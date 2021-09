Casale dello Sparviero, vini e resort per godersi il meglio della Toscana

Siamo a Castellina in Chianti, in provincia di Siena ed è qui che sorge l’azienda vinicola e wine resort, Casale dello Sparviero. Tutto ha origine all’inizio degli anni '70 quando Olindo Andrighetti, un imprenditore veneto, compra la tenuta e la fattoria di Campoperi, nei pressi di Siena, circondata da vigneti, ulivi, foreste e terreno coltivabile. Percependo un grande potenziale per la produzione vinicola, Olindo rinnova completamente la fattoria e la trasforma in una tenuta vinicola nel 1972.

Nel 1994 Ada Andrighetti, la figlia di Olindo, prende il controllo dell’azienda, acquisisce la tenuta confinante di Casale e la trasforma in un nuovo centro operativo e produttivo, dando ufficialmente vita al Casale dello Sparviero. Ada fa ripiantare tutti i vigneti e adotta un modello di business moderno. Negli anni a seguire, Arrigo Barion, il figlio di Ada, inizia a contribuire alla gestione della tenuta. Arrigo, rappresentando la terza generazione di produttori vinicoli nella famiglia Andrighetti, è pronto per condurre Casale dello Sparviero attraverso il ventunesimo secolo e a consegnarlo alla prossima generazione.

Casale dello Sparviero

La storia della tenuta

La tenuta di Casale dello Sparviero comprende le tre località di Campoperi, Casale e Paronza nel comune di Castellina in Chianti, in provincia di Siena. L’edificio più antico della tenuta, quello di Casale, fu costruito durante il IX secolo come torre fortificata per il controllo della zona. Subì modifiche fino al XVII secolo, quando venne convertito in monastero e successivamente in fattoria.

Il vigneto più antico è quello di Paronza, le cui tracce storiche risalgono al 1169. Il Papa del tempo, Alessandro II, donò questo vigneto ai monaci dell’Hospitale di Santa Maria in Paronzola, una locanda dedicata ai pellegrini che percorrevano la Via Francigena, affinché potessero produrre vino per i propri ospiti. Questo significa che Paronza è votata alla produzione di vino dal XII secolo. Oggi il vigneto di Paronza produce il miglior vino di Casale dello Sparviero, il Chianti Classico Gran Selezione Paronza.

Le tre etichette regine dell'azienda

La tenuta prende il nome dallo sparviero. Questo elegante rapace della famiglia accipitridi vive e prolifica presso la nostra tenuta da tempo immemore e ancora nidifica nelle buche pontaie del nostro antico edificio di Casale. I piccoli si possono avvistare in primavera. Lo sparviero è un animale forte, nobile ed elegante, che ben riflette lo stile e la natura dei vini prodotti qui.

Enologi di fama internazionale

Vini che vengono prodotti grazie alla consulenza di due tra gli enologi più famosi nel mondo, tra i migliori nei loro campi in Italia e conosciuti con il soprannome di Mister Sangiovese, gli enologi Franco Bernabei e Matteo Bernabei. Il loro approccio innovativo e metodologicamente avanzato alla vinificazione, ha portato molti vini italiani all’eccellenza, tra cui il Sangiovese. Il loro credo è semplice: per fare un grande vino bisogna avere amore e rispetto per la terra e per il vino che vengono sempre prima.

Chianti Classico Gran Selezione Paronza

Il Chianti Classico Gran Selezione Paronza nasce dalla selezione dei migliori grappoli di uva Sangiovese. Un vino di rara eleganza, struttura e personalità, con una straordinaria finezza e capacità di evoluzione nel tempo. L’affinamento avviene in 18 mesi di barrique di rovere francese, 6 mesi in botte da 50 hl in rovere di Slavonia, almeno 1 anno di affinamento in bottiglia. Ideale per piatti importanti di carne rossa o selvaggina, formaggi a lunga stagionatura.

Il wine resort

Casale dello Sparviero, come detto, è anche wine resort. Sei gli appartamenti a disposizione che si trovano all’interno di un antico monastero immerso nelle verdi colline del Chianti. Gli alloggi, recentemente ristrutturati, sono dotati di ogni comfort e arredati con fascino per farti vivere giorni indimenticabili nel cuore della Toscana. Gli appartamenti sono posizionati al primo e secondo piano dell’edificio. La struttura è dotata anche di una piscina compresa nel prezzo e riservata agli ospiti. La piscina è aperta dal 1 giugno al 30 settembre, tutto il giorno. Ubicato a pochi chilometri dai principali siti di attrazione toscani, l’agriturismo si propone come base ideale per esplorare la regione.

Già in loco si può “assaggiare” qualcosa scoprendo la magia che trasforma le migliori uve in vini di altissima qualità passeggiando accompagnati o non accompagnati nei vigneti di Sangiovese che compongono la tenuta. Questo rende possibile anche assaggiare (e comprare in cantina) i vini e godersi i sapori del territorio insieme a quelli dei migliori prodotti gastronomici locali.