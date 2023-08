Turismo lacustre: l’alternativa al mare e alla montagna

Si tratta di due stili di viaggio molto diversi tra loro, ma nulla vieta di considerare una terza opzione, capace di fare da trait d’union: il turismo lacustre. Il lago è un luogo che riesce a rilassare al primo sguardo e regala un ristoro impareggiabile per la mente come per lo spirito. Non mancano, inoltre, le località turistiche ben attrezzate, dove è possibile praticare sport di vario genere tra cui windsurf, sci nautico, kayak e via dicendo. Una vacanza al lago accontenta tutti quanti desiderano trascorrere piacevoli momenti di relax e coloro che sono alla ricerca di nuove avventure.

L’Italia è uno dei Paesi più amati in Europa per i suoi laghi, considerati tra i più belli in assoluto. Merito anche del fatto che risultano semplici da raggiungere tramite la rete stradale e autostradale. La macchina è il mezzo ideale per recarsi presso le località del turismo lacustre, essendo il più comodo per arrivare presso destinazioni non sempre di facile accesso con i mezzi pubblici.

Fondamentale, è che la vettura risulti in regola, sia per quanto riguarda la componente motoristica che per la polizza RCA. Pertanto, oggi assicurare il proprio autoveicolo è più semplice, grazie ai servizi offerti da Telepass. La compagnia italiana, leader da ormai molti anni nell’ambito della mobilità, ha realizzato una polizza online a misura della persona. È anche incluso un servizio di assistenza stradale con validità di un anno, installabile su due targhe per 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, sull’intero territorio nazionale.

Una tutela che si rivela decisamente utile quando si va in vacanza e può capitare di forare uno pneumatico o che si scarichi la batteria. In questo modo partire per la meta preferita diventa ancora più piacevole.

I 10 laghi italiani più belli

Sapete quanti laghi ci sono in Italia? Circa 1500. I più grandi si trovano nella parte Nord dello Stivale e presentano caratteristiche diverse, a seconda della tipologia a cui appartengono.

Scopriamo insieme quali sono i più interessanti, partendo da uno di quelli maggiormente conosciuti: il Lago di Como.

Lago di Como

Chi non ha mai sentito parlare del Lago di Como, citato da Alessandro Manzoni nella sua celeberrima opera, I promessi sposi? A oggi è tra i più amati dai personaggi del jet set internazionale, su tutti il divo George Clooney.

È il terzo lago più grande su scala nazionale e si caratterizza per il panorama alpino sullo sfondo, nonché per la presenza di diversi borghi deliziosi dal punto di vista artistico e culturale. Eccellente anche la cucina del territorio, che offre la possibilità di assaporare pietanze a base di pesce di lago e dei prodotti agricoli delle vicine montagne.

Lago di Garda

Il Lago di Garda è il più esteso del Belpaese e il terzo tra quelli situati nella zona delle Alpi. Presenta una superficie intorno ai 370 chilometri quadrati compresa tra Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto. La sua origine è glaciale.

Lago Maggiore

Il Lago Maggiore è il secondo più grande d’Italia e offre paesaggi meravigliosi tra cui spiccano le Isole Borromee, un luogo tranquillo e dal fascino avvolgente. Qui si trova un palazzo in stile barocco dotato di un sontuoso giardino. Altre località da non perdere sono Arona, Stresa, Pallanza e Laveno.

Lago di Braies

Uno dei laghi più belli del Trentino Alto-Adige, situato a quasi 1500 metri di altezza sul livello del mare. Se d’inverno è coperto da ghiaccio e neve, d’estate è possibile ammirare lo splendido colore smeraldo. È l’ideale per chi ama gli sport di montagna o semplicemente passeggiare nella natura.

Lago di Resia

Il Lago di Resia si trova in Val Venosta, nei pressi del Passo di Resia, in provincia di Bolzano. Al centro è possibile ammirare un campanile che spunta armoniosamente dalle acque, la cui presenza è oggetto di diverse leggende. Un lago che è un vero paradiso, capace di sorprendere ogni volta lo sguardo.

Lago Trasimeno

Nel cuore verde dell’Umbria, a pochi chilometri da Perugia, si trova il lago più grande del Centro Italia: il Trasimeno.

Al suo interno sono presenti tre isole, due delle quali visitabili: Maggiore e Polvese. Tra i borghi storici con passeggiata lungolago segnaliamo Castiglione del Lago, Passignano sul Trasimeno, Magione e Tuoro sul Trasimeno.

Lago di Bolsena

Il Lago di Bolsena è collocato nel Lazio, in provincia di Viterbo, ed è di origine vulcanica. A fare da cornice ci pensano i Monti Volsini, una catena montuosa anch’essa di origine vulcanica. È la meta ideale se si desidera scoprire i luoghi della Tuscia, una delle regioni più belle del Lazio.

Lago di Lesina e Varano

Il Lago di Lesina e Varano si trova in Puglia, nel Parco Nazionale del Gargano. Si tratta di una sorta di specchio d’acqua salata separato dall’Adriatico solamente da un istmo, detto Bosco Isola. Un lago che ha qualcosa di marino, capace di comunicare emozioni contrastanti e affascinanti.

Lago di Pergusa

Uno dei pochi laghi naturali della Sicilia, ubicato in provincia di Enna. Si caratterizza per la colorazione rossastra e il fascino particolare. La sua collocazione interessa la parte più interna della regione, oggetto della dominazione normanna: una zona meno conosciuta che è però un gioiello tutto da scoprire.

Lago di Liscia

Il Lago di Liscia è situato nella splendida Gallura, nella parte settentrionale della Sardegna. La sua origine è artificiale ed è legata alla costruzione della diga sul fiume Liscia, realizzata dagli anni Sessanta per consentire l'approvvigionamento idrico del territorio.

Il paesaggio è spettacolare e vede nelle vicinanze la presenza degli olivastri millenari più famosi d’Italia, gli Olivastri di Luras o S’Ozzastru. Alberi con un’età compresa tra i 2.500 e i 3.000 anni, maestosi e regali.