Tutti i sapori del Friuli Venezia Giulia in passerella a Palazzo Castiglioni

Una comunicazione martellante per promuovere le mille anime della regione dai tre nomi: ben dodici pagine firmate “Io sono Friuli Venezia Giulia” sul Corriere della Sera di domenica 14 maggio. E il giorno seguente festa grande a Milano nelle sale di Palazzo Castiglioni. A fare gli onori di casa il presidente di Confcommercio imprese per l’Italia e della Camera di commercio Milano, Monza-Brianza, Lodi Carlo Sangalli con Giovanni Da Pozzo, alla guida della Confcommercio giuliana, Walter Filiputti, presidente del Consorzio Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori, che ha organizzato l’evento, ed Edy Morandini, Consiglio regionale Friuli.

“Taste & Discover Friuli Venezia Giulia” è stato un incontro ad alta intensità dedicato a buyer e operatori professionali. In primo piano 8 ristoratori, 19 vignaioli e distillatori e 11 artigiani del gusto che hanno servito il tipico regionale a un pubblico di addetti ai lavori presente in pompa magna. «Quando l’Italia fa sistema, come oggi con il Friuli Venezia Giulia a Milano – ha sottolineato Carlo Sangalli – non ci ferma nessuno. La ricchezza del nostro comparto alimentare è unica. Qui presentiamo il bello e il buono di questa splendida terra di confine». «La ristorazione è un elemento centrale e vogliamo raccontare il territorio attraverso la nostra cucina multietnica», ha puntualizzato Walter Filiputti.

I cuochi di ogni ristorante, attraverso i loro piatti, hanno così descritto la propria terra e le sue contaminazioni storiche e culturali. Un percorso del gusto in 8 tappe. Queste le ricette elaborate e servite in diretta: Gulasch di coda di rospo, polenta di grano saraceno al burro di malga (ristorante Ai Fiori di Trieste), Lumache alle erbe di Primavera (ristorante Al Paradiso di Pocenia, Udine), Gnocchetti di cervo marinato, frutti di bosco padellati lime e maggiorana (ristorante Al Ponte di Gradisca d’Isonzo, Gorizia), Crema di “sclopit“ con guancette di Friul Trota (ristorante Costantini di Collalto di Tarcento, Udine), “Lovo” a primavera: asparagi, branzino, uova e uovo! (ristorante Da Nando di Mortegliano, Udine), Crudo di capasanta: carpaccio di capasanta, maionese e polvere di corallo, gel al limone, croccante di pane al salmoriglio, germogli di prezzemolo (Enoteca di Buttrio, Udine), Zuff: farinata, tartufino di ricotta di capra alle erbe primaverili, pepe rosa, Montasio e cruditè di asparagi (Lokanda Devetak di San Michele del Carso, Gorizia), Riso, erbe e mare (ristorante Vitello d’Oro di Udine).

Al loro fianco, le cantine presenti hanno proposto in degustazione una selezione di etichette rappresentative. In sala, Albino Armani, Castello di Spessa, Dario Coos, Di Lenardo, Ermacora, Eugenio Collavini, Forchir, Gradis’ciutta, Jermann, Livon, Marco Felluga/Russiz Superiore, Nero Magis, Petrussa, Picech, Ronco delle Betulle, Sirch, Venica&Venica, Vistorta e Nonino Distillatori.

A chiudere il cerchio, gli artigiani del gusto con i salumi d’oca di Jolanda de Colò di Palmanova (Ud), il pesce di Valle del Lovo di Carlino (Ud), le tipicità a base di trota di FriulTrota di San Daniele (Ud), il prosciutto crudo di San Daniele di Dok Dall’Ava, i formaggi e i prodotti della Latteria di Cividale e delle Valli del Natisone (Ud), i dolci e i cioccolati della Pasticceria Mosaico-Cocambo di Aquileia (Ud), i pani e i dolci di Rizzo Caffè Bistrot di Tarcento (Ud), il panettone da 10 kg di Dall’Ava Bakery Maria Vittoria di San Pietro al Natisone (Ud), la Gubana artigianale de L’Antica Ricetta di Cormons (Ud), il caffè di Oro Caffè di Udine e il prodotto friulano caseario per eccellenza con il Consorzio per la Tutela del Formaggio Montasio (Codropio, Udine).

Un viaggio nella complessità e varietà del gusto di un mondo che si alimenta della cultura mitteleuropea e balcanica. Un singolare melting pot di sapori, tradizione e creatività uniti in una piccola regione incuneata tra le Alpi e il mare.

