In vacanza con la bici elettrica: ecco quali scegliere

Passione bicicletta! Complice la pandemia la voglia di stare all’aria aperta ha fatto ricoprire questa attività che, diciamocela tutta, ci riporta diritti dritti alla nostra infanzia! Anche in versione ebike. La bicicletta elettrica a pedalata assistita piace, infatti, sempre più anche agli italiani che, oggi, tra ebike mtb e gravel bike, per le escursioni su sterrato, cargo e trekking bike per i viaggi più lunghi, ne hanno davvero per tutti i gusti. Ma come scegliere? Ecco i consigli di Brinke, il marchio di ebike del Gruppo Valsabbina Commodities Spa di Desenzano del Garda (Bs)

Passione ebike!

Massima attenzione alla sostenibilità

La crescente attenzione alla sostenibilità ambientale ha portato negli ultimi anni a prendere sempre più in considerazione una nuova forma di mobilità, la mobilità sostenibile. Nel tempo, infatti, è divenuto di sempre maggior interesse esplorare mezzi alternativi per “spostarsi nel tragitto casa-lavoro” o per “risolvere le incombenze quotidiane” in maniera sicura e piacevole, oltre che per “esplorare il territorio circostante”. L’emergenza sanitaria ha senza alcun dubbio accelerato un trend già in crescita: la sempre più diffusa attenzione generale alla salute e alla qualità della vita ha, infatti, inevitabilmente innestato la consapevole ricerca di uno stile di mobilità più sostenibile, nel senso ampio del termine.



I dati testimoniano come la bici elettrica sia protagonista di questo importante cambiamento socio-culturale in quanto ha consentito, e consentirà a un numero sempre maggiore di persone, di godere di tutti i vantaggi della mobilità su due ruote, favorendo il ritorno in sella anche di coloro che non pedalavano da molti anni. Rispetto a una bici muscolare l’ebike, infatti, permette a tutti di percorrere molti più chilometri ogni giorno.



Innumerevoli i benefici a 360 gradi

I vantaggi che ne conseguono sono davvero moltissimi, da tempo è provato come l’utilizzo sempre più diffuso della bicicletta nella quotidianità non solo aiuti a ridurre le conseguenze provocate dal traffico cittadino, con un evidente vantaggio per tutti, ma consenta inoltre di godere dei piaceri di una pedalata all’aperto e di affrontare le incombenze e gli impegni quotidiani senza stress. La bici elettrica in particolare è ideale per il commuting, sottraendo così dalle lunghe attese in auto nel traffico cittadino e dalla estenuante ricerca di un parcheggio; oltre a tutelare soprattutto in tempi di pandemia dai rischi dell’affollamento tipico dei mezzi pubblici.

Dalla città alle escursioni più difficile



E-bike, regina del turismi di prossimità

L’utilizzo dell’ebike favorisce inoltre un maggior contatto con l’ambiente che ci circonda e incentiva il turismo di prossimità, permettendo di avventurarsi alla scoperta dei territori circostanti, da soli o in compagnia. È evidente dunque come l’utilizzo della bici elettrica favorisca a un numero sempre maggiore di persone, non più solo i “ciclisti per vocazione”, di intraprendere uno stile di vita più sostenibile e attrattivo.



Brinke: a ciascuno la sua ebike

Brinke sin dalla nascita persegue l’intento di promuovere un “nuovo modo” di muoversi e di spostarsi, favorendo attraverso il piacere di pedalare il raggiungimento di un maggior benessere individuale e collettivo, oltre a consentire la sperimentazione di un “divertimento senza limiti”. Le ebike Brinke non sono dunque semplicemente bici elettriche ma il mezzo per perseguire uno stile di vita più sostenibile e attrattivo, divertendosi.

Ottima alleata per le gite fuori porta



In coerenza con la propria filosofia, al fine di soddisfare esigenze e attitudini differenti, Brinke ha sviluppato una gamma di prodotti molto ampia e variegata. Non solo è possibile scegliere tra Emtb, Trekking Ebike e City Ebike ma anche all’interno delle singole categorie la proposta di bici elettriche è ricca e completa. Tra le bici ideali per il commuting quotidiano, ad esempio, è possibile scegliere oltre alle City ebike pure, le Trekking Ebike, da sempre proposta distintiva del marchio, ossia bici elettriche particolarmente versatili, ideali nella mobilità urbana e in grado di accompagnare con comfort e prestazioni anche nei percorsi cicloturistici, dai light off road a quelli più impegnativi, grazie ai diversi allestimenti che presentano.



Xplorer, perfetta per il trekking

Xplorer e` la top di gamma della categoria Trekking di Brinke

Xplorer è la top di gamma della categoria Trekking di Brinke. L’innovativa proposta bi-ammortizzata, novità della collezione Brinke 2021, è stata riconfermata anche nel nuovo catalogo a fronte del successo riscontrato. Grintosa, confortevole e prestazionale, è pensata per pedalare su qualsiasi terreno, dall’acciottolato, allo sterrato fino ai sentieri boschivi. Con Xplorer è agevole affrontare dai percorsi urbani più dissestati ai percorsi di montagna. È la perfetta compagna di viaggio sia nel commuting quotidiano sia nei viaggi cicloturistici più estremi, grazie al doppio ammortizzatore. Dotata di telaio con escursione anteriore e posteriore da 100mm, Xplorer garantisce, infatti, agilità e performance paragonabili a un mezzo bi-ammortizzato da Cross Country. Xplorer è inoltre dotata di batteria Shimano E8036 da 630Wh, per una maggiore autonomia. Nella versione top di gamma vanta in allestimento il motore Shimano EP8 più potente, leggero e silenzioso; disponibile anche la versione con motore Shimano E7000. Nella sua grafica minimale in colore nero opaco, Xplorer può essere prenotata nelle taglie s, m, l presso tutti rivenditori Brinke o sul sito brinkebike.com.



Overland, ideale per le gite fuori porta

Altra riconferma di Brinke è la tanto amata Overland che, per la stagione 2022, rinnova il proprio look e si presenta in una nuova grafica in grigio lucido bicolore. Il telaio Overland disponibile sia nella versione Sport sia Comfort (con scavalco più basso), è dotato di forcella ammortizzata che assicura comfort e prestazioni, per garantire un’esperienza di Trekking all around. Grazie anche alle ruote in dotazione con diametro ruote 27,5”, con Overland è possibile affrontare sia i percorsi cittadini sia i percorsi light off road; e`, dunque, la compagna ideale sia nel commuting sia nelle gite fuori porta.

Overland disponibile sia nella versione Sport sia Comfort



In particolare, la versione con cambio automatico Shimano Nexus Di2 vanta grande comodità e massima sicurezza, anche negli stop&go tipici della mobilità urbana, consentendo ripartenza rapide. Al tempo stesso, come per le altre ebike Brinke con cambio automatico, il ciclista può scegliere in qualunque momento di impostarlo anche in modalità manuale per una pedalata sempre personalizzata. Overland Di2 fornisce inoltre la garanzia di una cambiata precisa, una minor usura dei componenti della trasmissione, e un maggior piacere di guida e di viaggio.



Il motore è Shimano E6100 di nuova generazione, prestazionale e silenzioso. Overland di Brinke può essere scelta anche nella versione più sportiva XT, con cambio manuale e motore Shimano E7000, potente e silenzioso. In tutte le versioni, la batteria è integrata garantendo al telaio uno stile minimale ed elegante. Sia Overland Di2 sia Overland XT sono prenotabili nelle taglie s, m, l, presso i rivenditori autorizzati o sul sito brinkebike.com.



Rushmore X, versatile e confortevole

Anche Rushmore X è una Trekking ebike versatile ed estremamente confortevole, grazie al telaio in alluminio con forcella ammortizzata e alla batteria potenziata Shimano E8036 da 630Wh, che permette di godere di grande autonomia. Disponibili anch’essa in due diversi allestimenti, permette al ciclista di scegliere tra la versione con cambio automatico e quella con cambio Deore, per una pedalata più “rilassata” o più sportiva. La prima versione prevede infatti motore Shimano E6100, la versione invece con cambio manuale prevede il più grintoso motore Shimano E7000.

Rushmore X è una Trekking ebike



Rushmore X nel suolo colore nero opaco presenta un design essenziale e molto pulito, grazie anche alla batteria integrata, per pedalare tra le vie del centro con stile. È già possibile acquistarla presso i rivenditori autorizzati o sul sito Brinke, nelle misure s, m, l.



Elysee Evo, per chi ama il “trekking” urbano

Elysee Evo è l’ebike da città dotata di un comodo scavalco basso che consente di salire e scendere dalla bicicletta in tutta sicurezza, anche nei continui stop&go tipici della mobilita` urbana. Una bici elettrica ideale in citta` ma adatta anche alle gite fuori porta, vanta infatti il prestazionale motore Shimano E6100 e batteria Shimano. Disponibile anche nella versione con cambio automatico, Elysee Evo è proposta nel nuovo colore blu Ottavio metallizzato per garantire il piacere di pedalare con stile. Elysee Evo è già disponibile nelle misure s e m presso i rivenditori autorizzati o sul sito Brinke.

Elysee Evo è l’ebike da città

Con le Trekking e City ebike di Brinke puoi provare il vero piacere di pedalare in ogni momento dell’anno, arrivando a sostituire l’auto negli spostamenti quotidiani e aumentando cosi` il tuo benessere fisico e mentale.



Per ulteriori informazioni: www.brinkebike.com