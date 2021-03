Italia, Francia e Germania sospendono il vaccino Astrazeneca

Pubblicato il 15 marzo 2021 | 18:16

Proseguono le indagini sul decesso

talia, Germania e Francia sospendono il vaccinodopo la morte di, il professore di clarinetto morto nella sua abitazione di Cossato poche ore dopo la somministrazione del vaccino Astrazeneca. L'Agenzia italiana del farmacoha deciso di estendere in via del tutto precauzionale e temporanea la sospensione, in attesa dei pronunciamenti dell'«La decisione della sospensione delledel vaccino Astrazeneca, per ragioni esclusivamente precauzionali, da parte di Aifa è stata assunta dopo un colloquio tra il presidente del Consiglioe il ministro della Salute Roberto Speranza. Durante la giornata Speranza ha avuto colloqui con i ministri della Salute di Germania, Francia e Spagna», spiegano fonti del Ministero della Salute.«Le scelte compiute e condivise oggi dai principali Paesi europei su Astrazeneca sono state assunte esclusivamente in viain attesa della prossima decisiva riunione di Ema. Abbiamoche già nelle prossime ore l'agenzia europea possa chiarire definitivamente la questione», afferma il ministro della Salute,Tale decisione è stata assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paese europei come. L'Agenzia italiana del farmaco comunica che renderà nota tempestivamente ogni ulteriore informazione che dovesse rendersi disponibile, “incluse le ulteriori modalità di completamento delper coloro che hanno già ricevuto la prima dose”.In mattinata i carabinieri del Nas, su disposizione della, hanno sequestrato le dosi del lotto ABV5811 AstraZeneca che l'Unità di crisi dellaha sospeso dopo il decesso dell’insegnante. La procura di Biella ha aperto una inchiesta sul decesso. Lesono coordinate dal procuratore Teresa Angela Camelio e dirette dal sostituto procuratore Paola Francesca Ranieri, che ha disposto il sequestro delle dosi del lotto.Le attività didei Carabinieri Nas si sono svolte presso tutti gli Hub di distribuzione e i centri di vaccinazione dove sono state consegnate complessivamenterelative al lotto di vaccino Covid-19 ABV5811 di AstraZeneca, già bloccato in Piemonte. Il sequestro è al fine di “porre a vincolo i quantitativi non ancora somministrati e presenti in”.Ladel vaccino AstraZeneca decisa dall'Aifa “dimostra che la decisione del Piemonte è stata lungimirante”. Lo afferma all'Ansa il commissario dell'Area giuridico-amministrativa dell'Unità di crisi della Regione Piemonte,che ieri ha bloccato per due ore la somministrazione del vaccino per poi sospendere il lotto della dose inoculata al professore biellese morto. “Operare in quel modo era necessario - aggiunge il magistrato - non c'era altro da fare per la tutela della salute delle persone”.