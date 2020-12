Quasi mille morti di Covid, è record: ma ancora si litiga su cenoni e spostamenti

Pubblicato il 03 dicembre 2020 | 18:00

M

Quasi mille morti di Covid il 3 dicembre, è record

Il picco massimo era del 27 marzo

La curva del contagio sembra calare

entre l'Italia discute di, cenoni e spostamenti per, un macigno è piovuto sulla contesa. Quello del numero diper coronavirus comunicato il 3 dicembre: +993 in un giorno. Quasi mille (mercoledì erano +684), mai così tanti dall'inizio della. Uncome quello registrato nelle stesse ore anche negli Stati Uniti È stato superato il picco massimo di 969 decessi che nel nostro Paese era del. La regione con i numeri peggiori è lache ha registrato 347 morti. Resta solo da capire se i dati sono tutti davvero riferiti alle ultime 24 ore o se ci sono stati dei ritardi nei conteggi accumulati nei giorni precedenti.I nuovi casi sono, +1,4% rispetto al giorno prima (ieri erano +20.709). Le personecomplessivamente sono 846.809: +23.474 quelle uscite oggi, +2,8% (ieri erano +38.740).sono stati 226.729, cioè 19.586 in più rispetto a mercoledì quando erano stati 207.143. Mentre ilè del 10,2%; ieri era del 10%.Se non altro lasembra aver iniziato la discesa, come evidenziato dal monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe sui dati settimanali. Lecon la cartina d'Italia divisa perhanno funzionato, ma secondo il presidente di Gimbec’è il timore che un cambio di colore troppo veloce delle regioni sia pericoloso. Soprattutto sotto le feste. I morti sono stati più di 5 mila (5.053) solo nell’ultima settimana.