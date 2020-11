Cala il tasso di positività all'11,2% e la Lombardia reclama addirittura la zona gialla

Pubblicato il 25 novembre 2020 | 09:39

<

div class="chapter clearfix">

I casi di coronavirus nelle ultime 24 ore sono stati +25.853, +1,8% rispetto al giorno precedente (ieri +23.232), mentre i decessi sono +722, +1,4% (ieri +853), per un totale di 52.028 vittime. I tamponi sono stati 230.007, cioè 41.348 in più rispetto a ieri quando erano stati 188.659. Mentre il tasso di positività è all'11,2%, ieri era del 12,3%.





Cala il tasso di positività

Gallera addirittura parla di Lombardia gialla

Intanto è ancora polemica sul colore delle Regioni: «I dati della Lombardia» per quanto riguarda la diffusione del contagio di coronavirus «sono in netto miglioramento», ha detto l'assessore al Welfare Giulio Gallera, in collegamento con Mattino5, come riporta l'Adnkronos.



«L'indice Rt nelle zone di Milano - sottolinea - è sotto 1% e così si sta avviando tutta la regione. Aspettiamo le valutazioni dell'Istituto superiore di Sanità e il confronto con il governo - conclude l'assessore - ma, addirittura come ha detto il presidente Fontana, siamo quasi una zona gialla oggi». Ma i parametri per decidere il passaggio da una zona all'altra sono 21 e li decide il Comitato tecnico scientifico, non certo Gallera.