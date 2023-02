Gardaland Resort lancia Nautilus, un live show immersivo

Gardaland Resort sempre più attivo per soddisfare appagare le fantasie dei visitatori. Lo scorso gennaio si sono tenuti al Gardaland Theatre i casting per un’altra grande novità 2023: giovani talenti si sono sfidati a suon di musica, doti canore e teatrali per far parte del cast del nuovo live show di Gardaland: Nautilus.

Nautilus, il live show va in scena al Gardaland Theatre

Il cast, composto da 22 persone tra attori, cantanti, tecnici addetti agli effetti speciali, coinvolgerà gli spettatori in una importante narrazione generando curiosità, stupore ma anche tensione ed empatia; gli spunti educational di grande attualità saranno un plus da non sottovalutare.

Un'esplorazione negli abissi oceanici

Grazie alla creazione di un ambiente narrativo che si estende oltre il palcoscenico, gli ospiti, ancor prima di varcare la soglia del Gardaland Theatre, avranno la sensazione di assistere già a qualcosa di speciale e, soprattutto, di esserne parte. All’interno del teatro invece, circondati da grandi oblò e un imponente lucernaio, sembrerà di essere in una vera sala di osservazione, quella del leggendario vascello Nautilus appartenuto al celebre Capitano Nemo, pronti a vivere l’incredibile esperienza di un’esplorazione sottomarina negli abissi oceanici.

Gardaland Resort, grazie al suo parco divertimenti, è una meta turistica di primaria importanza

La scenografia è di grande impatto



Il Gardaland Theatre con l’arrivo del nuovo live show si vestirà di nuovo grazie a un’impattante scenografia, ma anche attraverso l’utilizzo di ledwall, pannelli e proiettori che, sfruttando la tecnica del video mapping, renderanno l’esperienza ancora più sensoriale ed immersiva.

In primo piano l'impatto emotivo dello spettatore

Punti di forza del nuovo show Nautilus, realizzato in collaborazione con importanti case di produzione specializzate nel settore dell’entertainment e nella progettazione di esperienze immersive, saranno la partecipazione dello spettatore all’interno dello show con inquadrature live che permetteranno di captare le emozioni del momento, ma anche la componente tecnologica capace di amplificare ulteriormente gli effetti a sorpresa, come getti di acqua e vapore, e l’impatto emotivo di ogni spettatore.



www.gardaland.it