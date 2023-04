Le 50 città più amate d'Italia dai turisti: 1ª Matera, poi Olbia e Napoli

L’Italia, come ben si sa, è uno dei paesi più visitati al mondo. Il Bel Paese, posizionato in una zona unica al mondo, gode di climi variegati e di paesaggi spettacolari desiderati da ogni nazione sulla nostra Terra. Non a caso la penisola vanta ben 58 siti patrimonio dell’Unesco: dicesi, il numero più alto al mondo. Ed è per questo che il turismo in Italia, in praticamente tutte le stagioni, raggiunge numeri record - seppur nelle festività questo afflusso causi congestione e traffico di turisti da nord a sud, creando disagi alla cittadinanza locale. Per facilitare la scelta nella prossima finestra di vacanze, Preply ha condotto uno studio sulle città più amate da italiani e non del nostro paese, includendo sia località famose che meno conosciute.

In testa c’è Matera (Basilicata)

Capitale della Cultura nel 2019, Matera è famosissima per i sassi che delineano tutte le vie della città. Patrimonio mondiale dell’Unesco, offre ai visitatori la possibilità di scoprire un’architettura quasi unica nel suo genere ossia quella rupestre, le cui costruzioni sono ricavate sia all’interno che all’esterno della roccia e rappresentano una delle attrazioni più importanti della località lucana. Matera, stando ai risultati dello studio, ha affascinato quasi il 98% dei visitatori, riscuotendo particolare successo nella visita guidata proprio ai sassi (con un tondo 100%).

La città di Matera

Secondo posto per Olbia (Sardegna)

La Sardegna è una delle regioni più inflazionate per quanto concerne il turismo estivo grazie all’unicità delle sue spiagge, in particolare quelle che si incontrano nella gettonatissima Costa Smeralda, dove tra giugno e luglio è poi facilissimo incontrare personaggi dello spettacolo e dello sport mentre trascorrono le loro settimane di vacanza (un segnale delle sue peculiarità). Ma oltre a godersi il mare cristallino, vale la pena fare una tappa a Olbia, città che ha soddisfatto il 97% dei visitatori, rimasti affascinati dai reperti archeologici e dalle bellissime chiese. Ma le attività che hanno ricevuto la più alta percentuale di recensioni positive sono quelle legate agli sport acquatici (tour in gommone, surf e catamarano e lo snorkeling nell’area marina di Tavolara).

Una delle vie di Olbia

Medaglia di bronzo per Napoli (Campania)

La città campana si prepara ormai a diventare la meta italiana del 2023. Spinta dagli elogi del quotidiano d’Oltreoceano Time, Napoli sta vivendo un momento d’oro a livello di turismo. E non è tutto. Perché con la quasi certa vittoria dello scudetto della squadra azzurra di calcio allenata da Luciano Spalletti, i flussi potrebbero ulteriormente aumentare, in particolare dall’estero. Il capoluogo della Campania offre ai visitatori panorami mozzafiato, come quello del Golfo di Napoli, ma anche bellissime costruzioni architettoniche come il Palazzo Reale che si affaccia su Piazza Plebiscito e la Galleria Umberto I. L’attrazione che ha ricevuto la più alta percentuale di recensioni positive è la Napulitanata, ossia la prima sala da concerto della canzone tipica napoletana. Quasi il 94% dei visitatori è rimasto soddisfatto del suo soggiorno in città.

Napoli colorata di azzurro in vista dello scudetto calcistico

Fuori dal podio: Firenze quarta (Toscana), Roma quinta (Lazio)

Nonostante siano due delle città più visitate in Italia (insieme all’inflazionatissima Venezia), Firenze e Roma si posizionano rispettivamente al quarto e al quinto posto della classifica. La prima, come riferita dallo studio di Preply, ha positivamente colpito più del 93% dei visitatori (rimasti affascinati, in particolare, dalla bellezza degli edifici religiosi della città). La seconda, con recensioni vicine al 92%, è apprezzata dal pubblico mondiale principalmente per Palazzo Colonna, per il Pantheon e per il Museo Nazionale Romano.

Gli skylines di Firenze e Roma

La Top 50 secondo Preply

Ecco, di seguito, l'elenco completo - stilato da Preply - con le cinquanta città dello Stivale più amate dagli stessi italiani, e non: