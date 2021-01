Lombardia e Lazio in zona gialla Via libera da domenica 31 gennaio

Pubblicato il 29 gennaio 2021 | 18:53

C

Lombardia gialla

Tutta Italia gialla ad eccezione di 5 regioni

L'appello di Fontana

olpo di scena nelladelledopo il consueto monitoraggio dei dati del venerdì: secondo quanto si apprende da fonti del ministero della Salute la tanto discussasarà in zona gialla dae con lei anche ilIl ministro della Salute,, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata le nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da domenica 31 gennaio. Saranno in area arancione Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma diTutte le altre Regioni e Province Autonome - oltre a Lombardia e Lazio - sono in area. Non ci sono regioni o province autonome in zona. Un cambio di scenario dopo che per tutta la giornata di venerdì era trapelata la sensazione che gran parte dell’Italia andasse in zona, Lombardia compresa dopo il pasticcio dei dati sbagliati.Proprio in mattina il governatoreaveva fatto sapere tramite Facebook: «Da tre settimane la Lombardia ha i dati da zona gialla. Mi auspico che dopo la settimana ingiustamente passata in zona rossa, oggi il Ministero possa prendere una decisione che tenga conto della reale situazione epidemiologica della nostra regione".L'ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza il 23 gennaio con cui la Lombardia è stata riclassificata da rossa ad arancione dura 15 giorni. Per passare prima in zona gialla serviva proprio un nuovo provvedimento ministeriale. Nel suo messaggio sui social, Fontana spiega che nella regione i "tassi di incidenza tra tamponi e" sono "fortemente al di sotto della soglia d'allarme dei 250 casi su 100 mila abitanti". Da qui l'augurio che ilpossa tener conto "della reale situazione epidemiologica" lombarda, "soprattutto - aggiunge - considerando che i ristori per commercianti e categorie, colpite da chiusure da parte del Governo, non arrivano e sono".