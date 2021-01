Vaccini: Moderna taglia le dosi. Arcuri: Siamo sotto di 300mila

Pubblicato il 29 gennaio 2021 | 12:04

L'allarme di Arcuri e la richiesta della Von der Leyen

I contagi in Italia

opo Pfizer e Astrazeneca, anche Moderna annuncia un taglio nelle consegne di vaccino. «Moderna ci ha appena informato che per la settimana dell'9 febbraio delle previste 166mila dosi ne consegnerà 132mila, il 20% in meno».Lo ha annunciato il Commissario per l'Emergenza. «Il nostro stupore, la nostra preoccupazione e il nostro sconforto aumentano, ormai quasi ogni giorno le previsioni subiscono una rettifica. Ci mancano almenodosi di vaccino che avremmo dovuto ricevere e che non abbiamo ricevuto», ha osservato.A sostegno di questo allarme si è espressa anche lache esorta la compagnia farmaceutica AstraZeneca a rispettare i suoi obblighi di consegna del vaccino anti Covid-19. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue,, in un’intervista al gruppo «Deutschlandfunk». «Solo per essere chiari: capisco che abbiano difficoltà iniziali. Vogliamo plausibilità e trasparenza sul motivo per cui ci sono queste difficoltà. Forse possiamo offrire anche noi il nostro contributo. Vorremmo sapere perché non sono in grado di adempiere oggi a ciò che abbiamo stipulato nel contratto», ha detto von der Leyen, ribadendo che sono stati investiti milioni di euro.Intanto insi è registrato un calo per la seconda settimana consecutiva dell’, che scende da 0,97 a 0,84, mentre l’incidenza cala a livello nazionale a 289,35 per 100mila abitanti vs 339,24 per 100.000 abitanti. Lo rileva la bozza del report settimanale di monitoraggio di ministero della Salute e, riferita al periodo 18-24 gennaio. Tuttavia, si legge ancora, «l’incidenza è ancora lontana da livelli che permetterebbero il completosull’intero territorio nazionale dell’identificazione dei casi e tracciamento dei loro contatti. Il servizio sanitario ha mostrato i primi segni diquando il valore a livello nazionale ha superato i 50 casi per 100.000 in sette giorni e una criticità di tenuta dei servizi con incidenze elevate. Nella settimana di monitoraggio rimane molto alta l’incidenza nella Provincia Autonoma di Bolzano (582,75 per 100.000 dal 18 al 24/1)».Ildi oggi parla di 13.574 teste 477 decessi con l'indice dial 5%.