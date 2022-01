Austria, Francia e Grecia stringono il cerchio intorno ai no vax

Austria, Francia e Grecia hanno deciso di sempre più il cerchio attorno a chi ancora non si è vaccinato. I governi dei due Paesi europei hanno infatti varato misure restrittive che hanno come obiettivo ridurre al minimo la percentuale di no vax. In Austria i numeri dicono che il 74% della popolazione ha già almeno una dose, in Francia il dato è superiore: 79%. In Grecia invece da quando è stato introdotto l'obbligo vaccinale per gli Over60, il 41.5% degli oltre 530 mila cittadini di quella fascia di età si è sottoposto alla prima dose.

Contro i no vax l'Austria introduce l'obbligo vaccinale

Tutti i residenti in Austria con più di diciotto anni (e non 14 come inizialmente preventivato) dovranno obbligatoriamente vaccinarsi a partire dall'1 febbraio. Questa è in estrema sintesi la linea varata dal governo guidato dal cancelliere Karl Nehammer, anche se si procederà per gradi e se il documento dovrà passare nei prossimi giorni al vaglio del parlamento. In primis verranno informati tutti i cittadini delle nuove regole e saranno esentate dal vaccino le persone che per motivi medici non possono farlo e le donne in gravidanza. Da marzo però i controlli diventeranno più stringenti. La polizia, durante le normali verifiche di routine, potrà chiedere conto della vaccinazione e nel caso in cui la persona controllata non sarà in grado di fornire prova dell'avvenuta somministrazione sarà multata di 600 euro. Al termine di questa fase sarà il momento dei bilanci. Se la percentuale di vaccinazioni sarà ritenuta ancora inferiore alle aspettative, lo Stato contatterà direttamente i no vax e fisserà loro un appuntamento per la somministrazioni, multandoli se non si presenteranno.

Anche in Francia arriva il Super green pass

Anche la Francia ha intrapreso una strada di maggiori restrizioni per chi è ancora senza vaccino. Il parlamento, al termine di un lungo e aspro iter politico, ha varato il disegno di legge che prevede l'istituzione di un pass vaccinale molto simile al Super green pass italiano. Il documento servirà per poter accedere a bar, ristoranti, luoghi per il tempo libero e per viaggiare fuori dalla propria regione. Non è ancora ufficialmente entrato però in vigore. I socialisti hanno infatti presentato ricorso alla Corte costituzionale a cui chiedono di verificare che vengano garantite ai cittadini tutte le libertà fondamentali.

In Grecia l'obbligo è per gli Over60

Anche in Grecia è scattato settimana scorsa l'obbligo vaccinale, ma soltanto per chi ha più di sessant'anni. Proprio come in Austria, è prevista per chi non si sottopone al vaccino una sanzione pecuniaria. Si parte da cinquanta euro a gennaio e si va a salire a cento a febbraio e per i mesi successivi.