AstraZeneca, altri tagli all'Ue. Il tasso di positività cala leggermente

Pubblicato il 13 marzo 2021 | 18:03

a parolacorre sulla bocca di tutti. Uno in particolare, quello di. E i motivi sono due. Da una parte AstraZeneca ha annunciato nuovialle forniture all'Ue confermando quando anticipato dall'agenzia Reuters ieri. Dall’altra ilscatenato dopo ladel sottufficiale della Marina militare Stefano Paternò (43 anni), deceduto a Misterbianco, comune in provincia di Catania, per un attacco cardiaco dopo essersi sottoposto il giorno precedente alla prima dose di vaccino daldei vaccini AstraZeneca che successivamente è statoIl tutto mentre sonoi positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 372.944 tamponi molecolari e antigenici.«AstraZeneca è dispiaciuta di annunciare carenze nelle spedizioni pianificate di vaccini contro il Covid-19, nonostante il lavoro instancabile per accelerare le forniture», si legge in una nota del gigante anglo-svedese.Ma dall’Ue, come riporta una fonte all’Ansa non ci credono: «AstraZeneca èdalleche avrebbe dovuto. Non crediamo che stia facendo di tutto per onorare i suoi impegni e quindi analizziamo tutte le possibili misure da prendere».Nel mentre il tasso di tasso positività sfiora il 7%. Sono appunto 26.062 i positivi. Ieri erano stati 26.824. Le vittime sono state 317, ieri erano state 380. Ida inizio epidemia sono 3.201.838, i morti 101.881.Glisono 520.061 (+10.744 rispetto a ieri), ie i2.579.896 (+14.970), in isolamento domiciliare ci sono 492.926 persone (+10.179).Sono stati effettuati 372.944molecolari e antigenici sempre nelle ultime 24 ore. Ieri i test erano stati 369.636. Il tasso di positività (rapporto positivi/test) odierno è del 6,98%%, ieri era stato del 7,2%, quindi oggi in calo dello 0,2%.Sono 270 gli ingressi inper il Covid-19. Il saldo giornaliero tra ingressi e uscite è di 68 pazienti in più. In totale in rianimazione ci sono ora 2.982 persone. Nei reparti ordinari (pneumatologia e malattie infettive) sono invece aumentati i pazienti di 497 unità rispetto a ieri, portando il totale a 24.153.