Il sommario del Tg del turismo:

Turismo, sotto le aspettative: niente americani e cinesi, pochi europei e italiani che disdicono: si spera in settembre. 450 milioni di euro per fiere e congressi. 800 milioni di euro come aiuti agli aeroporti europei. Il turismo in Toscana ha segnato il 54% in meno di turisti l’anno scorso, mancano gli stranieri.