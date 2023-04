Voglia di crociera? Ecco quando prenotare e come risparmiare

Un viaggio via mare, chi non lo ha mai sognato almeno una volta nella via? Guardare l’orizzonte mentre a poppa la terra si allontana, salutare parenti e amici dal ponte e subito tuffarsi in quei film d'antan con meravigliosi transatlantici che circumnavigavano il globo trasportando i passeggeri alla scoperta delle meraviglie del mondo! Un sogno d’altri tempi? No, grazie alle crociere. Ma così come i viaggiatori di un tempo, per diventare degli “esperti” croceristi e trarre il meglio dal nostro viaggia via mare, dobbiamo conoscerne i trucchi. A svelarli Manuela Gambacorta, consulente di Crocierissime, la prima agenzia web italiana interamente dedicata al mondo delle crociere, che dà alcuni consigli su come scegliere la propria vacanza e risponde alle curiosità più ricorrenti delle persone nel momento della scelta della crociera: dai documenti necessari ai rimborsi, dalle prenotazioni degli extra alle escursioni.

I sette consigli per prenotare una crociera:

Per scegliere la crociera più adatta meglio affidarsi agli esperti

Quale destinazione scegliere per la crociera perfetta

Spesso quando si decide di organizzare una crociera non si hanno le idee chiare su quale destinazione prediligere, e già ci si imbatte nella prima difficoltà: come scegliere la meta. La consulente di viaggio sottolinea quanto sia importante valutare il viaggio a seconda del periodo di partenza, alle località che si desiderano visitare e ai viaggi fatti in precedenza. «La differenza che fa affidarsi ad un consulente come me è avere un aiuto di una persona esperta per scegliere la miglior soluzione in termini di tappe, spesa e servizi con il risultato di un pacchetto personalizzato sulle proprie esigenze - afferma Manuela Gambacorta - Il Mediterraneo, ad esempio, è la destinazione più richiesta soprattutto dai crocieristi alle prime armi e dagli italiani, che hanno la fortuna di avere porti d'imbarco vicini a qualsiasi regione di appartenenza».

Quanto tempo prima bisogna prenotare una crociera?

I profili dei crocieristi sono molto diversi tra loro. La consulente di Crocierissime racconta che il crocierista esperto prenota con molto anticipo, anche 6 o 8 mesi prima della partenza desiderata. «Questa tipologia di cliente ha come primaria esigenza quella di scegliere tutti i dettagli della propria vacanza: dal turno cena desiderato nel ristorante preferito - sul quale si è informato precedentemente - alla posizione della cabina nei punti della nave più strategici per evitare i rumori dei motori o in base alla vicinanza alle aree pubbliche e gli ascensori. Inoltre, un crocierista esperto sa che le compagnie premiano chi prenota in anticipo con sconti o regali esclusivi».

Crociera perfetta: come assicurarsi la vacanza al miglior rapporto qualità prezzo

I crocieristi più esperti sanno che il momento ideale per pensare alla vacanza estiva è già nei primi mesi dell'anno, quando le compagnie di crociera pubblicano le campagne promozionali principali per invitare i clienti a prenotare subito. Continua Manuela Gambacorta: «in questo periodo, oltre ad avere a disposizione delle tariffe molto interessanti, i clienti hanno ancora molte possibilità di scegliere tutti i dettagli della propria crociera, perché le disponibilità sono ancora abbondanti. Le famiglie, per esempio, possono trovare le cabine più spaziose che permettono di ospitare famiglie intere e quindi risparmiare, oppure possono scegliere cabine vicine, anche comunicanti, se l'esigenza è quella di viaggiare in cabine separate».

Quali sono i pacchetti di servizi che non possono mancare in crociera?

I clienti cercano sempre di più una vacanza "senza pensieri" dove tutto viene pensato prima di partire. «Sono sempre più frequenti le offerte delle compagnie di crociera che includono degli extra, come il pacchetto bevande o un carnet di escursioni, per avere una vera e propria vacanza all-inclusive e per non dover poi più mettere mano al portafogli durante la meritata settimana di relax - dichiara la consulente di Crocierissime - In linea generale prenotare gli extra prima di partire è sempre più conveniente che pensarci una volta a bordo».

Crociera: quando prenotare le escursioni?

«Il prima possibile! - afferma senza esitazioni Manuela Gambacorta - Meglio se prima della partenza. Infatti, una volta a bordo è più difficile trovare delle offerte e scarseggia la disponibilità dei posti nelle escursioni più richieste».

I consigli per prenotare una crociera perfetta

Come comportarsi se si deve modificare o annullare una crociera?

Il cambio e la cancellazione dipendono da quanti giorni mancano alla data di partenza: nella grande maggioranza dei casi fino a 60 giorni prima della data di partenza il rimborso è pressoché totale, con solo 50 euro di penale a passeggero. Ma ci sono delle accortezze che si possono prendere in anticipo: «a tutti i nostri clienti consigliamo di aggiungere un pacchetto assicurativo che copre tutti i rischi che impediscono ai clienti di poter partire. Con l'assicurazione si può avere il rimborso quasi totale della propria prenotazione anche fino al giorno prima della partenza se ci sono delle motivazioni documentabili» sottolinea la consulente di Crocierissime.

Quali sono i documenti necessari per partire in crociera?

«Il documento richiesto all'imbarco varia a seconda delle tappe che la nave toccherà durante la vacanza. Il Mediterraneo è accessibile semplicemente con la carta d'identità valida per l'espatrio, e lo stesso vale anche per alcune destinazioni più lontane: per le terre d'oltremare francesi, come la Guadalupa e la Martinica ad esempio, le compagnie di crociera mettono a disposizione dei pacchetti volo+crociera dai principali aeroporti italiani. Per tutto il resto è richiesto il passaporto” conclude Manuela Gambacorta.