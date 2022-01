Dream House, il fascino e il gusto del whisky al club

A Milano, in zona Porta Romana, lo scorso novembre è stata inaugurata Dream House, un whisky club per conoscere e degustare il whisky in tutte le sue sfumature. Una formula ideata da Federico Mazzieri e Marco Maltagliati, soci fondatori di Dream Whisky, etichetta indipendente che seleziona i migliori whisky sul mercato e dopo averli affinati in botti originarie o scelte da loro, li imbottiglia dando vita a una personale collezione. Un format innovativo ispirato ai club anglosassoni, che vuole offrire a chiunque l’opportunità di conoscere questo prodotto. Del resto, il whisky è un prodotto da bere, non solo da collezionare. Proprio per questo, nella Dream House di via Pietro Colletta, oltre agli imbottigliamenti curati da Dream Whisky e affinati direttamente in Scozia in un magazzino di invecchiamento tradizionale nel cuore dello Speyside, si trovano diverse rarità acquistate nel tempo in diversi viaggi.

Dream House, per i cultori del whisky un punto di riferimento

In purezza e miscelati

Proposti anche in purezza, questi spirits sono protagonisti di una ragionata drink list incentrata sulla miscelazione dei Single Cask. A curarla Antonio Lugli, ingegnere e barmanager che propone cocktail ben bilanciati, che variano ogni mese in base alla stagionalità. «La parola d'ordine quando si lavora con il whisky in miscelazione è semplicità - racconta - Questo modo di approcciare il prodotto ci permette di non andare a destrutturare un liquido già complesso e ricco di sfumature, dove spesso ritroviamo già tutte le caratteristiche di cui abbiamo bisogno in un cocktail, come dolcezza, acidità, speziatura o torbatura. Il gioco, perciò, è quello di abbinarvi altri spiriti che siano in risonanza con il profilo aromatico e ne completino la struttura. Quindi, suggeriamo pochi ingredienti di qualità e focus sul ghiaccio, cristallino e lavorato a mano».

Federico Mazzieri e Marco Maltagliati

Anche i bicchieri interpretano un ruolo fondamentale: la selezione è frutto di una lunga ricerca, ognuno è pensato come un abito cucito su misura volto a esaltare e amplificare le sensazioni che ogni differente distillato, vino o drink è in grado di trasmettere.

La collezione Sfumature

Nella Dream House trovano una collocazione speciale gli imbottigliamenti Dream Whisky. A fine 2021 è stata lanciata la collezione Sfumature, nata a partire dalla selezione di botti outsider, quelle che per diverse variabili sono invecchiate perfettamente, uniche per il loro profilo aromatico. Sfumature è un omaggio ai colori della Scozia ed è composta da Hill Verde (24 anni in botte ex-bourbon), Oro di Scozia (affinato 13 anni in botte ex-bourbon first fill) e un whisky inedito, il Blu Islay, prima affinato in botte e quindi spostato in un caratello che ha contenuto Vin santo per ben 50 anni.

Le tre etichette della nuova collezione Sfumature

Durante la fase dell’invecchiamento, per questa collezione come per tutte le precedenti, il whisky è stato assaggiato ogni 4 mesi, per capirne lo sviluppo e scegliere la giusta maturazione. Segue l’imbottigliamento, che Dream Whisky sceglie di fare in maniera tradizionale filtrando il liquido con una semplice garza, in modo da mantenere il whisky il più naturale possibile, donando complessità ed evoluzione.

Antonio Lugli 1/2 Dream House, atmosfera full proof 2/2 Previous Next

Degustazioni, abbinamenti, incontri

Aperta da martedì a sabato dalle 19.30 all’1.00, Dream House organizza serate di degustazione di varia natura: oltre ai format tecnici per selezionatori, affinatori, imbottigliatori o produttori, propone percorsi di degustazione in purezza (con whisky di annate diverse) o in abbinamento, dove il whisky viene accompagnato da formaggio, ostriche, carni e molti altri pairing. Più conviviali gli appuntamenti della domenica, in cui amici e clienti si siedono intorno ad un tavolo con l’intento di condividere l’arte del buon cibo e del buon bere coinvolgendo produttori e chef (tutti gli eventi sono promossi sulla pagina Instagram Dream Whisky). La formula di ingresso è quella di un club riservato ai soci. La tessera ha un costo di 50 euro annui e consente uno sconto del 10% sui prodotti, insieme a una prelazione sugli eventi. Il primo ingresso non prevede la sottoscrizione della tessera. Per chiudere il cerchio, la Dream House è un nido ideale anche per chi ama il sigaro: l’area dedicata è una vera comfort zone.

Dream Whisky - Dream House

via Pietro Colletta 17 - 20135 Milano

Tel 335 5325570

www.dreamwhisky.com