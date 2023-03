Isamar Holiday Village firma il turismo open air di alta gamma

«Il turismo all’aria aperta ha messo a segno 70 milioni di presenze nell’estate 2022, a fronte dei 60 del pre Covid. Un risultato che vale 5,5 miliardi di euro di giro d’affari. Le previsioni per il 2023 sono all’insegna dell’ottimismo». Silvia Pagnan, sales & marketing manager del Gruppo Isaholidays, da tre generazioni guidato dalla sua famiglia, ha presentato a Milano le novità per la stagione ’23, da metà maggio a tutto settembre.

8.000 posti letto e un flusso di 600.000 presenze l’anno

Il Gruppo comprende Isamar Holiday Village & Residence a Isola Verde di Chioggia (Ve) e Barricata Holiday Village nel cuore del Parco Naturale del Delta del Po (Ro), villaggi classificati con le 5 stelle, riconoscimento di cui gode un ristretto gruppo di strutture ricettive open air in Italia. L’attuale capacità ricettiva complessiva dei Villaggi Isaholidays è di 8.000 posti letto, con un flusso di 600.000 presenze all’anno. «Il turismo open air – ha sottolineato l’imprenditrice padovana – è un punto fermo per le famiglie di viaggiatori. Una tendenza che predilige la vacanza esperienziale, ecosostenibile e a contatto con la natura. Una natura abbinata al comfort. Per questo le nostre strutture prevedono alloggi individuali moderni con servizi top di gamma».

Un’area verde di 33 ettari affacciata sul mare

Isamar Holiday Village è immerso in un’area verde di 33 ettari affacciata sul mare, con ampia spiaggia privata. Conta 1000 abitazioni tra case mobili e bungalow, un grande parco acquatico con 8 piscine, 20.000 mq dedicati allo sport e al gioco (campo da calcio, campo da rugby, 4 campi da tennis, minigolf a 18 buche, campo di basket, campo di pallavolo, 4 campi beach volley, un grande parco giochi con castelli e giochi gonfiabili), 4 ristoranti, centro wellness e animazione internazionale. A breve distanza da Isamar Holiday Village, IsaResidence Holiday Resort è l’ambiente ideale per chi cerca una vacanza all’insegna della tranquillità e del relax, ma con accesso a tutti i servizi di animazione e sport del Villaggio. Con piscine e spiaggia privata, IsaResidence Holiday Resort è un complesso residenziale con 130 appartamenti di design, 2 piscine, 1 ristorante e spiaggia privata. Isamar Holiday Village con IsaResidence Holiday Resort, è un complesso turistico-ricettivo di 5.500 posti letto suddivisi in bungalow, case mobili e appartamenti. Il target di riferimento è la famiglia con figli in età scolare.

Pump track, pista per 2 ruote, skateboard e pattini

Quest’anno per le famiglie numerose o per i gruppi di amici Isamar propone i nuovi chalet luxury Nova 3XL, mentre per chi vuole vivere la vacanza in una dimensione più intima sono pronte le nuovissime Sirio Junior, vere e proprie junior suite nella natura. Ad attendere i ragazzi ci sarà il Pump track, pista per 2 ruote, skateboard e pattini con curve paraboliche e whoops, senza dimenticare il parco acquatico: 14.000 metri quadri con piscine per i più piccoli come la Laguna pool, discese adrenaliniche con lo scivolo multipista e le piscine riscaldate per un tuffo anche nelle giornate più fresche. E poi il parco giochi di Isamar Holiday Village: un’area di 10.000 metri quadri interamente dedicata al divertimento, che lascia sempre incantati i più piccoli e che grazie al collegamento diretto con il ristorante permette ai genitori di cenare in tranquillità, mentre i bambini si divertono a poca distanza. I bambini e i ragazzi possono godere delle attività organizzate dal mini club (da 4 a 10 anni) e dal teen club (da 11 a 17 anni) tenuto da uno staff di animazione internazionale. Chi vuole proseguire le attività sportive svolte durante l’anno o vuole misurarsi con una nuova disciplina, Isamar offre l’opportunità di seguire gratuitamente le Academy di calcio, tennis e basket, condotte da istruttori professionisti. Da segnalare il progetto educativo Campus rugby education and sport. Per chiudere il cerchio, Isamar Diving Center organizza corsi di immersione subacquea per adulti e bambini, per principianti e per chi ha già l’abilitazione e vuole prendere il brevetto. L’Adriatico è il mare che non ti aspetti.

Spiagge, lagune, boschi e dune tutte da esplorare

Barricata Holiday Village si trova nel cuore del Parco Naturale del Delta del Po, Riserva della Biosfera Unesco: spiagge, lagune, boschi e dune tutte da esplorare a cavallo, in barca o in bicicletta per poi tornare in un villaggio perfettamente attrezzato per un soggiorno all’insegna del relax e del divertimento. È un complesso turistico-ricettivo di circa 500 abitazioni tra case mobili e bungalow, un'area glamping con 40 tende safari, e un'area camping con 100 piazzole, per un totale di 2.500 posti letto. Il tutto su una superficie di 15 ettari. Barricata Holiday Village apre la stagione con tante novità: il nuovo Spray Park di 400 mq nel parco acquatico, un grande Parco divertimenti per i piccoli e per chi vuole conoscere il patrimonio naturalistico del Parco del Delta del Po. Previste nuove escursioni in barca e in bici con Bully Diving e a cavallo con il Ranch del mare.

Vacanza di lusso che abbraccia il lato migliore del campeggio

Tra i promotori in Italia del glamping, Barricata propone dalle lodge tent alle lodge tent suite fino alle nuove Safari Loft e Boutique. Lodge di ultima generazione con veri e propri letti con materasso e lenzuola promettono una vacanza in campeggio, ma dal risvolto decisamente più glam. L'interno è un grande openspace con vani distinti da ricercati tendaggi divisori tra le camere e la zona giorno. La dotazione comprende 2 camere da letto, bagno e una terza cameretta in soppalco per ospitare in tutto 6 persone. La zona giorno è composta da cucina a vista e area living, con ampie vetrate che danno su terrazza e area verde di pertinenza. Tutti gli ambienti sono climatizzati. Una vera vacanza di lusso, che abbraccia il lato migliore del campeggio: la sensazione unica e straordinaria di essere veramente immersi nell’ambiente. Per chi cerca una soluzione più tradizionale rispetto al glamping o al campeggio a Barricata Holiday Village può scegliere tra diversi chalet. Anche Barricata è un villaggio ideale per le vacanze in famiglia. I bambini e i ragazzi hanno a disposizione tutto il giorno uno staff di animazione specializzato che li coinvolge in tantissime attività. Il è prospicente alla Spiaggia delle Conchiglie, privata e lunga un chilometro, e alla Spiaggia Barricata, un lungo arenile incontaminato. Entrambe vantano la bandiera blu.

