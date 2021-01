Lo studio pubblicato su Nature. Guariti da Covid immuni per 6 mesi

Pubblicato il 18 gennaio 2021 | 17:57

I guariti immuni per 6 mesi

Cresce la preoccupazione per le nuove varianti

Bollettino: meno contagi, ma meno tamponi

Miozzo: I risultati delle restrizioni si vedono

’immunità a Sars-CoV-2 nei guariti da-19 può durare almeno 6 mesi, secondo un lavoro pubblicato online su Nature dal gruppo di Michel Nussenzweig della Rockefeller University di New York. Un’condotta su oltre 80 persone precedentemente contagiate dal coronavirus indica che i livelli di cellule B della memoria specifiche - quelle che restano nell’organismo dopo la malattia, e che in caso di nuova esposizione allo stesso patogeno possono proliferare rapidamente e produrre anticorpi - sono rimasti costanti durante il periodo di. I risultati confermano che i guariti da Covid, qualora incontrassero nuovamente il virus, possono potenzialmente `montare´ una rispostarapida ed efficace.e colleghi hanno valutato 87 persone conconfermata di Covid-19 a distanza di 1,3 e 6,2 mesi dall’infezione. I ricercatori hanno così osservato che, «sebbene l’attività deglineutralizzanti diminuisca nel tempo, il numero di cellule B della memoria rimane invariato». Inoltre, notizia ancora più positiva mentre cresce la preoccupazione per le nuove varianti di Sars-CoV-2, si è visto che «gli anticorpi prodotti da queste cellule memoria sono più potenti rispetto agli anticorpi originali, e possono essere più resistenti alle mutazioni nella proteina Spike» che media l’ingresso delnelle cellule bersaglio.Intanto ilitaliano parla di 8.824 nuovi casi con 377registrate nelle ultime 24 ore. Itotali (molecolari e antigenici) sono stati 158.674 (di cui 71.427 rapidi), ovvero 52.404 in meno rispetto a ieri quando erano stati 211.078. Mentre il tasso di positività è del 5,6% (l’approssimazione di 5,56%).Sulla situazione italiana il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, in una dichiarazione video all’Ansa, ha detto: «L’indicazione delè quello di lavorare per contenere e ridurre questa maledetta curva. L’Italia sta lavorando bene, è un prezzo pesante quello pagato dai, abbiamo passato un periodo di vacanze invernali inusuale ma i risultati ci sono, sono evidenti non abbiamo avuto lache altri paesi hanno avuto, non abbiamo il numero delle vittime che altri paesi europei hanno avuto. Al momento sembra una curva sotto controllo anche se sotto controllo ci arriveremo solo con l’immunità di gregge. Il ritardo dellasembra ora limitarsi a una settimana, adesso parliamo di 150 mila dosi in meno, ma se si resta nell’arco di una settimana il problema si risolverà».