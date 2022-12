La Calabria sceglie lo sport per promuovere il turismo

La monumentale facciata della stazione Centrale di Milano - una delle più grandi d’Europa - illuminata e riportando il claim Calabria Straordinaria; gran parte della piazza sottostante occupata dal più grande Ice Rink mai allestito a Milano con 1.300 mq di percorso ghiacciato, 1.500 mq di scenografia e un gigantesco albero delle meraviglie di 18 metri con 15mila luci led a fare da attrattiva alle novità del Natale 2022, grazie ad un progetto voluto da Grandi Stazioni Retail e all’intervento della Regione Calabria.

Piazza Duca d'Aosta illuminata per Natale

La Milano natalizia si accende

Così, nell’anno ritenuto della vera ripartenza, piazza Duca d’Aosta, antistante la stazione, diventa uno dei luoghi di riferimento del Natale meneghino grazie ad un villaggio che rievoca le ambientazioni tipiche dei paesaggi nordici invernali e offre sport e divertimento a costo zero. Questo, infatti, è Senstation On Ice 2022: un villaggio invernale allestito ai “piedi” della stazione centrale con l’obiettivo di sostenere la riqualificazione e valorizzazione di uno dei luoghi più cruciali e importanti di Milano. E, grazie allo sport e ad una suggestiva scenografia di luci che illumina un circuito di pattinaggio mai visto in città per forma e dimensioni e una pista più contenuta dove i più piccoli possono praticare lo Snow Tubing. Il progetto è stato concepito e realizzato da Aadv Entertainment, consolidata azienda italiana nell’ideazione e produzione di format originali di live entertainment.

Pattinaggio al centro delle iniziative

La Calabria promossa grazie allo sport

In questo contesto, il secondo pomeriggio di Senstation on Ice, giovedì 8 dicembre, è stato caratterizzato da un incontro sul tema “Le nuove rotte del turismo sportivo tra passione e imprese” coordinato da Gianfranco Coppola, presidente di Ussi (Unione stampa sportiva italiana) che ha poi premiato alcuni giornalisti che si sono distinti nel raccontare le grandi imprese sportive. Al centro del dibattito la necessità di fare conoscere meglio la Calabria attraverso appuntamenti e grandi imprese sportive tant’è che fra i relatori ci sono stati due campioni del passato, la sciatrice Claudia Giordani attualmente vice presidente del Coni e Francesco Moser, asso del ciclismo che è stato anche assessore al turismo della Provincia autonoma di Trento che, insieme ai giornalisti sportivi Franco Bragagna, Gianni Merli e Diego De Carli, hanno ricordato alcune grandi imprese degli atleti italiani - Moser ha addirittura vinto tappe del Giro d’Italia con arrivo in Calabria - e, contestualmente, come questi appuntamenti abbiano inciso nella conoscenza e nello sviluppo turistico delle località dove sono state fatte le gare.

In conclusione, atleti ed eventi sportivi possono essere dei validi ambasciatori delle più belle località turistiche italiane. E la Calabria - e qui è stato un politico piemontese, Andrea Del Mastro Delle Vedove, sottosegretario alla giustizia, a rammentare come, da liceale, riuscì ad interpretare il Partenone di Atene solo dopo aver visto il bellissimo borgo antico di Gerace, in occasione di un viaggio al Sud - è una di quelle regioni che potrebbe far parte di una sorta di circuito delle location ideali per le attività sportive capaci di catalizzare l’interesse dei turisti. E, qui, si inserisce Cesari Salvini di Grandi Stazioni Retail, sottolineando che la partecipazione, in qualità di main sponsor della Regione Calabria con il claim Straordinaria Calabria, sottolinea la trasversalità del progetto anche per la promozione turistica italiana che, proprio grazie alle stazioni ed ai treni, giunge in tutte nelle città del nostro Paese.

L'investimento di Regione Calabria per promuoversi

Intanto i milanesi possono immergersi nelle beatitudini calabresi fino all’8 gennaio consultando il ricco cartellone proposto con Senstation On Ice. E, quindi, Ice Rink; pista di Snow Tubing, accessibile gratuitamente a tutti e si percorre con appositi ciambelloni gonfiabili distribuiti gratuitamente e una struttura geodetica (“dome”) di 9 mt di diametro all’interno del quale il pubblico può vivere un viaggio virtuale in Calabria. Nei giorni 9, 10, 17, 18, 19 e 20 dicembre e il 6 e 7 gennaio, nel pomeriggio sono in programma degustazioni di prodotti tipici a cura dell’Unione regionale cuochi di Calabria. Mentre il 17 dicembre, alle ore 17, è in programma “Calabria Straordinaria: tra cinema, cultura e promozione del territorio” e il 19 dicembre l’incontro “Calabria, un viaggio nell’esotico d’Europa”. Appuntamenti che prevedono anche degustazione gratuita di prodotti tipici della Calabria.