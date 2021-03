Garattini: «Campagna vaccinale sbagliata, ma no allarmismi sullo stop ad AstraZeneca»

Pubblicato il 16 marzo 2021 | 15:20

L

Secondo Garattini, lo stop ad AstraZeneca dovrebbe risolversi in 4-5 giorni

Seconda dose? Possibile anche con altri vaccini

Esempio inglese aiuta a comprendere

Manca il nesso causa-effetto

Serve una comunicazione più chiara

Campagna vaccinale sbagliata in partenza

o stop temporaneo alanti-Covid realizzato daapre numerosinel bel mezzo di una campagna vaccinale che, per l'Italia, dopo i primi passi procede a rilento. Ad alcune domande ha provato a dare una risposta, fondatore e presidente dell'Istituto di ricerche farmacologiche, durante la trasmissione L'imprenditore e gli altri su Cusano Italia Tv.La prima domanda è quasi d'obbligo visto che il vaccino diè già stato somministrato come prima dose a numerosi italiani: cosa succederà ora? «Ci sono 12 settimane di tempo tra la prima e la seconda dose. Chi ha ricevuto lanon deve preoccuparsi per ora. E anche nel caso in cui il vaccino dovesse venire bloccato definitivamente è molto probabile che si possa fare lacon un altro vaccino, anche se non abbiamo dei. Nel frattempo, però si faranno le prove», ha risposto Garattini. In questo senso, il sierooppure losono i due candidati dal momento che funzionano con lo stesso principio di AstraZeneca (che nel frattempo ha tagliato del 60% le forniture e solo da fine giugno - stop permettendo - dovrebbe tornare sui ritmi di fornitura concordati).In attesa che la faccenda venga approfondita dall'(l'Agenzia europea dl farmaco), però, Garattini riporta l'attenzione sulladi quello che sta succedendo: «Ci vuole una buona comunicazione. Bisogna che queste cose non vengano lasciate al caso. I ministri spesso parlano senza sapere cosa dicono, devono parlare le persone che hanno unae sempre quelle. Io racconterei questo: insiamo giunti a una mortalità per Covid di 1.200 persone al giorno mentre dopo l'inizio delle vaccinazioni la mortalità è diminuita del 60%: questa è la riprova che il vaccino è efficace». Ma quanto bisogna aspettare affinché AstraZeneca torni fra i vaccini disponibili? Secondo Garattini ci vorranno 4-5 giorni.Tempistiche che, però, non possono dar adito a nessun: «Bisogna dire che in Italia ogni giorno muoiono circa 1.800-2.000 persone, e che qualche persona muoia avendo preso il vaccino il giorno prima fa parte della realtà: il vaccino non dà l', protegge soltanto dai danni indotti dal Covid», ha tagliato corto Garattini. D'altronde, al momento è ancora impossibile stabilire un nesso causa-effetto tra vaccino e tromboembolismo mentre è certo che se avessimo avuto il vaccino fin da subito «non avremmo avuto 100mila morti in Italia».Insomma, un sanoè lecito ma questo dovrebbe spingere la, la politica e i cittadini a uno sforzo comune per comprendere a fondo la natura di tutto ciò e darne la corretta spiegazione. Che per Garattini può essere tale solo se indipendente e giornaliera. «Se voi pensate che continuiamo ancora oggi a dare isulla base dei numeri assoluti, è una comunicazione falsa: un morto nel Molise sono 6 morti in Lombardia, ma la gente percepisce come se in Lombardia ci fosse la catastrofe e nelle altre Regioni non ci fosse niente. Adesso si dà il dato del rapporto tra positivi e tamponi, ma se di tamponi se ne facesse uno al giorno avremmo zero casi. Dobbiamo cercare dila gente sul valore dei numeri», ha affermato Garattini.Infine, l'affondo sulla: «Noi abbiamo bisogno di accelerare l'acquisto di vaccini perché ne abbiamo troppo pochi. Abbiamocompletamente tutto, abbiamo ordinato Pfizer e Moderna a novembre, quando già a maggio gli Usa e la Gran Bretagna, così come Israele, avevano già ordinato».