specializzati nei tre ambiti tematici. Grazie alle media partnership che supporteranno il Premio, la platea di candidati si arricchirà su indicazione di Marco Di Marco, direttore di Sciare Mag, che si occuperà della categoria attrezzatura e abbigliamento di montagna, di Denis Piccolo, direttore di The Pill Magazine, per la categoria servizi e app di montagna, e di Alberto Lupini, direttore di Italia a Tavola, per le produzioni enogastronomiche di montagna, che spiega: «Puntare sulla montagna per valorizzare tradizioni, cultura e produzioni di qualità è un modo per riequilibrare e allargare il mondo del turismo. Eventi, buone pratiche e occasioni di degustazioni sono oggi alla portata di tutti e la ‘rete’, con tutto quel che si collega, dall’ecommerce alle prenotazioni online, riduce le distanze garantendo nuove esperienze capaci di prolungare lungo tutto l’anno le occasioni di ‘andare in montagna’. L’Italia è unica anche in questo per la ricchezza di offerta e di territorialità diverse. Il Lagazuoi, una località simbolica, carica di storia e attività sportive è in questa logica un palcoscenico ideale da cui accendere riflettori su tutta Italia», conclude il direttore di Italia a Tavola. Un'altra segnalazione di rilievo in questa edizione è l’introduzione di due premi speciali, quelli tributati dal Gist-Gruppo italiano stampa turistica e dal Gis-Giornalisti italiani sciatori.

Supportare il territorio e il turismo in montagna

«Oggi raccontiamo di un percorso in cui vogliamo far conoscere persone, aziende e idee in grado di avvalorare il comparto montano italiano – ha spiegato Stefano Illing, ideatore del Lagazuoi Expo Dolomiti, promotore dei Wima - Uno spazio per chi lavora per facilitare la conoscenza della montagna. Siamo in alto e tutto è difficile. Vogliamo far conoscere le persone che fanno innovazione in questo mondo. Se con Lagazuoi Expo Dolomiti abbiamo costruito un contenitore, con Lagazuoi Winning Ideas Mountain Awards lo abbiamo arricchito di un’idea, che parla di innovazione, di prodotti, di enogastronomia, di come si possa vivere e supportare il territorio e il turismo in montagna».

Tra i progetti vincitori dei primi tre anni, troviamo tute fatte con gli scarti delle mele, una App per boscaioli digitali, scarponi che “leggono” come si scia, fienili trasformati in cucina circolare, drink solidi da portare nello zaino, completi spaziali per la neve, tritarifiuti portatili per i rifugi, nuove forme di comunicazione territoriale, realtà aumentata al servizio del turismo. Tutte esperienze che contribuiscono a ribaltare il paradigma corrente, che vedrebbe la montagna solo come luogo immutato della tradizione, mentre è un territorio votato all’innovazione, che guarda a un nuovo tipo di viaggiatore, sportivo ed escursionista, sensibile alle tematiche della sostenibilità.

La presentazione del Premio alla Bit di Milano

Strumenti che possano rendere l'esperienza emozionante

«Il turista ha necessità di strumenti che possano rendere la sua esperienza qualcosa di emozionante. E questo è il merito dei Lagazuoi Winning Ideas Mountain Awards, iniziativa che, oltre a creare relazioni, è stata anche in grado di puntare i riflettori sulla responsabilità ambientale - ha puntualizzato Andrea Macchiavelli, docente di Economia del turismo presso l’Università di Bergamo e l’Università di Milano Bicocca, per la categoria Innovazione Digitale e App di montagna – Le App sono in grado di favorire la conoscenza del territorio e di realtà rimaste in ombra, stimolare le emozioni e mettere in connessione tanti prodotti diversi».

Un trampolino sul futuro

«Questo progetto ci anticipa quello che verrà, ci aiuta a pre-vedere quello che sarà il futuro. Un riconoscimento che ci racconta prodotti e protagonisti nuovi nell’ambito della montagna», ha annotato Sebastiano Venneri, responsabile Turismo e innovazione territoriale Legambiente onlus, per la categoria Turismo sostenibile in Montagna.

lagazuoiwima.org